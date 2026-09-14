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'Você pode comprar um burro por £ 200 milhões!' - Thomas Meunier detona mercado de transferências 'sem sentido' após ex-companheiro de equipe Ayyoub Bouaddi se juntar ao Manchester City por € 100 milhões
City garante contratação de Bouaddi por € 100 milhões
O Manchester City garantiu recentemente a contratação da sensação adolescente Bouaddi, do Lille, por impressionantes € 100 milhões. O meio-campista de 18 anos havia despontado como uma das principais promessas da França, o que levou o time de Enzo Maresca a fazer um enorme compromisso financeiro para levá-lo ao Etihad Stadium.
A cifra astronômica gerou duras críticas de Meunier, ex-companheiro de equipe de Bouaddi. O veterano defensor belga, que dividiu o vestiário com o jovem no Lille nas últimas duas temporadas, considera que os valores das transferências se desconectaram completamente da realidade. Embora reconheça o imenso talento do adolescente, Meunier acredita que o atual cenário financeiro perdeu totalmente o senso de proporção.
- APL
Meunier detona a lógica sem sentido do mercado
Em uma entrevista abrangente ao The Athletic, Meunier deixou clara sua opinião sobre os excessos financeiros do futebol moderno. O lateral do Sunderland foi rápido em elogiar seu ex-companheiro, mas se recusou a validar a enorme taxa de transferência ligada à negociação.
“Ele acabou de ser transferido por £ 100 milhões”, afirmou Meunier ao ser questionado sobre a avaliação de Bouaddi. “Ayyoub é inacreditável. Mas, quer dizer, não precisamos falar sobre dinheiro, porque não existe mais lógica alguma."
Em seguida, ele fez uma avaliação brutal de como os principais clubes conduzem seus negócios atualmente. “Você pode comprar um burro por £ 200 milhões e um jogador muito bom por £ 20 milhões", acrescentou. "Não faz mais sentido algum."
Um sonho adiado do futebol inglês
Enquanto Bouaddi se prepara para a vida em Manchester, Meunier vive seu próprio momento após a recente mudança para o futebol inglês. Uma transferência do Lille para o Sunderland foi inicialmente frustrada por uma crise de lesões há um ano, mas o defensor enfim conseguiu concretizar a troca e está em grande fase. “É o futebol inglês, exatamente o que eu assistia quando era mais novo”, explicou. “Estádio cheio, ambiente legal, nível muito bom, muita intensidade, tudo o que você procura. Eu gosto dessa bagunça organizada, se é que posso chamar assim.”
O ex-jogador do Borussia Dortmund admitiu que seu único arrependimento é não ter vivido o futebol inglês antes. “Quando penso nisso, fico um pouco triste por não ter assinado com um clube inglês antes. Mas eu consegui, finalmente”, acrescentou.
"E estou realmente muito feliz por ter assinado com o Sunderland em particular, porque eles representam tudo de que eu gosto, tudo o que eu amo, até, no futebol. Essa paixão popular. Esta cidade, uma cidade em que se pode andar a pé, como o lugar de onde eu venho. Para ser sincero, encontro um pouco de mim em Sunderland.”
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Reencontros de alto nível se aproximam para o Sunderland
Meunier enfrenta uma sequência desgastante enquanto o Sunderland atravessa uma série difícil de jogos. Depois de enfrentar recentemente o Arsenal e se preparar para encarar o AZ Alkmaar na quarta-feira, o defensor cruzará o caminho de Bouaddi quando enfrentar o Manchester City no próximo domingo.
Esse confronto de grande destaque também fará com que Meunier reencontre seu ex-companheiro de Dortmund, Erling Haaland. Como o belga observou de forma direta, o prolífico atacante norueguês dispensa apresentações, o que garante ao Sunderland um teste formidável contra rostos conhecidos no fim de semana.
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