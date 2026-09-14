Enquanto Bouaddi se prepara para a vida em Manchester, Meunier vive seu próprio momento após a recente mudança para o futebol inglês. Uma transferência do Lille para o Sunderland foi inicialmente frustrada por uma crise de lesões há um ano, mas o defensor enfim conseguiu concretizar a troca e está em grande fase. “É o futebol inglês, exatamente o que eu assistia quando era mais novo”, explicou. “Estádio cheio, ambiente legal, nível muito bom, muita intensidade, tudo o que você procura. Eu gosto dessa bagunça organizada, se é que posso chamar assim.”

O ex-jogador do Borussia Dortmund admitiu que seu único arrependimento é não ter vivido o futebol inglês antes. “Quando penso nisso, fico um pouco triste por não ter assinado com um clube inglês antes. Mas eu consegui, finalmente”, acrescentou.

"E estou realmente muito feliz por ter assinado com o Sunderland em particular, porque eles representam tudo de que eu gosto, tudo o que eu amo, até, no futebol. Essa paixão popular. Esta cidade, uma cidade em que se pode andar a pé, como o lugar de onde eu venho. Para ser sincero, encontro um pouco de mim em Sunderland.”



