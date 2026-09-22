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'Você nunca é velho demais!' - goleiro do Como, de 31 anos, quebra recorde francês de 50 anos após surpreendente convocação de Zidane
Substituta de última hora faz história nos 50 anos do futebol francês
O goleiro Jean Butez recebeu uma surpreendente primeira convocação para a seleção francesa aos 31 anos e três meses. A inclusão de última hora aconteceu depois que o goleiro do RC Lens Robin Risser deixou o grupo por questões físicas, após consultas entre as equipes médicas.
Butez se torna o jogador mais velho a receber sua primeira convocação para a França desde Gerard Farison, em 1976.
A convocação de última hora coroa uma trajetória notável do ex-goleiro de Lille, Mouscron e Royal Antwerp.
- ABACAPRESS
Mensagem de texto no pouso do avião sela a ligação dos sonhos com Zidane
Falando após sua chegada à sede do CNF Clairefontaine, Butez revelou o momento surreal em que descobriu sua inclusão na convocação de Zinedine Zidane. O goleiro recebeu a notícia imediatamente após desembarcar de uma partida fora de casa ao lado do companheiro de Como, Lucas Da Cunha.
Butez demonstrou solidariedade a Risser, lesionado, ao mesmo tempo em que abraçou sua oportunidade inesperada no mais alto nível.
“Estávamos voltando de um jogo fora de casa, especialmente com o Lucas. A mensagem ao aterrissar foi bacana", explicou Butez. "Vi essa estatística, é bem legal que eu tenha sido quem bateu esse recorde. Mas você nunca é velho demais para a sua primeira convocação. Obviamente, eu não estava esperando por isso.”
Butez treina sob o comando de Barthez antes da maratona da Liga das Nações
Butez completou sua primeira sessão de treino com a França sob o comando do recém-nomeado treinador de goleiros Fabien Barthez. O jogador de 31 anos leva ampla experiência no nível profissional ao elenco, tendo ajudado de forma marcante o Royal Antwerp a conquistar a tríplice coroa nacional em 2023, com 27 jogos sem sofrer gols.
Ele expressou total satisfação ao conhecer o ambiente da seleção nacional ao lado de alguns dos melhores jogadores da Europa.
"Agora, estou aqui para substituí-lo e descobrir um pouco deste mundo, deste grupo", acrescentou Butez. "E eu sou o mais feliz."
- PRESSE SPORTS
A França se prepara para quatro jogos em 11 dias
Butez se junta à seleção nacional antes de uma exigente campanha da Liga das Nações da UEFA, com quatro jogos em apenas 11 dias. A França enfrentará Turquia, Itália e fará dois jogos contra a Bélgica durante a intensa janela internacional.
O goleiro do Como oferecerá profundidade importante ao elenco e concorrência ao longo da próxima sequência de partidas.
A equipe de Zidane busca iniciar sua campanha na Liga das Nações com atuações fortes.
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