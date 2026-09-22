'Você nunca é velho demais!' - goleiro do Como, de 31 anos, quebra recorde francês de 50 anos após surpreendente convocação de Zidane

O goleiro Jean Butez recebeu uma surpreendente primeira convocação para a seleção francesa aos 31 anos e três meses. A inclusão de última hora aconteceu depois que o goleiro do RC Lens Robin Risser deixou o grupo por questões físicas, após consultas entre as equipes médicas.

Butez se torna o jogador mais velho a receber sua primeira convocação para a França desde Gerard Farison, em 1976.

A convocação de última hora coroa uma trajetória notável do ex-goleiro de Lille, Mouscron e Royal Antwerp.