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imago-sport-1083649042.jpgZUMA Press Wire
Alvino Hanafi
Traduzido por

'Você nunca é velho demais!' - goleiro do Como, de 31 anos, quebra recorde francês de 50 anos após surpreendente convocação de Zidane

França
J. Butez
Turquia x França
Liga das Nações A
Bélgica x França
Bélgica
Turquia

Como o goleiro Jean Butez se tornou o jogador mais velho a receber sua primeira convocação para a França em meio século após substituir o lesionado Robin Risser. O jogador de 31 anos recebeu a surpreendente convocação de Zinedine Zidane antes de treinar sob o comando do lendário treinador de goleiros Fabien Barthez.

  • Substituta de última hora faz história nos 50 anos do futebol francês

    O goleiro Jean Butez recebeu uma surpreendente primeira convocação para a seleção francesa aos 31 anos e três meses. A inclusão de última hora aconteceu depois que o goleiro do RC Lens Robin Risser deixou o grupo por questões físicas, após consultas entre as equipes médicas.

    Butez se torna o jogador mais velho a receber sua primeira convocação para a França desde Gerard Farison, em 1976.

    A convocação de última hora coroa uma trajetória notável do ex-goleiro de Lille, Mouscron e Royal Antwerp.

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  • imago-sport-1083647994.jpgABACAPRESS

    Mensagem de texto no pouso do avião sela a ligação dos sonhos com Zidane

    Falando após sua chegada à sede do CNF Clairefontaine, Butez revelou o momento surreal em que descobriu sua inclusão na convocação de Zinedine Zidane. O goleiro recebeu a notícia imediatamente após desembarcar de uma partida fora de casa ao lado do companheiro de Como, Lucas Da Cunha.

    Butez demonstrou solidariedade a Risser, lesionado, ao mesmo tempo em que abraçou sua oportunidade inesperada no mais alto nível.

    “Estávamos voltando de um jogo fora de casa, especialmente com o Lucas. A mensagem ao aterrissar foi bacana", explicou Butez. "Vi essa estatística, é bem legal que eu tenha sido quem bateu esse recorde. Mas você nunca é velho demais para a sua primeira convocação. Obviamente, eu não estava esperando por isso.”

  • Butez treina sob o comando de Barthez antes da maratona da Liga das Nações

    Butez completou sua primeira sessão de treino com a França sob o comando do recém-nomeado treinador de goleiros Fabien Barthez. O jogador de 31 anos leva ampla experiência no nível profissional ao elenco, tendo ajudado de forma marcante o Royal Antwerp a conquistar a tríplice coroa nacional em 2023, com 27 jogos sem sofrer gols.

    Ele expressou total satisfação ao conhecer o ambiente da seleção nacional ao lado de alguns dos melhores jogadores da Europa.

    "Agora, estou aqui para substituí-lo e descobrir um pouco deste mundo, deste grupo", acrescentou Butez. "E eu sou o mais feliz."

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  • imago-sport-1083636022.jpgPRESSE SPORTS

    A França se prepara para quatro jogos em 11 dias

    Butez se junta à seleção nacional antes de uma exigente campanha da Liga das Nações da UEFA, com quatro jogos em apenas 11 dias. A França enfrentará Turquia, Itália e fará dois jogos contra a Bélgica durante a intensa janela internacional.

    O goleiro do Como oferecerá profundidade importante ao elenco e concorrência ao longo da próxima sequência de partidas.

    A equipe de Zidane busca iniciar sua campanha na Liga das Nações com atuações fortes.

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