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'Você não vai me abalar, amigo!' - o goleiro Ronald Koeman Jr ri das provocações psicológicas depois de marcar dois pênaltis
Doblete histórico salva empate
O goleiro do Telstar fez história na Eredivisie ao marcar dois pênaltis dramáticos para salvar um ponto com sua equipe reduzida a 10 jogadores desde os 22 minutos. Perdendo por dois gols no segundo tempo, Koeman Jr diminuiu aos 63 minutos antes de converter o empate aos 101 minutos, já nos acréscimos. Com a atuação heroica, ele se tornou o primeiro goleiro na história da primeira divisão holandesa a marcar duas vezes em uma única partida.
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Goleiro deixa a pressão de lado
O filho do ex-técnico da Holanda Ronald Koeman foi rápido em destacar sua autoconfiança ao enfrentar os jogos mentais do adversário antes de cobrar o segundo pênalti. Falando diante das câmeras da ESPNapós a partida, Koeman Jr disse: "Estou no topo da lista, vocês viram isso. Eu simplesmente consigo bater um bom pênalti e estou confiante, então não há dúvida."
Perguntado sobre respirar fundo antes da cobrança, ele acrescentou: "Você sabe como é. Eles começam a falar com você, o goleiro [Thijs Jansen] e o atacante... Mas você não vai me abalar, cara. Você só tira um momento para si e se concentra."
Técnica mortal sela marca histórica
A tranquilidade de Koeman Jr na marca dos 12 passos não foi surpresa, depois de ele já ter convertido o pênalti decisivo contra o FC Volendam em maio para preservar o status do Telstar na elite.
Antes de o VAR intervir para transformar uma cobrança inicial de falta em um segundo pênalti, o goleiro até havia se preparado para bater a bola parada: "Pensei: talvez eu bata a falta também. Mas todo mundo no time já estava dizendo que foi dentro da área.
"Estou muito satisfeito com isso. É ótimo assumir a responsabilidade, mas os rapazes fizeram o trabalho duro hoje. Foi no mesmo canto, sim. Talvez eu devesse mudar isso em algum momento. Mas, se bater com força, eles não conseguem defender."
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Testes difíceis fora de casa aguardam
O Telstar tentará aproveitar esse embalo dramático quando viajar para enfrentar o FC Twente na quarta-feira, 9 de setembro. Já o Cambuur precisa se recompor rapidamente depois de desperdiçar uma vantagem de dois gols antes de receber o NEC no sábado. A tranquilidade de Koeman Jr e a resiliência demonstrada pelo Telstar com 10 homens oferecem uma confiança valiosa em meio a um calendário doméstico apertado.
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