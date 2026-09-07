A tranquilidade de Koeman Jr na marca dos 12 passos não foi surpresa, depois de ele já ter convertido o pênalti decisivo contra o FC Volendam em maio para preservar o status do Telstar na elite.

Antes de o VAR intervir para transformar uma cobrança inicial de falta em um segundo pênalti, o goleiro até havia se preparado para bater a bola parada: "Pensei: talvez eu bata a falta também. Mas todo mundo no time já estava dizendo que foi dentro da área.

"Estou muito satisfeito com isso. É ótimo assumir a responsabilidade, mas os rapazes fizeram o trabalho duro hoje. Foi no mesmo canto, sim. Talvez eu devesse mudar isso em algum momento. Mas, se bater com força, eles não conseguem defender."



