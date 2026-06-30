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SaibariChatGPT

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“Você não vai conseguir andar, Saybari”... A história de uma criança com pés tortos que se tornou um herói árabe

Países Baixos x Marrocos
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I. Saibari
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Quando a dor se transforma em glória

Depois que Ismail Sibari, estrela da seleção marroquina, marcou o pênalti decisivo que eliminou a Holanda nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, ele correu diretamente para as arquibancadas para abraçar sua mãe, em meio a lágrimas que misturavam a alegria com as lembranças de longos anos de dor e sofrimento.

Para muitos, foi apenas um abraço entre mãe e filho, mas, na verdade, foi o fim de um capítulo e o início de outro na história que começou há mais de duas décadas, no dia em que os médicos disseram aos pais dele que seu filho talvez nunca pudesse andar durante toda a vida.

  • O choque e a oração

    Ismael Sibari nasceu em 2001 na cidade espanhola de Terrassa, em uma família marroquina, mas seus primeiros dias não se assemelhavam à infância de nenhuma outra criança, pois os médicos descobriram que ele sofria de uma malformação congênita nos pés, que estavam fortemente curvados para dentro, o que os levou a informar ao pai que as chances de ele andar normalmente pareciam extremamente remotas.

    Começou então uma longa e exaustiva jornada de tratamento, durante a qual ele usou aparelhos, suportes de ferro e sapatos médicos especiais para corrigir a posição das pernas, enquanto sua família passava de médico em médico e de sessão de tratamento em sessão, na esperança de que a criança conseguisse alcançar o que parecia impossível.

    Mais tarde, Sibari lembrou que seu sonho naquela época não era se tornar jogador de futebol, mas apenas poder andar como as outras crianças.

    Apesar da severidade do diagnóstico, sua mãe não permitiu que o desespero se instalasse na família; ela acreditava que o tratamento por si só não bastava e que a oração e a perseverança poderiam mudar o que parecia impossível — uma fé que acompanhou seu filho até ele se tornar uma das maiores estrelas do futebol marroquino.

    • Publicidade

  • Excesso de peso!

    Depois de superar as fases mais difíceis do tratamento, a família mudou-se para a Bélgica, e foi lá que começou a relação de Sibari com o futebol.

    Ele demonstrou um talento notável desde muito cedo e ingressou na academia do Anderlecht, uma das maiores formadoras de talentos da Europa, mas o caminho não foi fácil.

    Quando completou 14 anos, o clube decidiu dispensá-lo, alegando que ele estava acima do peso e não possuía as características físicas necessárias para chegar aos níveis mais altos — um momento que quase acabou com seu sonho antes mesmo de ele começar.

    No entanto, o jovem marroquino lidou com esse choque de maneira diferente: em vez de desistir, redobrou as horas de treino, aprimorou sua preparação física e se transferiu para o Genk, antes de encontrar sua verdadeira oportunidade no PSV Eindhoven, da Holanda, onde seu nome começou a se destacar gradualmente entre os maiores talentos em ascensão da Europa.

  • O Gigante da Baviera

    Em Eindhoven, tudo mudou: Sibari evoluiu temporada após temporada, passando de um jogador promissor a uma das peças-chave do time titular, contribuindo para a conquista de vários títulos do Campeonato Holandês pelo clube, enquanto seus números ofensivos chamaram a atenção dos grandes clubes da Europa.

    O nome do jogador marroquino passou a estar fortemente presente no mercado de transferências, depois que várias reportagens o associaram a uma transferência para o Bayern de Munique, um dos maiores clubes da Europa — um claro reconhecimento do enorme progresso alcançado por um jogador que, em tempos, enfrentava dúvidas até mesmo sobre sua capacidade de andar.

  • Marrocos, sem hesitação

    Embora tenha nascido na Espanha e se formado como jogador de futebol na Bélgica, Sibari não hesitou quando chegou a hora de escolher a seleção que representaria no cenário internacional; ele preferiu vestir a camisa do Marrocos, recusando as tentativas da Federação Belga de convencê-lo a representar os “Diabos Vermelhos”, afirmando que pertencer ao país de seus pais e avós foi uma escolha que não precisou de reflexão.

    Desde que se juntou às seleções marroquinas, ele começou a provar que é um dos maiores talentos que o futebol marroquino revelou nos últimos anos, tornando-se até mesmo um elemento fundamental na escalação dos “Leões do Atlas”.

  • Estrela mundial

    Sibari chegou à Copa do Mundo de 2026 como um jogador talentoso conhecido pelos fãs do futebol europeu, mas saiu da primeira fase como uma estrela mundial.

    Ele estreou marcando um gol contra o Brasil, depois fez o gol mais rápido desta edição contra a Escócia, antes de balançar as redes do Haiti e continuar quebrando recordes com a camisa do Marrocos.

    O momento mais importante aconteceu no confronto contra a Holanda nas oitavas de final, quando a partida foi para os pênaltis após 120 minutos de emoção. Sibari avançou para cobrar o último pênalti com muita confiança e mandou a bola para o fundo da rede, garantindo ao Marrocos a classificação para as oitavas de final, antes de se dirigir diretamente às arquibancadas para abraçar sua mãe em um dos momentos mais comoventes do torneio.

    Aquele abraço não foi apenas uma comemoração de um gol ou de uma vitória, mas uma mensagem de gratidão à mulher que esteve ao seu lado nos anos mais difíceis de sua vida e acreditou em sua capacidade de superar todas as expectativas que o condenaram prematuramente.

  • Fé... Paciência... Trabalho

    A história pode se lembrar de Ismail Sibari por seus gols ou pelo pênalti que levou o Marrocos às oitavas de final, mas o que torna sua história realmente excepcional é que ela prova que as maiores vitórias no futebol podem não acontecer dentro do campo.

    Aquela criança cujas pernas estavam envoltas em aparelhos médicos, e cujos médicos disseram um dia à família que talvez ela nunca pudesse andar, tornou-se hoje um jogador que corre nos maiores estádios do mundo e leva a seleção de seu país a conquistas históricas, confirmando que a fé, quando aliada à paciência e ao trabalho, é capaz de transformar as situações mais difíceis nas mais belas.

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