“Você não vai conseguir andar, Saybari”... A história de uma criança com pés tortos que se tornou um herói árabe

Ismael Sibari nasceu em 2001 na cidade espanhola de Terrassa, em uma família marroquina, mas seus primeiros dias não se assemelhavam à infância de nenhuma outra criança, pois os médicos descobriram que ele sofria de uma malformação congênita nos pés, que estavam fortemente curvados para dentro, o que os levou a informar ao pai que as chances de ele andar normalmente pareciam extremamente remotas.

Começou então uma longa e exaustiva jornada de tratamento, durante a qual ele usou aparelhos, suportes de ferro e sapatos médicos especiais para corrigir a posição das pernas, enquanto sua família passava de médico em médico e de sessão de tratamento em sessão, na esperança de que a criança conseguisse alcançar o que parecia impossível.

Mais tarde, Sibari lembrou que seu sonho naquela época não era se tornar jogador de futebol, mas apenas poder andar como as outras crianças.

Apesar da severidade do diagnóstico, sua mãe não permitiu que o desespero se instalasse na família; ela acreditava que o tratamento por si só não bastava e que a oração e a perseverança poderiam mudar o que parecia impossível — uma fé que acompanhou seu filho até ele se tornar uma das maiores estrelas do futebol marroquino.