Haaland Manchester CityGetty Images
Yosua Arya

Traduzido por

“Você não tem vergonha” – Joan Laporta critica rival por afirmação “desmentida” sobre Erling Haaland, após agente do astro do Manchester City negar negociações com o Barcelona

Joan Laporta criticou seu rival na corrida presidencial, Victor Font, por afirmar que poderia contratar Erling Haaland para o Barcelona. O atual presidente acusou Font de mentir depois que o representante do atacante do Manchester City negou qualquer contato com o clube catalão.

  • As tensões eleitorais chegam ao auge

    A corrida pela presidência do Barcelona chegou a um ponto crítico na noite de quinta-feira, quando Laporta e Font se enfrentaram em um debate final televisionado. Em busca de um quarto mandato, Laporta lançou uma série de ataques agressivos contra Font, rotulando-o de “outsider inexperiente” cujas ideias poderiam comprometer o atual momento esportivo do clube sob o comando de Hansi Flick. Ele também criticou a afirmação de Font de que o Barça poderia contratar Haaland se ele fosse eleito presidente.

    Laporta manteve-se firme em seu histórico, defendendo as reformas em andamento no Camp Nou e seu estilo de liderança. Ele descartou Font como um “tecnocrata” desconectado da realidade do clube, insistindo que a estabilidade é fundamental para que o Blaugrana continue sua trajetória atual.

  • Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    A controvérsia Haaland

    O debate tornou-se explosivo quando Font afirmou que estava negociando uma opção de compra para Haaland para quando ele quisesse deixar o City. Isso provocou uma refutação imediata e local de Laporta, que citou declarações recentes do lado norueguês para invalidar a afirmação.

    “A história de Haaland é uma mentira completa, que já foi desmentida. Isso se voltou contra ele. Você não tem vergonha”, rebateu Laporta durante a transmissão.

    O presidente em exercício se baseou em esclarecimentos recentes da agente Rafaela Pimenta, que afirmou que não houve negociações com os dirigentes do Barcelona. Pimenta observou: “Temos muito respeito e admiração pelo Barcelona, mas não houve nenhum contato — nem com Erling Haaland nem com a diretoria do Barcelona — sobre possíveis alvos de transferência”.

  • Uma batalha pela alma do clube

    Além do mercado de transferências, os candidatos entraram em conflito sobre a estrutura interna do clube. Font atacou a influência do consultor não oficial Alejandro Echevarria e criticou as qualificações do diretor esportivo Deco.

    “Deco é sócio de Alejandro Echevarria, o que é sua principal qualificação para ser diretor esportivo do Barça. Ele substituiu o filho de Johan Cruyff, que saiu subvalorizado, e Mateu Alemany. O que ele tem, ele herdou. Não podemos ter fascistas no Barcelona [referindo-se a Echevarria]”, alegou Font, visando as ligações políticas passadas de Echevarria.

    Laporta foi rápido em defender sua estrutura esportiva, argumentando que o trabalho de Deco é essencial para o sucesso do time principal. Ele afirmou que remover a hierarquia atual comprometeria a segurança no emprego do técnico Hansi Flick e atrapalharia o desenvolvimento de um time jovem em ascensão.

    “Font nega o óbvio e conta mentiras. Ele é um tecnocrata que trabalha atrás de um computador. Ele quer destruir tudo o que construímos. Victor Font baseia sua campanha em mentiras. Ele quer substituir Deco por três pessoas. A saída de Deco compromete a segurança do emprego de Hansi Flick”, disse Laporta. “Isso mostra uma completa falta de compreensão de como as coisas funcionam. Deco é melhor do que Mateu Alemany [seu antecessor]. Alemany sabe tanto de futebol quanto eu. Ele construiu o time, revitalizou toda uma geração de jovens jogadores. Existe uma estrutura em funcionamento que funciona.”

  • barcelona(C)Getty Images

    Dia decisivo no Camp Nou

    Os membros do clube irão às urnas neste domingo para decidir a liderança para os próximos anos. Embora Laporta continue sendo o grande favorito, as repercussões desse debate adicionaram uma camada de incerteza ao processo.

    Em campo, o Barcelona está atualmente na liderança da La Liga, tendo vencido quatro dos últimos cinco jogos. Agora, o time se prepara para enfrentar o Sevilla no domingo, antes de enfrentar o Newcastle na segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, cuja primeira partida terminou em empate por 1 a 1.

