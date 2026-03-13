Getty Images
“Você não tem vergonha” – Joan Laporta critica rival por afirmação “desmentida” sobre Erling Haaland, após agente do astro do Manchester City negar negociações com o Barcelona
As tensões eleitorais chegam ao auge
A corrida pela presidência do Barcelona chegou a um ponto crítico na noite de quinta-feira, quando Laporta e Font se enfrentaram em um debate final televisionado. Em busca de um quarto mandato, Laporta lançou uma série de ataques agressivos contra Font, rotulando-o de “outsider inexperiente” cujas ideias poderiam comprometer o atual momento esportivo do clube sob o comando de Hansi Flick. Ele também criticou a afirmação de Font de que o Barça poderia contratar Haaland se ele fosse eleito presidente.
Laporta manteve-se firme em seu histórico, defendendo as reformas em andamento no Camp Nou e seu estilo de liderança. Ele descartou Font como um “tecnocrata” desconectado da realidade do clube, insistindo que a estabilidade é fundamental para que o Blaugrana continue sua trajetória atual.
A controvérsia Haaland
O debate tornou-se explosivo quando Font afirmou que estava negociando uma opção de compra para Haaland para quando ele quisesse deixar o City. Isso provocou uma refutação imediata e local de Laporta, que citou declarações recentes do lado norueguês para invalidar a afirmação.
“A história de Haaland é uma mentira completa, que já foi desmentida. Isso se voltou contra ele. Você não tem vergonha”, rebateu Laporta durante a transmissão.
O presidente em exercício se baseou em esclarecimentos recentes da agente Rafaela Pimenta, que afirmou que não houve negociações com os dirigentes do Barcelona. Pimenta observou: “Temos muito respeito e admiração pelo Barcelona, mas não houve nenhum contato — nem com Erling Haaland nem com a diretoria do Barcelona — sobre possíveis alvos de transferência”.
Uma batalha pela alma do clube
Além do mercado de transferências, os candidatos entraram em conflito sobre a estrutura interna do clube. Font atacou a influência do consultor não oficial Alejandro Echevarria e criticou as qualificações do diretor esportivo Deco.
“Deco é sócio de Alejandro Echevarria, o que é sua principal qualificação para ser diretor esportivo do Barça. Ele substituiu o filho de Johan Cruyff, que saiu subvalorizado, e Mateu Alemany. O que ele tem, ele herdou. Não podemos ter fascistas no Barcelona [referindo-se a Echevarria]”, alegou Font, visando as ligações políticas passadas de Echevarria.
Laporta foi rápido em defender sua estrutura esportiva, argumentando que o trabalho de Deco é essencial para o sucesso do time principal. Ele afirmou que remover a hierarquia atual comprometeria a segurança no emprego do técnico Hansi Flick e atrapalharia o desenvolvimento de um time jovem em ascensão.
“Font nega o óbvio e conta mentiras. Ele é um tecnocrata que trabalha atrás de um computador. Ele quer destruir tudo o que construímos. Victor Font baseia sua campanha em mentiras. Ele quer substituir Deco por três pessoas. A saída de Deco compromete a segurança do emprego de Hansi Flick”, disse Laporta. “Isso mostra uma completa falta de compreensão de como as coisas funcionam. Deco é melhor do que Mateu Alemany [seu antecessor]. Alemany sabe tanto de futebol quanto eu. Ele construiu o time, revitalizou toda uma geração de jovens jogadores. Existe uma estrutura em funcionamento que funciona.”
Dia decisivo no Camp Nou
Os membros do clube irão às urnas neste domingo para decidir a liderança para os próximos anos. Embora Laporta continue sendo o grande favorito, as repercussões desse debate adicionaram uma camada de incerteza ao processo.
Em campo, o Barcelona está atualmente na liderança da La Liga, tendo vencido quatro dos últimos cinco jogos. Agora, o time se prepara para enfrentar o Sevilla no domingo, antes de enfrentar o Newcastle na segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões, cuja primeira partida terminou em empate por 1 a 1.
