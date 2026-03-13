“Você não tem vergonha” – Joan Laporta critica rival por afirmação “desmentida” sobre Erling Haaland, após agente do astro do Manchester City negar negociações com o Barcelona

Além do mercado de transferências, os candidatos entraram em conflito sobre a estrutura interna do clube. Font atacou a influência do consultor não oficial Alejandro Echevarria e criticou as qualificações do diretor esportivo Deco.

“Deco é sócio de Alejandro Echevarria, o que é sua principal qualificação para ser diretor esportivo do Barça. Ele substituiu o filho de Johan Cruyff, que saiu subvalorizado, e Mateu Alemany. O que ele tem, ele herdou. Não podemos ter fascistas no Barcelona [referindo-se a Echevarria]”, alegou Font, visando as ligações políticas passadas de Echevarria.

Laporta foi rápido em defender sua estrutura esportiva, argumentando que o trabalho de Deco é essencial para o sucesso do time principal. Ele afirmou que remover a hierarquia atual comprometeria a segurança no emprego do técnico Hansi Flick e atrapalharia o desenvolvimento de um time jovem em ascensão.

“Font nega o óbvio e conta mentiras. Ele é um tecnocrata que trabalha atrás de um computador. Ele quer destruir tudo o que construímos. Victor Font baseia sua campanha em mentiras. Ele quer substituir Deco por três pessoas. A saída de Deco compromete a segurança do emprego de Hansi Flick”, disse Laporta. “Isso mostra uma completa falta de compreensão de como as coisas funcionam. Deco é melhor do que Mateu Alemany [seu antecessor]. Alemany sabe tanto de futebol quanto eu. Ele construiu o time, revitalizou toda uma geração de jovens jogadores. Existe uma estrutura em funcionamento que funciona.”