"Você não tem bom senso" – Igor Tudor em entrevista polêmica após o Tottenham arrancar um empate contra o Liverpool

O técnico interino não parou por aí, acusando a mídia de fazer perguntas repetitivas e sem sentido, apesar da importância crucial da disputa contra o rebaixamento na Premier League. O Tottenham está atualmente apenas um ponto à frente do Nottingham Forest e do West Ham, mas Tudor considerou que o foco deveria ter permanecido inteiramente em campo após o resultado conquistado com tanta dificuldade.

“Vocês perguntam ao técnico sobre a posição dele. Vocês não têm bom senso”, gritou Tudor durante a transmissão ao vivo. “Todos os técnicos estão sempre dizendo as mesmas coisas, mas vocês insistem. Vocês dizem ‘Técnico, você precisa responder’ porque ele é obrigado a comparecer à coletiva de imprensa; caso contrário, ele preferiria ficar em casa. Vocês insistem sempre com as mesmas perguntas.”