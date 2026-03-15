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"Você não tem bom senso" – Igor Tudor em entrevista polêmica após o Tottenham arrancar um empate contra o Liverpool
Tudor fica furioso com especulações sobre o futuro
A tensão atingiu o auge quando o croata foi questionado sobre se ainda seria a pessoa certa para evitar que o clube sofresse um rebaixamento catastrófico para a Championship. A resposta de Tudor foi direta: “Já chega disso. Eu sempre digo o que penso. Quais perguntas precisam ser respondidas? Eu sou o técnico. Vocês precisam me perguntar sobre como jogamos. Vocês perguntaram e eu respondi. Essas perguntas que os jornalistas gostam de fazer não fazem sentido.”
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A tensão em Anfield chega ao auge
O técnico interino não parou por aí, acusando a mídia de fazer perguntas repetitivas e sem sentido, apesar da importância crucial da disputa contra o rebaixamento na Premier League. O Tottenham está atualmente apenas um ponto à frente do Nottingham Forest e do West Ham, mas Tudor considerou que o foco deveria ter permanecido inteiramente em campo após o resultado conquistado com tanta dificuldade.
“Vocês perguntam ao técnico sobre a posição dele. Vocês não têm bom senso”, gritou Tudor durante a transmissão ao vivo. “Todos os técnicos estão sempre dizendo as mesmas coisas, mas vocês insistem. Vocês dizem ‘Técnico, você precisa responder’ porque ele é obrigado a comparecer à coletiva de imprensa; caso contrário, ele preferiria ficar em casa. Vocês insistem sempre com as mesmas perguntas.”
Atitude desafiadora durante a entrevista
À medida que a entrevista avançava, o clima ficava cada vez mais tenso. Quando Davison tentou retomar declarações específicas feitas no início da semana, nas quais Tudor sugeriu que os torcedores só queriam um novo técnico pela “esperança” que isso traz, o ex-técnico do Marselha interrompeu completamente a linha de perguntas e encerrou a entrevista prematuramente.
“Não, eu não disse isso. Não disse”, insistiu Tudor, visivelmente agitado. “O que eu disse? O que você está me perguntando agora? O que eu preciso dizer agora? Já terminamos ou não? OK, obrigado.”
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As estrelas do Spurs continuam concentradas
Enquanto o técnico discutia com a imprensa, os jogadores do Tottenham não hesitaram em elogiar o espírito demonstrado para empatar o jogo depois que Dominik Szoboszlai colocou o Liverpool na frente. O artilheiro Richarlison e o zagueiro Pedro Porro enfatizaram que o elenco continua unido na busca pela permanência, com os compromissos da Liga dos Campeões ainda à vista.
Porro disse: “Sempre acreditamos. Eu sempre digo isso, disse antes do jogo aos meus companheiros que acredito em nós. Neste momento, precisamos de todos e hoje fizemos um bom jogo. O mais importante agora é levar o ponto, os aspectos positivos e seguir em frente na Liga dos Campeões e na Premier League.”
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