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Team Portugal Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

"Você não tem acompanhado?!" – Cristiano Ronaldo descarta preocupações com sua forma física e promete "levar alegria" à Copa do Mundo com a seleção de Portugal

C. Ronaldo
Portugal
Copa do Mundo
Portugal x RD Congo
RD Congo
Al-Nassr
Campeonato Saudita

O capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, descartou categoricamente as preocupações que ainda persistem sobre sua condição física para a Copa do Mundo de 2026. O lendário atacante, que teve uma temporada nacional de grande sucesso na Arábia Saudita, prometeu com confiança que trará sucesso e imensa alegria ao público português.

  • Portugal inicia sua jornada pelos Estados Unidos

    A Seleção partiu oficialmente de sua base de treinamento na Cidade do Futebol rumo aos Estados Unidos para disputar o torneio. Ronaldo atuou como principal porta-voz do time, demonstrando confiança após uma campanha de qualificação dominante, na qual os gigantes europeus marcaram 20 gols em seis partidas. O experiente atacante está prestes a fazer história neste verão ao lado de Lionel Messi, já que ambos disputam sua sexta Copa do Mundo consecutiva.


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  • Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport

    Ronaldo defende sua forma física

    Ao falar com os repórteres após um intenso período de treinamento, o jogador de 41 anos minimizou as preocupações com sua forma física para se concentrar nas altas expectativas que tem para o torneio. Ele disse: “Com muita alegria, sabemos que a Copa do Mundo é sempre uma competição especial, assim como a Eurocopa, por isso partimos com grandes esperanças. Fisicamente? Estou bem, vocês não têm assistido aos jogos?”

    Quando questionado se a Seleção deveria ser considerada uma das verdadeiras favoritas do torneio, o experiente atacante optou por uma abordagem mais cautelosa, afirmando: “Só saberemos no final. É uma geração muito boa, mas há fatores que não podemos controlar, como os próprios jogos – ganhar ou não ganhar é o ponto mais importante. Acredito que esta é uma geração que trará muita alegria ao povo português.”

  • O capitão revela a fórmula da vitória

    Ronaldo reconheceu que a preparação pré-torneio sob o comando da comissão técnica foi exigente, mas enfatizou que as verdadeiras credenciais de campeão só se comprovam quando a fase de grupos se intensifica. Exigindo uma abordagem focada e metódica de seus companheiros de equipe, o experiente artilheiro delineou a estratégia exata necessária para avançar com segurança no torneio.

    Ele afirmou: “Foi cansativo porque trabalhamos duro. Nos jogos, as vitórias prevaleceram, mas o mais importante é quando a bola começar a rolar no dia 17, na primeira partida. Depois disso, quando as coisas começarem a ficar difíceis, é aí que veremos os verdadeiros campeões. Vai depender de muitos fatores. Estou muito otimista de que tudo vai correr bem. O importante é terminar em primeiro lugar no grupo e, depois disso, é jogo a jogo, passo a passo, ganhando confiança com calma e encontrando nosso ritmo.”

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    O desafio africano aguarda os grandes nomes

    Portugal estreia-se no torneio no dia 17 de junho com um confronto difícil contra a República Democrática do Congo no Houston Stadium, no Texas. Seus adversários africanos chegam a este histórico primeiro encontro em grande forma, após garantirem sua primeira participação na fase final desde 1974 graças a uma vitória dramática na repescagem contra a Jamaica. Ronaldo tentará transformar sua excelente fase no campeonato nacional — com 30 participações em gols pelo Al-Nassr — em uma exibição de destaque logo de início, para garantir o controle do grupo desde o início.

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