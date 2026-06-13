"Você não tem acompanhado?!" – Cristiano Ronaldo descarta preocupações com sua forma física e promete "levar alegria" à Copa do Mundo com a seleção de Portugal

Ao falar com os repórteres após um intenso período de treinamento, o jogador de 41 anos minimizou as preocupações com sua forma física para se concentrar nas altas expectativas que tem para o torneio. Ele disse: “Com muita alegria, sabemos que a Copa do Mundo é sempre uma competição especial, assim como a Eurocopa, por isso partimos com grandes esperanças. Fisicamente? Estou bem, vocês não têm assistido aos jogos?”

Quando questionado se a Seleção deveria ser considerada uma das verdadeiras favoritas do torneio, o experiente atacante optou por uma abordagem mais cautelosa, afirmando: “Só saberemos no final. É uma geração muito boa, mas há fatores que não podemos controlar, como os próprios jogos – ganhar ou não ganhar é o ponto mais importante. Acredito que esta é uma geração que trará muita alegria ao povo português.”