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"Você não tem acompanhado?!" – Cristiano Ronaldo descarta preocupações com sua forma física e promete "levar alegria" à Copa do Mundo com a seleção de Portugal
Portugal inicia sua jornada pelos Estados Unidos
A Seleção partiu oficialmente de sua base de treinamento na Cidade do Futebol rumo aos Estados Unidos para disputar o torneio. Ronaldo atuou como principal porta-voz do time, demonstrando confiança após uma campanha de qualificação dominante, na qual os gigantes europeus marcaram 20 gols em seis partidas. O experiente atacante está prestes a fazer história neste verão ao lado de Lionel Messi, já que ambos disputam sua sexta Copa do Mundo consecutiva.
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Ronaldo defende sua forma física
Ao falar com os repórteres após um intenso período de treinamento, o jogador de 41 anos minimizou as preocupações com sua forma física para se concentrar nas altas expectativas que tem para o torneio. Ele disse: “Com muita alegria, sabemos que a Copa do Mundo é sempre uma competição especial, assim como a Eurocopa, por isso partimos com grandes esperanças. Fisicamente? Estou bem, vocês não têm assistido aos jogos?”
Quando questionado se a Seleção deveria ser considerada uma das verdadeiras favoritas do torneio, o experiente atacante optou por uma abordagem mais cautelosa, afirmando: “Só saberemos no final. É uma geração muito boa, mas há fatores que não podemos controlar, como os próprios jogos – ganhar ou não ganhar é o ponto mais importante. Acredito que esta é uma geração que trará muita alegria ao povo português.”
O capitão revela a fórmula da vitória
Ronaldo reconheceu que a preparação pré-torneio sob o comando da comissão técnica foi exigente, mas enfatizou que as verdadeiras credenciais de campeão só se comprovam quando a fase de grupos se intensifica. Exigindo uma abordagem focada e metódica de seus companheiros de equipe, o experiente artilheiro delineou a estratégia exata necessária para avançar com segurança no torneio.
Ele afirmou: “Foi cansativo porque trabalhamos duro. Nos jogos, as vitórias prevaleceram, mas o mais importante é quando a bola começar a rolar no dia 17, na primeira partida. Depois disso, quando as coisas começarem a ficar difíceis, é aí que veremos os verdadeiros campeões. Vai depender de muitos fatores. Estou muito otimista de que tudo vai correr bem. O importante é terminar em primeiro lugar no grupo e, depois disso, é jogo a jogo, passo a passo, ganhando confiança com calma e encontrando nosso ritmo.”
- AFP
O desafio africano aguarda os grandes nomes
Portugal estreia-se no torneio no dia 17 de junho com um confronto difícil contra a República Democrática do Congo no Houston Stadium, no Texas. Seus adversários africanos chegam a este histórico primeiro encontro em grande forma, após garantirem sua primeira participação na fase final desde 1974 graças a uma vitória dramática na repescagem contra a Jamaica. Ronaldo tentará transformar sua excelente fase no campeonato nacional — com 30 participações em gols pelo Al-Nassr — em uma exibição de destaque logo de início, para garantir o controle do grupo desde o início.