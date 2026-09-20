Nicolo Campo
Traduzido por
'Você não pode jogar apenas um tempo!' - Claude Makelele e Steve McManaman fazem dura avaliação sobre o Real Madrid
Ídolos galácticos aumentam a pressão para o dérbi de Madri
As lendas do Real Madrid Steve McManaman e Claude Makelele participaram do ESPN FC para analisar os desafios táticos que o Real Madrid enfrenta antes do clássico de domingo contra o Atlético de Madrid, no Riyadh Air Metropolitano. Com o líder do campeonato, o Barcelona, seis pontos à frente, os dois ex-astros declararam que a derrota é completamente inaceitável.
Os comandados de Diego Simeone estão apenas dois pontos atrás do Real Madrid, o que torna a vitória vital para os dois clubes da capital.
A dupla galáctica insistiu que manter o embalo na briga pelo título exige uma atuação de impacto imediata fora de casa.
- Bernd Müller
Makelele defende ataque proativo em vez de cautela defensiva
Ao abordar as escolhas táticas no ESPN FC, Makelele argumentou de forma enfática que o Real Madrid precisa abandonar a timidez defensiva e adotar uma formação ofensiva proativa. Ele pediu à comissão técnica que escale perfis mais ofensivos, capazes de impor domínio desde o apito inicial.
Makelele destacou que recuar para uma postura passiva contra adversários de primeira linha cria uma vulnerabilidade desnecessária.
"O Real Madrid precisa mostrar uma atuação dominante durante os 90 minutos e jogar de forma mais ofensiva, em vez de defensiva", afirmou Makelele. "É preciso ter coragem e escalar jogadores de ataque."
Comentaristas criticam perigosa inconsistência de desempenho
McManaman e Makelele expressaram preocupação com a tendência do Real Madrid de fazer atuações irregulares, com um tempo bom e outro ruim, nesta temporada. A equipe tem repetidamente tido dificuldades para manter o controle tático ao longo dos 90 minutos, dependendo, em vez disso, de lampejos individuais no fim.
O jovem atacante Carlos Espi já marcou dois gols da vitória nos acréscimos nesta temporada, incluindo uma atuação heroica no fim contra o Elche na última partida.
"Você não pode jogar apenas um tempo de futebol neste nível", alertou McManaman durante a transmissão. "Depender de momentos tardios é perigoso contra um time como o Atlético."
- Pressinphoto
Ex-volante faz previsão de triunfo do Real Madrid por 3 a 2
Apesar de destacar falhas estruturais, Makelele segue confiante de que o poder de fogo individual de elite do Real Madrid será decisivo em um duelo de alta intensidade. A lenda francesa previu uma emocionante vitória por 3 a 2 do Real Madrid no Metropolitano.
Uma vitória reduziria a diferença para o Barcelona, além de dar um impulso vital antes da sequência da competição nacional.
"Acho que o Real Madrid vai vencer este jogo por 3 a 2", concluiu Makelele.
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