As lendas do Real Madrid Steve McManaman e Claude Makelele participaram do ESPN FC para analisar os desafios táticos que o Real Madrid enfrenta antes do clássico de domingo contra o Atlético de Madrid, no Riyadh Air Metropolitano. Com o líder do campeonato, o Barcelona, seis pontos à frente, os dois ex-astros declararam que a derrota é completamente inaceitável.

Os comandados de Diego Simeone estão apenas dois pontos atrás do Real Madrid, o que torna a vitória vital para os dois clubes da capital.

A dupla galáctica insistiu que manter o embalo na briga pelo título exige uma atuação de impacto imediata fora de casa.



