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'Você não pode escrever um roteiro assim!' - Ruben Aguilar fica sem palavras quando o amigo de infância Florian Thauvin inicia uma virada incrível
Aguilar completa virada maluca em Praga
Ruben Aguilar se tornou o grande herói ao garantir para o RC Lens uma notável vitória por 3 a 2 sobre o Slavia Praga na Liga dos Campeões da UEFA, na Fortuna Arena. A equipe de Dino Toppmoller parecia destinada a uma derrota frustrante quando Sturm colocou o Praga, com um jogador a menos, em vantagem por 2 a 1 aos 89 minutos.
No entanto, Florian Thauvin empatou aos 91 minutos antes de Aguilar acertar uma brilhante finalização no canto, dois minutos depois.
O resultado dramático garantiu ao Lens sua primeira vitória fora de casa na principal competição da Europa desde 1998.
- NurPhoto
Lateral exalta espírito emocional único no Lens
Falando após a partida ao Canal+, Aguilar admitiu que ninguém poderia ter roteirizado um fim tão caótico para o jogo. O defensor destacou a profunda conexão emocional dentro do elenco, insistindo que sofrer junto continua sendo fundamental para a união do grupo.
Ele expressou enorme orgulho por representar o clube no maior palco do futebol europeu.
"Quando você veste esse escudo, tem que dar 100%", afirmou Aguilar. "Damos tudo pelo povo de Lens, e é só neste clube que você pode viver emoções assim. Estou muito orgulhoso esta noite. Não poderíamos ter escrito esse cenário."
Entrosamento com o amigo Thauvin dá resultado
O autor do gol da vitória também aproveitou para celebrar sua relação próxima com o também artilheiro Thauvin. Tendo treinado juntos no início de suas carreiras, Aguilar expressou enorme alegria ao ver os dois marcarem na Champions League na mesma noite.
Ele elogiou todo o elenco, incluindo os reservas, por manter total união em meio a cada reviravolta.
"Nós treinamos juntos e esta noite nós dois marcamos na Champions League", acrescentou Aguilar. "Meu amigo Flo ganhou o troféu de melhor em campo, e estou muito feliz por ele. Somos muito bons amigos, nos divertimos muito, sofremos juntos, e todos somos recompensados."
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Foco volta para a Ligue 1
Depois de garantir um início europeu emocionante, o Lens precisa rapidamente levar esse embalo de volta para a competição doméstica. O time de Toppmoller's volta a jogar pela Ligue 1 no domingo, quando recebe o Le Mans FC.
O time francês espera levar sua resiliência recém-construída e seu espírito de equipe inabalável para a campanha doméstica após uma noite inesquecível em Praga.
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