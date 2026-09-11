Ruben Aguilar se tornou o grande herói ao garantir para o RC Lens uma notável vitória por 3 a 2 sobre o Slavia Praga na Liga dos Campeões da UEFA, na Fortuna Arena. A equipe de Dino Toppmoller parecia destinada a uma derrota frustrante quando Sturm colocou o Praga, com um jogador a menos, em vantagem por 2 a 1 aos 89 minutos.

No entanto, Florian Thauvin empatou aos 91 minutos antes de Aguilar acertar uma brilhante finalização no canto, dois minutos depois.

O resultado dramático garantiu ao Lens sua primeira vitória fora de casa na principal competição da Europa desde 1998.