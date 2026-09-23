A emissora espanhola Movistar, por meio do programa El Dia Despues, captou o diálogo explosivo entre as duas estrelas. O confronto começou quando Romero reclamou com Huijsen, do Real Madrid, sobre a arbitragem, dizendo: "É impossível contra vocês. Eles marcam tudo [faltas]." Bellingham interveio imediatamente, respondendo: "Cuti, você sabe", o que levou Romero a retrucar: "Pare de chorar. Cala a boca."

A troca de farpas rapidamente escalou. Bellingham rebateu com: "F*** you. Você é um covarde, você é um covarde." Romero se recusou a recuar e fez referência à dolorosa eliminação da Inglaterra na Copa do Mundo ao zombar das lágrimas de Bellingham após a partida. "Chora, continua chorando", provocou o argentino, antes de acrescentar: "Você chorou lá [na Copa do Mundo]."

Sem deixar o ex-zagueiro do Tottenham ter a última palavra, Bellingham deu uma alfinetada brutal no sucesso internacional de Romero. "Você fala muito quando está com [Lionel] Messi, mas aqui não", declarou o internacional inglês. "Você fala muito com Messi." Romero então encerrou a discussão ao chamar o meio-campista do Madrid de "chorão".



