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'Você não fala sem Messi!' - astro do Real Madrid, Jude Bellingham, zomba de Cristian Romero em discussão acalorada no dérbi enquanto rivalidade da Copa do Mundo é reacendida
Derrota no dérbi provoca altercações acaloradas
O Atlético de Madrid garantiu uma controversa vitória por 2 a 1 sobre o rival Real Madrid no Metropolitano, mas a partida foi ofuscada por uma amarga rivalidade em campo entre Bellingham e Romero. A animosidade entre os dois jogadores, nascida durante um dramático confronto na semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina, explodiu novamente na capital espanhola.
A tensão aumentou quando Romero evitou um cartão vermelho após uma dura entrada em Bellingham, recebendo apenas um amarelo depois de revisão do VAR. A frustração do Real Madrid aumentou ainda mais quando Dean Huijsen foi expulso mais tarde, forçando o time de Jose Mourinho a terminar o jogo com dez homens. Gols de Alejandro Grimaldo e Jonathan David selaram a vitória dos mandantes, tornando o gol tardio de Antonio Rudiger mero consolo.
- PsnewZ
Trocando insultos brutais em campo
A emissora espanhola Movistar, por meio do programa El Dia Despues, captou o diálogo explosivo entre as duas estrelas. O confronto começou quando Romero reclamou com Huijsen, do Real Madrid, sobre a arbitragem, dizendo: "É impossível contra vocês. Eles marcam tudo [faltas]." Bellingham interveio imediatamente, respondendo: "Cuti, você sabe", o que levou Romero a retrucar: "Pare de chorar. Cala a boca."
A troca de farpas rapidamente escalou. Bellingham rebateu com: "F*** you. Você é um covarde, você é um covarde." Romero se recusou a recuar e fez referência à dolorosa eliminação da Inglaterra na Copa do Mundo ao zombar das lágrimas de Bellingham após a partida. "Chora, continua chorando", provocou o argentino, antes de acrescentar: "Você chorou lá [na Copa do Mundo]."
Sem deixar o ex-zagueiro do Tottenham ter a última palavra, Bellingham deu uma alfinetada brutal no sucesso internacional de Romero. "Você fala muito quando está com [Lionel] Messi, mas aqui não", declarou o internacional inglês. "Você fala muito com Messi." Romero então encerrou a discussão ao chamar o meio-campista do Madrid de "chorão".
Mourinho se irrita enquanto o Real Madrid fica para trás
A animosidade foi além do apito final, com um Bellingham furioso confrontando o árbitro Miguel Angel Ortiz Arias. O meio-campista gritou repetidamente "dois cartões vermelhos, dois!" para o oficial, em referência à entrada de Romero e a uma dividida na altura do tornozelo de Lee Kang-in em Federico Valverde.
Mourinho ecoou a indignação de seu jogador durante uma teatral entrevista coletiva pós-jogo. O técnico português levou capturas de tela impressas das duas entradas, dizendo aos repórteres que eles poderiam "pular a coletiva de imprensa" porque as imagens contavam toda a história. O Atletico Madrid posteriormente zombou de Mourinho nas redes sociais, publicando um vídeo de uma impressora produzindo suas capturas de tela, ao lado da legenda: "Parem com o assédio aos árbitros agora."
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Real Madrid busca se recuperar
A derrota prejudicial no clássico deixa o Real Madrid amargando a quarta colocação, já seis pontos atrás do Barcelona, líder neste início de temporada. Mourinho agora precisa encontrar uma forma de reagrupar seu elenco e resolver seus problemas disciplinares e defensivos antes dos próximos compromissos.
Enquanto isso, o Atlético buscará usar o embalo desta vitória emocionante para entrar de vez na briga pelo título. Com Romero se firmando na linha defensiva e trazendo sua agressividade característica, os mandantes claramente deram um recado físico para o restante da temporada.
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