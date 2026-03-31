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"Você não é o Neymar!" – Vinícius Júnior recebe aviso contundente sobre a camisa nº 10 da Seleção Brasileira
A sombra pesada de uma lenda
Apesar de ter se consolidado como um dos atacantes mais devastadores do mundo a nível de clubes com o Real Madrid, Vinícius tem enfrentado dificuldades para reproduzir essa forma explosiva na seleção brasileira. Desde sua estreia internacional em setembro de 2019, o jogador de 25 anos marcou apenas oito gols e deu sete assistências em 46 partidas — um histórico que gerou intenso debate em seu país natal. Durante um amistoso recente contra a França, o ponta vestiu a prestigiosa camisa número 10, mas sua incapacidade de influenciar o jogo da mesma forma que o ausente Neymar levou a alegações de que o fardo tático e mental é simplesmente grande demais.
- AFP
Livrar-se do peso
Em entrevista à ESPN Brasil no programa Resenha da Rodada, o ex-zagueiro da Seleção Brasileira Fábio Luciano defendeu que a Seleçãodeve deixar de tratar Vinícius como o sucessor direto de Neymar na função de armador, para permitir que ele recupere sua melhor forma. Luciano acredita que a atual configuração tática muitas vezes deixa o ponta isolado e sobrecarregado, em comparação com o sistema de apoio de que ele desfruta em Madri.
Luciano afirmou: “Acho que a seleção não consegue colocá-lo nas situações que ele tem no Real Madrid para jogadas de um contra um. O Brasil circula a bola como qualquer outro time, mas quando a bola chega ao Vini, há muitas pessoas marcando-o. Essa é a questão tática. A outra questão é que, infelizmente, quando Neymar não está lá, ele acha que precisa ser o Neymar. Acho que isso é muita responsabilidade para ele; ele precisa tirar esse peso dos ombros, a seleção precisa tirar esse peso dos ombros dele, dizer a ele ‘você não é o Neymar’, ‘você não vai resolver isso sozinho’, ‘nós vamos te ajudar’.”
Desalinhamento tático
Há um consenso crescente de que Vinicius é vítima de uma identidade tática inadequada, com sugestões de que ele deveria voltar a usar os números que já vestiu anteriormente para escapar do peso do papel de meia-armador.
Ao abordar o peso da camisa nº 10 sobre o ponta, Luciano afirmou: “Fiquei realmente irritado quando vi o Vini com a camisa nº 10. Acho que ele não consegue jogar com o número 10; é inimaginável que o Vini jogue com o número 10 pela seleção, porque vamos ficar comparando-o. Ele não é um número 10; ele é um ponta, não é um meio-campista, não é um gênio, não é cerebral, ele tem a ver com velocidade e dribles.
“Vini não é o Neymar; ele não precisa assumir a responsabilidade de ser a estrela da seleção. Ele faz parte de um coletivo. Quando o coletivo funcionar, ele vai se destacar. Se eu pudesse dar um conselho ao Vini, seria: não escolha o número 10.”
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Um teste decisivo na Flórida
O Brasil enfrenta um amistoso decisivo contra a Croácia em Orlando nesta quarta-feira, 1º de abril, onde todos estarão de olho para ver se Vinícius mantém a camisa nº 10 e acaba com sua seca de gols pela seleção. Sem marcar gols nas últimas quatro partidas, o ponta não balança as redes pela Seleção desde a vitória por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, em outubro do ano passado, deixando Carlo Ancelotti com um grande desafio tático para fazer com que seu craque volte a marcar.