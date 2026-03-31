"Você não é o Neymar!" – Vinícius Júnior recebe aviso contundente sobre a camisa nº 10 da Seleção Brasileira

Em entrevista à ESPN Brasil no programa Resenha da Rodada, o ex-zagueiro da Seleção Brasileira Fábio Luciano defendeu que a Seleçãodeve deixar de tratar Vinícius como o sucessor direto de Neymar na função de armador, para permitir que ele recupere sua melhor forma. Luciano acredita que a atual configuração tática muitas vezes deixa o ponta isolado e sobrecarregado, em comparação com o sistema de apoio de que ele desfruta em Madri.

Luciano afirmou: “Acho que a seleção não consegue colocá-lo nas situações que ele tem no Real Madrid para jogadas de um contra um. O Brasil circula a bola como qualquer outro time, mas quando a bola chega ao Vini, há muitas pessoas marcando-o. Essa é a questão tática. A outra questão é que, infelizmente, quando Neymar não está lá, ele acha que precisa ser o Neymar. Acho que isso é muita responsabilidade para ele; ele precisa tirar esse peso dos ombros, a seleção precisa tirar esse peso dos ombros dele, dizer a ele ‘você não é o Neymar’, ‘você não vai resolver isso sozinho’, ‘nós vamos te ajudar’.”