Riera postou uma foto sua com o diretor esportivo Markus Krösche e escreveu, como introdução: “Essas são as únicas duas pessoas que estiveram no clube de manhã à noite e se empenharam para acabar com o caos, tanto interno quanto externo: Markus Krösche e eu!!! Ninguém mais!”
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"Você não é ninguém": Albert Riera perde a cabeça no Instagram e ataca o chefe do Eintracht Frankfurt
Em seguida, o espanhol de 44 anos — em um inglês com erros gramaticais — atacou Axel Hellmann. “Não vou citar o seu nome (a pessoa que vi apenas duas vezes), porque você não é ninguém, é totalmente desconhecido e não fez nada de significativo”, escreveu Riera. “Até hoje, você provavelmente nem sabe por que recebe um salário do clube. Você decidiu falar sobre mim – então, eu também vou fazer o mesmo.”
O pano de fundo óbvio é uma entrevista recente de Hellmann ao jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung, na qual ele criticou o ex-técnico do Eintracht. “Fiquei surpreso com o quão pouco ele estava disposto a se aprofundar na Bundesliga, neste clube e em todo o ambiente”, disse Hellmann, entre outras coisas.
O Eintracht Frankfurt se despediu de Albert Riera ao final da temporada
Riera assumiu o comando do Eintracht no início do ano, substituindo Dino Toppmöller, e passou a ser mais conhecido por suas declarações contundentes do que pelo desenvolvimento esportivo da equipe. Após apenas quatro vitórias em 14 jogos e a perda da chance de disputar competições internacionais, o clube se despediu de Riera no final da temporada.
Durante sua passagem pelo clube, “o Eintracht parecia uma cidade fantasma”, escreveu Riera ainda no Instagram. “Nem o presidente, nem os diretores, nem ninguém mais estava presente. Provavelmente só aparecem quando as coisas vão bem. Covardes só falam depois e pelas costas dos outros. Aliás, desejo ao Eintracht que o clube encontre as pessoas certas – pessoas que entendam desse esporte e ajudem o clube a escrever uma história de sucesso no futebol.” Na próxima temporada, o Eintracht será treinado por Adi Hütter.
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