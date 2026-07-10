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Eintracht Frankfurt v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport
Nino Duit

Traduzido por

"Você não é ninguém": Albert Riera perde a cabeça no Instagram e ataca o chefe do Eintracht Frankfurt

Bundesliga
Eintracht Frankfurt
A. Riera

Em uma história do Instagram já excluída, o ex-técnico do Eintracht Frankfurt, Albert Riera, dirigiu palavras duras ao porta-voz da diretoria, Axel Hellmann.

Riera postou uma foto sua com o diretor esportivo Markus Krösche e escreveu, como introdução: “Essas são as únicas duas pessoas que estiveram no clube de manhã à noite e se empenharam para acabar com o caos, tanto interno quanto externo: Markus Krösche e eu!!! Ninguém mais!”

  • Em seguida, o espanhol de 44 anos — em um inglês com erros gramaticais — atacou Axel Hellmann. “Não vou citar o seu nome (a pessoa que vi apenas duas vezes), porque você não é ninguém, é totalmente desconhecido e não fez nada de significativo”, escreveu Riera. “Até hoje, você provavelmente nem sabe por que recebe um salário do clube. Você decidiu falar sobre mim – então, eu também vou fazer o mesmo.”

    O pano de fundo óbvio é uma entrevista recente de Hellmann ao jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung, na qual ele criticou o ex-técnico do Eintracht. “Fiquei surpreso com o quão pouco ele estava disposto a se aprofundar na Bundesliga, neste clube e em todo o ambiente”, disse Hellmann, entre outras coisas.

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  • O Eintracht Frankfurt se despediu de Albert Riera ao final da temporada

    Riera assumiu o comando do Eintracht no início do ano, substituindo Dino Toppmöller, e passou a ser mais conhecido por suas declarações contundentes do que pelo desenvolvimento esportivo da equipe. Após apenas quatro vitórias em 14 jogos e a perda da chance de disputar competições internacionais, o clube se despediu de Riera no final da temporada. 

    Durante sua passagem pelo clube, “o Eintracht parecia uma cidade fantasma”, escreveu Riera ainda no Instagram. “Nem o presidente, nem os diretores, nem ninguém mais estava presente. Provavelmente só aparecem quando as coisas vão bem. Covardes só falam depois e pelas costas dos outros. Aliás, desejo ao Eintracht que o clube encontre as pessoas certas – pessoas que entendam desse esporte e ajudem o clube a escrever uma história de sucesso no futebol.” Na próxima temporada, o Eintracht será treinado por Adi Hütter.

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