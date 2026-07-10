Em seguida, o espanhol de 44 anos — em um inglês com erros gramaticais — atacou Axel Hellmann. “Não vou citar o seu nome (a pessoa que vi apenas duas vezes), porque você não é ninguém, é totalmente desconhecido e não fez nada de significativo”, escreveu Riera. “Até hoje, você provavelmente nem sabe por que recebe um salário do clube. Você decidiu falar sobre mim – então, eu também vou fazer o mesmo.”

O pano de fundo óbvio é uma entrevista recente de Hellmann ao jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung, na qual ele criticou o ex-técnico do Eintracht. “Fiquei surpreso com o quão pouco ele estava disposto a se aprofundar na Bundesliga, neste clube e em todo o ambiente”, disse Hellmann, entre outras coisas.