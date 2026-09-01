Messi anunciou oficialmente sua aposentadoria da seleção. O lendário atacante de 39 anos confirmou sua decisão na segunda-feira por meio de uma publicação no Instagram, compartilhando a imagem de uma anotação manuscrita em espanhol para comunicar a notícia. O anúncio acontece após uma carreira internacional monumental que se estendeu por duas décadas.

Mais recentemente, ele capitaneou a Argentina até a final da Copa do Mundo de 2026, na qual sua equipe acabou derrotada pela Espanha. Sua saída marca o fim definitivo de um capítulo histórico para a seleção. Messi se despede como o maior artilheiro da história de seu país e o jogador com mais partidas pela equipe, deixando um legado que será incrivelmente difícil de superar.