AFP
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'Você merecia esta história': Antonela Roccuzzo faz homenagem emocionante a Lionel Messi após ícone da Argentina anunciar aposentadoria da seleção nacional
Fim de uma era para a Argentina
Messi anunciou oficialmente sua aposentadoria da seleção. O lendário atacante de 39 anos confirmou sua decisão na segunda-feira por meio de uma publicação no Instagram, compartilhando a imagem de uma anotação manuscrita em espanhol para comunicar a notícia. O anúncio acontece após uma carreira internacional monumental que se estendeu por duas décadas.
Mais recentemente, ele capitaneou a Argentina até a final da Copa do Mundo de 2026, na qual sua equipe acabou derrotada pela Espanha. Sua saída marca o fim definitivo de um capítulo histórico para a seleção. Messi se despede como o maior artilheiro da história de seu país e o jogador com mais partidas pela equipe, deixando um legado que será incrivelmente difícil de superar.
- Getty
Antonela presta homenagem emocionante
Após o anúncio dele, a esposa de Messi, Roccuzzo, prestou uma homenagem emocionante ao marido. Ela recorreu ao Instagram para compartilhar uma mensagem comovente escrita em espanhol, refletindo sobre sua incrível perseverança ao longo dos anos.
"Eu vi você seguir em frente quando as coisas não davam certo e sempre tentar de novo", escreveu ela. "E, depois de tantos anos, eu também tive a sorte de ver você realizar seus sonhos e viver alguns dos dias mais felizes das nossas vidas. Você merecia essa história e muito mais. Nós te amamos infinitamente."
Uma carreira internacional recordista
Messi deixa o cenário internacional ostentando quase todos os recordes significativos por seu país. O icônico atacante marcou impressionantes 125 gols em 207 partidas, consolidando seu status como o maior artilheiro da história do futebol sul-americano. Sua persistência acabou rendendo um sucesso incrível nos maiores palcos.
Ele disputou seis Copas do Mundo e, de forma marcante, levou a Argentina à glória no Qatar, em 2022, o que garantiu ao país seu terceiro título mundial e o primeiro em 36 anos. Ele foi igualmente influente em competições continentais. Messi desempenhou um papel essencial para encerrar o jejum de 28 anos sem títulos da Argentina ao vencer a Copa América de 2021, antes de erguer novamente o prestigioso troféu em 2024.
- Getty Images Sport
Fechando o capítulo final
Esta não é a primeira vez que Messi encerra sua carreira internacional. Ele já havia anunciado sua aposentadoria em 2016, após sofrer derrotas consecutivas em finais como capitão da Argentina, ficando sem conquistar um grande troféu. No entanto, ele voltou atrás nessa decisão pouco depois, o que abriu caminho para seus maiores triunfos.
O retorno à seleção permitiu que ele levasse seu país àquelas duas conquistas da Copa América e ao prêmio máximo na Copa do Mundo de 2022. Agora, após sua última partida na Copa do Mundo de 2026, sua trajetória internacional realmente chegou ao fim. Torcedores de todo o mundo guardarão para sempre o enorme impacto que ele teve vestindo a famosa camisa azul e branca.
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