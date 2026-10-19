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Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

“Você me pergunta todos os dias”: técnico do Liverpool, Andoni Iraola, exige respeito por Florian Wirtz

A. Iraola
F. Wirtz
Liverpool
Premier League

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, saiu em defesa do meia-atacante Florian Wirtz, de 23 anos, em meio a críticas crescentes. Apesar do início lento na atual temporada, o jogador reagiu muito bem ao criar nove chances contra o Brentford, levando o treinador a cobrar uma cobertura mais equilibrada das atuações do reforço contratado por 125 milhões de euros.

  • Dificuldades sob a lupa

    Ao falar com a imprensa antes do confronto de sua equipe pela Champions League, Iraola rebateu a atenção excessiva dada a Wirtz. O jogador da seleção alemã, que chegou ao Liverpool em julho de 2025 com contrato até junho de 2030, tem recebido críticas intensas após passar nove partidas sem marcar em todas as competições nesta temporada, período em que deu três assistências.

    Ao todo, o ex-jogador do Bayer Leverkusen soma sete gols e 13 assistências em 58 partidas desde que chegou a Anfield. Esses números ficam muito abaixo do desempenho excepcional que apresentava antes, o que o mantém sob escrutínio.

  • Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Defendendo um talento comprovado

    Antes de se transferir para a Inglaterra, o meio-campista teve uma carreira fenomenal em seu país, conquistando uma dobradinha nacional e vários prêmios de Jogador da Temporada. Em 197 partidas, marcou 57 gols e deu 65 assistências.

    Em defesa de seu jogador, Iraola afirmou: “Acho que ele vem de duas partidas muito boas. Jogou muito bem fora de casa contra o LASK e, outro dia, contra o Brentford. Ajudou muito a equipe, com e sem a bola, e espero que consiga manter esse nível, não?”

  • Elogios a Munoz e à flexibilidade tática

    Ao comentar as perguntas constantes, Iraola acrescentou: "Vocês me perguntam sobre ele praticamente todos os dias, e nós analisamos e examinamos tudo a respeito dele em excesso. Mas, quando ele vai bem, também é justo reconhecer."

    O técnico espanhol também elogiou Victor Munoz, que marcou contra o Brentford após receber uma assistência do camisa sete. Atuando como lateral-direito, posição à qual não estava acostumado, Munoz mostrou que sua versatilidade foi crucial. Iraola observou: "Victor é um jogador que conhecemos muito bem... Em termos de atitude, ele está pronto para ajudar. Joga pela direita, pela esquerda e, outro dia, atuou como lateral-direito."

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  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    O que vem pela frente para o Liverpool?

    O Liverpool tem a oportunidade de conquistar a terceira vitória consecutiva na Champions League ao receber o Villarreal na terça-feira. Iraola terá de lidar com um calendário exigente e um elenco desfalcado, após perder Dominik Szoboszlai e Jeremie Frimpong por lesão. O clube dependerá muito de seu principal criador de jogadas para voltar a atuar em alto nível.

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