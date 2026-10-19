Ao falar com a imprensa antes do confronto de sua equipe pela Champions League, Iraola rebateu a atenção excessiva dada a Wirtz. O jogador da seleção alemã, que chegou ao Liverpool em julho de 2025 com contrato até junho de 2030, tem recebido críticas intensas após passar nove partidas sem marcar em todas as competições nesta temporada, período em que deu três assistências.

Ao todo, o ex-jogador do Bayer Leverkusen soma sete gols e 13 assistências em 58 partidas desde que chegou a Anfield. Esses números ficam muito abaixo do desempenho excepcional que apresentava antes, o que o mantém sob escrutínio.