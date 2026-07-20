“Você ficou chorando a semana toda!” - Nicolás Otamendi acusa Rodri de influenciar o árbitro após a derrota da Argentina na final da Copa do Mundo

A animosidade teve origem nos comentários feitos por Laporte antes da partida, quando ele questionou abertamente a integridade das decisões arbitrais ao longo do torneio.

O zagueiro do Athletic Club alegou que a abordagem agressiva dos adversários frequentemente ficava impune por parte dos árbitros. Laporte disse ao Marca: “Não estou nem um pouco preocupado com a agressividade no futebol. Se ela for tolerada e o árbitro fizer seu trabalho, não vejo problema nisso.

“É verdade que, em partidas recentes, vimos coisas que nos surpreenderam muito, ações que passam impunes. Especialmente contra a Argentina, uma seleção que deixa muitas marcas. Isso não deveria ser permitido no futebol, especialmente em competições tão importantes, porque pode desestabilizar e frustrar a equipe.

“Faz parte do trabalho do árbitro controlar essas coisas para que não sejam exploradas. Se um ou dois jogadores puderem fazer isso, a partida ficará caótica. Desde o início do torneio, temos sido uma seleção bastante justa nesse sentido.

“Não ficamos por aí batendo nos adversários nem cometendo faltas imprudentes. E acho que é isso que temos que fazer nesta partida. Mas é verdade que vai depender muito da arbitragem.”