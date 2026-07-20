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“Você ficou chorando a semana toda!” - Nicolás Otamendi acusa Rodri de influenciar o árbitro após a derrota da Argentina na final da Copa do Mundo
- Getty Images Sport
Enzo, com o cartão vermelho, prejudica a defesa
As ambições da Argentina de defender o título mundial terminaram em decepção após uma derrota por 1 a 0 para a Espanha, em Nova York. A equipe de Lionel Scaloni não demonstrou eficácia no ataque, não conseguindo acertar sequer um chute a gol durante o tempo regulamentar. A tarefa dos atuais campeões ficou ainda mais difícil quando Enzo Fernández foi expulso aos 93 minutos por receber o segundo cartão amarelo.
Otamendi enfrenta ex-companheiro de equipe
As tensões se prolongaram muito depois do apito final, desencadeando um confronto acalorado entre Otamendi e seu ex-companheiro de equipe no Manchester City, Rodri. O experiente zagueiro argentino não conseguiu esconder sua frustração, acusando a equipe adversária de pressionar deliberadamente os árbitros durante os preparativos para a partida.
Otamendi pegou o meio-campista espanhol completamente de surpresa com suas observações contundentes, gritando: “Você ficou reclamando a semana toda [sobre a arbitragem na Copa do Mundo]. Você e [Aymeric] Laporte, vocês dois. Isso não está certo, vocês ficaram reclamando com os árbitros, meu amigo.”
Laporte questionou a arbitragem do torneio
A animosidade teve origem nos comentários feitos por Laporte antes da partida, quando ele questionou abertamente a integridade das decisões arbitrais ao longo do torneio.
O zagueiro do Athletic Club alegou que a abordagem agressiva dos adversários frequentemente ficava impune por parte dos árbitros. Laporte disse ao Marca: “Não estou nem um pouco preocupado com a agressividade no futebol. Se ela for tolerada e o árbitro fizer seu trabalho, não vejo problema nisso.
“É verdade que, em partidas recentes, vimos coisas que nos surpreenderam muito, ações que passam impunes. Especialmente contra a Argentina, uma seleção que deixa muitas marcas. Isso não deveria ser permitido no futebol, especialmente em competições tão importantes, porque pode desestabilizar e frustrar a equipe.
“Faz parte do trabalho do árbitro controlar essas coisas para que não sejam exploradas. Se um ou dois jogadores puderem fazer isso, a partida ficará caótica. Desde o início do torneio, temos sido uma seleção bastante justa nesse sentido.
“Não ficamos por aí batendo nos adversários nem cometendo faltas imprudentes. E acho que é isso que temos que fazer nesta partida. Mas é verdade que vai depender muito da arbitragem.”
- Getty Images Sport
As consequências disciplinares parecem iminentes
A confusão pós-jogo, que envolveu confrontos entre Nahuel Molina e Leandro Paredes, quase certamente dará origem a uma longa investigação disciplinar da FIFA. Além de possíveis suspensões pesadas para jogadores-chave, Scaloni enfrenta uma grande tarefa de reconstrução da defesa antes da próxima pausa para jogos internacionais.
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