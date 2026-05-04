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Man Utd-Liverpool W+LsGetty/GOAL
Richard Martin

Traduzido por

Você está vendo isso, Ruben Amorim?! Vencedores e perdedores: Michael Carrick e o Manchester United colhem os frutos de terem acreditado em Kobbie Mainoo - mas os problemas de Arne Slot e do Liverpool continuam sem solução

Vencedores & perdedores
Manchester United
Liverpool
Premier League
K. Mainoo
M. Carrick
A. Robertson
Manchester United x Liverpool
A. Slot
Especiais e Opinião

Para o Manchester United, o primeiro tempo da partida contra o Liverpool pareceu um passeio de domingo à tarde no parque. A equipe estava dominando o jogo após marcar dois gols em apenas 14 minutos, e seu maior rival mal havia conseguido tocá-la. O segundo tempo, porém, foi mais parecido com uma briga generalizada em um bar depois de uma cerveja a mais. Mas tudo terminou com o garoto da casa, Kobbie Mainoo, dando a palavra final.

Matheus Cunha e Benjamin Sesko deram ao United uma vantagem inicial, que parecia destinada a ser a base para uma goleada de vingança pelas derrotas por 5 a 0 e 7 a 0 sofridas nas mãos do Liverpool na última meia década. Mas, em vez de finalizarem o trabalho de forma implacável, os anfitriões desperdiçaram a vantagem devido a momentos de loucura de Amad Diallo e Senne Lammens, com os excelentes Dominik Szoboszlai e Cody Gakpo aproveitando a oportunidade.

Felizmente para o United, eles puderam contar com seu único jogador nascido no país, Mainoo, que, em meio à loucura, marcou com calma o gol da vitória de fora da área. Há apenas alguns meses, o próprio futuro de Mainoo no United estava em jogo devido à teimosia de Ruben Amorim. Mas agora ele parece ser o próprio futuro do clube. O mesmo vale para Michael Carrick, que certamente fez o suficiente para merecer um contrato permanente de Sir Jim Ratcliffe, depois de garantir ao bilionário a participação na Liga dos Campeões em sua terceira temporada como coproprietário.

Para o Liverpool, porém, a história foi diferente, já que Andy Robertson foi o pior em campo em sua última partida no Old Trafford pelos Reds, e Arne Slot ficou se justificando por mais uma derrota para um grande rival.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores de Old Trafford...

  • Kobbie Mainoo Man Utd 2:1Getty Images

    VENCEDOR: Kobbie Mainoo

    Em um clássico em que o orgulho local é um fator tão importante, apenas dois dos 22 titulares podiam afirmar ser de Manchester ou Liverpool. E se um certo técnico português ainda estivesse no comando, talvez não houvesse nenhum representante local na equipe do United. Mainoo não estava lá apenas para completar o elenco; ele jogou com a paixão e o orgulho que esse clássico exige e, quando a vitória estava ao alcance, produziu um lance de verdadeira qualidade para garantir a vitória.

    O meio-campista foi o elo crucial entre a defesa e o ataque no primeiro tempo e, embora tenha recuado um pouco no segundo tempo, quando o Liverpool voltou a entrar no jogo, ele apertou o cerco nos minutos finais com jogadas ofensivas emocionantes. Muitos jogadores em sua posição teriam mandado a bola para a arquibancada, mas ele, em vez disso, teve a presença de espírito de imaginar que estava dando um passe para um companheiro, chutando de lado no canto inferior da rede.

    Mainoo poderia ter coroado a vitória com um segundo gol nos acréscimos, mas, de forma altruísta, passou a bola para Diogo Dalot, que acabou errando o alvo. Não importou. Mainoo mostrou exatamente por que era tão crucial que o United o mantivesse no clube e o convencesse a assinar um novo contrato, o que significa que ele passará os próximos cinco anos, no mínimo, comandando o meio-campo.

    • Publicidade
  • Andy RobertsonGetty

    PERDEDOR: Andy Robertson e os fracassos do Liverpool

    Andy Robertson proporcionou tanta alegria aos torcedores do Liverpool neste clássico, desde a goleada por 5 a 0 aqui no Old Trafford em 2021 até a goleada por 7 a 0 em 2023, na qual teve um papel fundamental. Mas sua atuação desleixada e lenta neste jogo destacou o motivo pelo qual ele está deixando o Liverpool quando seu contrato expirar neste verão, e esta foi uma maneira triste de se despedir de uma das maiores rivalidades do clube.

    Robertson foi feito em pedaços por Bryan Mbeumo e Bruno Fernandes pelo seu lado, enquanto até mesmo Dalot levou a melhor sobre ele em um primeiro tempo desanimador. Foi revelador que, apenas alguns minutos depois de o Liverpool ter empatado, Slot o substituiu por Milos Kerkez, sinalizando que o escocês corria o risco de desfazer todo o progresso que haviam feito.

    Ele, porém, estava longe de ser o único jogador de renome do Liverpool a ficar aquém do esperado; Jeremie Frimpong fracassou em sua função ofensiva, Alexis Mac Allister perdeu a bola para Mainoo e Florian Wirtz não ofereceu praticamente nada além de seu chute impreciso no primeiro tempo.

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    VENCEDOR: Michael Carrick

    O técnico interino, como de costume, recusou-se a morder a isca quando questionado se merecia assumir o cargo de forma definitiva, mas seu histórico fala por si só. Ele venceu 10 das 14 partidas desde que substituiu Amorim e, se a temporada tivesse começado quando ele assumiu o comando, sua equipe estaria na liderança do campeonato. Além disso, ele derrotou todos os cinco rivais do United entre os “Seis Grandes”, com sua equipe estando à altura das partidas de alto risco em todas as ocasiões.

    O desempenho no segundo tempo foi mais um aviso de que Carrick ainda tem muito a aprender e que ele ainda não é uma contratação de peso como Luis Enrique ou Carlo Ancelotti. Mas ele alcançou o objetivo principal de garantir a vaga na Liga dos Campeões, e a equipe está a caminho de terminar entre os três primeiros, uma conquista que a maioria dos torcedores teria comemorado de braços abertos depois de terminar em 15º lugar na temporada passada.

    Acima de tudo, Carrick provou que conhece o clube de cor e sabe como tirar o melhor de seus jogadores. Mesmo que ele não admita, ele merece a chance de mostrar que pode levar o clube ainda mais longe.


  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    PERDEDOR: Arne Slot

    O Liverpool ainda pode estar a caminho de se classificar para a Liga dos Campeões junto com o United, mas o resultado foi mais um sinal de que o clube deveria fazer uma mudança na comissão técnica no meio do ano. Enquanto Carrick venceu todos os jogos importantes, Slot perdeu praticamente todos eles. Sob o comando dele, o United venceu o Liverpool nas duas partidas pela primeira vez em uma década, enquanto sua equipe foi derrotada três vezes pelo Manchester City, com um placar agregado de 9 a 1. O City também venceu o Liverpool nas duas partidas pela primeira vez em 23 anos.

    Arsenal e Tottenham são os únicos times do “Big Six” que o Liverpool derrotou nesta temporada, com a vitória sobre os Gunners datando de agosto. Fiel ao seu estilo, Slot não se desviou do roteiro que seguiu durante toda a temporada e atribuiu parte da derrota à arbitragem, destacando a decisão de validar o gol de Sesko e até mesmo mencionando uma jogada da derrota para o United em Anfield, em outubro.

    Mas com a lenda do clube Xabi Alonso em busca de um novo emprego neste verão e candidatos como Andoni Iraola também disponíveis, os dirigentes do Liverpool terão que avaliar se ainda querem um técnico com um histórico tão ruim nos jogos que mais importam.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTDAFP

    VENCEDOR: Sir Jim Ratcliffe

    Sir Jim Ratcliffe finalmente conseguiu o que queria: que o clube de sua propriedade participasse da maior competição de clubes de todas. Em muitas de suas entrevistas desde que adquiriu sua participação de 1,4 bilhão de libras nos Red Devils, Ratcliffe tem destacado a importância de estar na Liga dos Campeões, pois ela é a maior fonte de receita e traz consigo o prestígio associado a ela.

    O United não participa da Liga dos Campeões desde dezembro de 2023, o mesmo mês em que Ratcliffe fechou o acordo com os Glazers para garantir a gestão das operações de futebol do clube. Ele nunca ouviu o hino da competição ressoar pelo Old Trafford do conforto da cabine executiva.

    É claro que o fato de o United estar de volta à Liga dos Campeões se deve, apesar de sua liderança, e não graças a ela. Ele fracassou em duas contratações de treinadores: primeiro, decidiu manter Erik ten Hag, apenas para demiti-lo quatro meses depois; e, em seguida, contratou Amorim, apesar das dificuldades que sua formação apresentava e de sua falta de experiência na Premier League. Mas os bilionários muitas vezes acabam vencendo no final, e o coproprietário do United finalmente entrou no caminho rumo ao seu objetivo declarado, para usar a frase lendária de Sir Alex Ferguson, de derrubar o Liverpool e o Man City “de seus pedestais”.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-WOLVESAFP

    PERDEDOR: Ruben Amorim

    Em suas muitas coletivas de imprensa memoráveis, Amorim repetia constantemente duas convicções: que o Manchester United não tinha qualidade suficiente para competir na Liga dos Campeões e que Mainoo não tinha qualidade suficiente para jogar pelo Manchester United. E aqui ambas as suas teorias foram enfaticamente desmentidas.

    Ironicamente, parece que Amorim poderia ter alcançado o primeiro objetivo de terminar entre os cinco primeiros simplesmente reavaliando sua opinião sobre o meio-campista formado no clube. O técnico português se recusou a escalar Mainoo como titular em qualquer partida da Premier League nesta temporada antes de ser demitido em janeiro, e se ele tivesse permanecido no cargo, é provável que o jogador de 21 anos estivesse conversando com clubes rivais em vez de assinar um novo contrato milionário.

    Amorim se recusou a ajustar sua formação para acomodar Mainoo e, em vez disso, foi afundado com suas ideias. Mas o United superou seu reinado desastroso e caótico e seguiu em direção a coisas muito, muito melhores.