Você está vendo isso, Ruben Amorim?! Vencedores e perdedores: Michael Carrick e o Manchester United colhem os frutos de terem acreditado em Kobbie Mainoo - mas os problemas de Arne Slot e do Liverpool continuam sem solução

Matheus Cunha e Benjamin Sesko deram ao United uma vantagem inicial, que parecia destinada a ser a base para uma goleada de vingança pelas derrotas por 5 a 0 e 7 a 0 sofridas nas mãos do Liverpool na última meia década. Mas, em vez de finalizarem o trabalho de forma implacável, os anfitriões desperdiçaram a vantagem devido a momentos de loucura de Amad Diallo e Senne Lammens, com os excelentes Dominik Szoboszlai e Cody Gakpo aproveitando a oportunidade.

Felizmente para o United, eles puderam contar com seu único jogador nascido no país, Mainoo, que, em meio à loucura, marcou com calma o gol da vitória de fora da área. Há apenas alguns meses, o próprio futuro de Mainoo no United estava em jogo devido à teimosia de Ruben Amorim. Mas agora ele parece ser o próprio futuro do clube. O mesmo vale para Michael Carrick, que certamente fez o suficiente para merecer um contrato permanente de Sir Jim Ratcliffe, depois de garantir ao bilionário a participação na Liga dos Campeões em sua terceira temporada como coproprietário.

Para o Liverpool, porém, a história foi diferente, já que Andy Robertson foi o pior em campo em sua última partida no Old Trafford pelos Reds, e Arne Slot ficou se justificando por mais uma derrota para um grande rival.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores de Old Trafford...