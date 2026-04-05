"Você está passando dos limites!" – Presidente do Atlético de Madrid se irrita com rumores de transferência de Julián Álvarez para o Barcelona e o Arsenal

Cerezo está furioso com a cobertura persistente em torno de Álvarez e de uma possível transferência sensacional. O presidente do Atlético de Madrid aproveitou uma coletiva de imprensa antes da partida da La Liga contra o Barcelona, em 5 de abril, para abordar a situação. Com o Arsenal e o gigante catalão de olho no jogador, ele lançou uma advertência inequívoca aos repórteres. Ele disse: “Vocês estão passando um pouco dos limites com Álvarez. Ele é jogador do Atlético de Madrid e tem um contrato de longa duração com o clube.” O jogador de 24 anos custou 82 milhões de libras (108 milhões de dólares) ao Manchester City, em uma negociação conduzida pelo diretor esportivo Andrea Berta, e o clube não tem intenção de vendê-lo.