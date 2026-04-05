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"Você está passando dos limites!" – Presidente do Atlético de Madrid se irrita com rumores de transferência de Julián Álvarez para o Barcelona e o Arsenal
Especulações da mídia foram duramente criticadas
Cerezo está furioso com a cobertura persistente em torno de Álvarez e de uma possível transferência sensacional. O presidente do Atlético de Madrid aproveitou uma coletiva de imprensa antes da partida da La Liga contra o Barcelona, em 5 de abril, para abordar a situação. Com o Arsenal e o gigante catalão de olho no jogador, ele lançou uma advertência inequívoca aos repórteres. Ele disse: “Vocês estão passando um pouco dos limites com Álvarez. Ele é jogador do Atlético de Madrid e tem um contrato de longa duração com o clube.” O jogador de 24 anos custou 82 milhões de libras (108 milhões de dólares) ao Manchester City, em uma negociação conduzida pelo diretor esportivo Andrea Berta, e o clube não tem intenção de vendê-lo.
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Preparação para a Liga dos Campeões
O Barcelona identificou o atacante como o substituto ideal a longo prazo para Robert Lewandowski. Durante o recente confronto nacional entre as duas equipes, Lewandowski marcou o gol da vitória no final da partida, saindo do banco, depois que Marcus Rashford empatou o jogo após Giuliano Simeone ter aberto o placar. Curiosamente, Álvarez ficou no banco sem entrar em campo. Diego Simeone optou por poupar seu artilheiro, mantendo-o descansado para a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira, no Camp Nou. O Barcelona tem se mostrado letal na Europa recentemente, notadamente ao golear o Newcastle United por 7 a 2 na fase anterior, garantindo um confronto emocionante contra seus rivais nacionais.
O Arsenal busca reforços para o ataque
O Arsenal busca desesperadamente reforços para o ataque após eliminações consecutivas em competições de copa. Apesar do gol de Viktor Gyokeres, os Gunners sofreram uma derrota surpreendente para o Southampton na FA Cup, deixando à mostra suas dificuldades na finalização. O técnico Mikel Arteta precisa de um toque de precisão enquanto sua equipe se prepara para uma reta decisiva da temporada. O Arsenal tem um confronto crucial pela Liga dos Campeões contra o Sporting CP, seguido por uma partida da Premier League contra o Bournemouth e um jogo que pode decidir o título fora de casa contra o Manchester City. A contratação de um talento de 82 milhões de libras como Alvarez transformaria o ataque da equipe e forneceria a peça que faltava para futuras conquistas de títulos.
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Histórico consistente de gols marcados
O ex-atacante da Premier League continua apresentando números impressionantes na Espanha. Atualmente, ele soma 17 gols em 44 partidas nesta temporada, buscando igualar os impressionantes 29 gols que marcou durante sua temporada de estreia sob o comando do atual técnico. Com até 15 jogos restantes em todas as competições, superar esse total continua sendo um objetivo bastante viável.