"Você está disposto a dar a vida por ele" - Kobbie Mainoo destaca o "papel fundamental" de Michael Carrick ao levar o Manchester United de volta à Liga dos Campeões após a emocionante vitória contra o Liverpool

Sob o comando de Carrick, o Manchester United transformou Old Trafford em uma verdadeira fortaleza. Contando com sua passagem interina no cargo em 2021, Carrick venceu oito dos nove jogos em casa na Premier League. Ele é apenas o sexto técnico, e o primeiro inglês, a vencer oito ou mais dos seus primeiros nove jogos em casa na competição, sendo que Antonio Conte foi o último a alcançar essa marca na temporada 2016-17 pelo Chelsea. Para Mainoo, marcar o gol da vitória contra o Liverpool foi profundamente emocionante. Ele compartilhou: “Vi alguns membros da minha família; é uma bênção jogar e uma bênção marcar. Eu costumava sentar naquele canto; sou muito abençoado por estar nesta posição. Eu costumava sonhar com momentos como este. Estou feliz por estar aqui com o clube.”