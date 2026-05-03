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Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

"Você está disposto a dar a vida por ele" - Kobbie Mainoo destaca o "papel fundamental" de Michael Carrick ao levar o Manchester United de volta à Liga dos Campeões após a emocionante vitória contra o Liverpool

M. Carrick
K. Mainoo
Manchester United
Liverpool
Manchester United x Liverpool
Premier League

O meio-campista do Manchester United, Kobbie Mainoo, elogiou a profunda influência do técnico Michael Carrick após a dramática vitória por 3 a 2 sobre o Liverpool. A vitória decisiva em Old Trafford garantiu oficialmente o retorno do United à Liga dos Campeões na próxima temporada. Mainoo, que marcou o gol decisivo no final da partida, destacou a forte vontade da equipe de lutar pelo seu inspirador treinador.

  • Vitória emocionante garante o retorno à Liga dos Campeões

    Em entrevista à Sky Sports após a vitória sobre o Liverpool no domingo, Mainoo expressou sua satisfação com a reviravolta na temporada do United sob o comando de Carrick. Os Red Devils garantiram uma vitória emocionante por 3 a 2 contra seus rivais em Old Trafford, assegurando sua vaga na principal competição europeia. Gols no início da partida de Matheus Cunha e Benjamin Sesko colocaram os anfitriões no comando, mas o Liverpool reagiu. Mainoo então desferiu o golpe decisivo, coroando uma atuação brilhante de 90 minutos, na qual manteve 89% de precisão nos passes. Ele comentou: “Feliz por ter participado dos gols neste jogo, uma partida e um confronto tão especiais.”

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  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    A recuperação de Mainoo após as dificuldades de Amorim

    A trajetória do jovem meio-campista nesta temporada tem sido marcada por uma enorme resiliência. Mainoo teve dificuldades para garantir tempo de jogo regular sob o comando do ex-técnico Ruben Amorim, participando principalmente de breves atuações como reserva durante a primeira metade da campanha. No entanto, desde que Carrick assumiu o comando, ele se transformou em um titular fundamental, acumulando mais de 1.300 minutos em campo. Ao falar sobre sua ausência inicial, Mainoo explicou: “Foi difícil, é claro, sempre que você não está jogando futebol. Eu apenas tentei olhar para frente o máximo possível e manter a cabeça baixa.” Refletindo sobre Carrick, ele acrescentou: “Ele teve um papel enorme nisso, toda a confiança que ele transmite a todos os jogadores. Você quer segui-lo, lutar por ele e dar tudo de si pelo ele em campo.”

  • O histórico de Carrick no Old Trafford

    Sob o comando de Carrick, o Manchester United transformou Old Trafford em uma verdadeira fortaleza. Contando com sua passagem interina no cargo em 2021, Carrick venceu oito dos nove jogos em casa na Premier League. Ele é apenas o sexto técnico, e o primeiro inglês, a vencer oito ou mais dos seus primeiros nove jogos em casa na competição, sendo que Antonio Conte foi o último a alcançar essa marca na temporada 2016-17 pelo Chelsea. Para Mainoo, marcar o gol da vitória contra o Liverpool foi profundamente emocionante. Ele compartilhou: “Vi alguns membros da minha família; é uma bênção jogar e uma bênção marcar. Eu costumava sentar naquele canto; sou muito abençoado por estar nesta posição. Eu costumava sonhar com momentos como este. Estou feliz por estar aqui com o clube.”

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    O que vem a seguir para os Red Devils?

    Com a classificação para a Liga dos Campeões garantida, o clube consolidou sua terceira posição na tabela, com 64 pontos. O United precisa agora aproveitar a base tática estabelecida por Carrick para disputar o título no ano que vem, embora ainda não tenha sido decidido se ele será nomeado técnico efetivo. Mainoo declarou antes dos três últimos jogos do United contra Sunderland, Nottingham Forest e Brighton: “Ainda precisamos terminar a temporada com força total; isso não é suficiente para nós.”

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