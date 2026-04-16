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Real Madrid Bayern Munich winners losers GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Você está assistindo, Aurelio De Laurentiis? O cartão vermelho que custou caro a Eduardo Camavinga, a decisão de Luis Díaz de deixar o Liverpool e todos os vencedores e perdedores do clássico da Liga dos Campeões entre o Bayern de Munique e o Real Madrid

Vencedores & perdedores
Opinion
Bayern de Munique
Real Madrid
Liga dos Campeões
Especiais e Opinião
Bayern de Munique x Real Madrid
V. Kompany
A. Arbeloa
L. Diaz
E. Camavinga
M. Neuer
A. Lunin
PSG

Que jogo! Que empate, na verdade! O confronto das quartas de final da Liga dos Campeões entre o Bayern de Munique e o Real Madrid teve de tudo um pouco: gols fantásticos, erros dos goleiros e decisões incrivelmente polêmicas. O resultado final foi o tipo de partida envolvente que desmente a afirmação de Aurelio De Laurentiis de que precisamos mudar o jogo para torná-lo mais atraente para os jovens.

Uma das propostas absurdas do italiano era reduzir a duração dos tempos para 25 minutos, cuja insensatez ficou bem clara na Allianz Arena na noite de quarta-feira. Houve cinco gols durante um primeiro tempo emocionante, com o Bayern empatando duas vezes contra um Real em recuperação, apenas para ver Kylian Mbappé colocar os Blancos novamente na frente pouco antes do intervalo, deixando o placar em 3 a 3 no total.

A disputa estava aberta naquele momento, com os anfitriões ditando o ritmo, mas o Madrid parecendo absolutamente letal no contra-ataque. No entanto, Eduardo Camavinga foi expulso por receber o segundo cartão amarelo a menos de cinco minutos do fim do tempo regulamentar, e o Bayern aproveitou a vantagem: Luis Díaz devolveu a liderança aos bávaros, antes de Michael Olise selar o resultado com um chute espetacular nos segundos finais.

Abaixo, o GOAL analisa todos os grandes vencedores e perdedores de uma noite dramática em Munique, em que o Bayern venceu o Real por 4 a 3 na partida e por 6 a 4 no placar agregado...

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    VENCEDOR: Luis Díaz

    A ausência de Luis Díaz foi notável em Anfield na noite de terça-feira. O Liverpool sentiu profundamente a falta das habilidades de drible e do faro de gol do colombiano durante a derrota extremamente frustrante para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões.

    Para ser justo, porém, tem sido assim durante toda a temporada, com os torcedores do clube lamentando a perda de um jogador que desempenhou um papel tão fundamental na conquista do título da Premier League na temporada passada — e a fantástica fase de Diaz no Bayern de Munique só aumentou o sentimento de arrependimento dos Reds.

    Para ser justo com o Liverpool, € 75 milhões (£ 65 milhões/$ 88 milhões) pareciam um preço bastante bom por um ponta que completaria 29 anos no meio da atual temporada, mas o Bayern acreditava ter feito um ótimo negócio — e está realmente começando a parecer que eles estavam certos.

    O gol de Diaz na Allianz Arena na noite de quarta-feira foi o 24º dele na temporada — e facilmente o mais importante até agora, já que quebrou a resistência do Real momentos depois de o time ter ficado com apenas 10 jogadores em campo.

    Consequentemente, enquanto os ex-companheiros de Diaz estão agora fora da Liga dos Campeões, Diaz continua na disputa para levantar o troféu pela primeira vez — e jogando o melhor futebol de sua carreira.

    Para muitos jogadores, deixar o Liverpool é sempre um retrocesso. No caso de Diaz, porém, isso o elevou a um nível totalmente diferente.

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  • Manuel NeuerIMAGO / Matthias Koch

    PERDEDOR: Defesa

    Apesar de toda a qualidade em campo, esta foi uma noite ruim para os goleiros.

    É claro que tanto Andriy Lunin quanto Manuel Neuer estavam fadados a ter muito trabalho. Este sempre seria um jogo de vai e vem entre duas equipes com falhas defensivas. Mas, embora ambos os goleiros realmente devessem ter passado a noite mantendo suas equipes no jogo, eles passaram muito mais tempo ameaçando jogá-lo fora.

    O primeiro gol do Real Madrid foi algo que poderia ter sido facilmente evitado: Neuer simplesmente passou a bola para Güler. Lunin superou-o cinco minutos depois, ao ser empurrado para dentro do próprio gol, dando ao Bayern o empate. O segundo gol do Real Madrid também poderia ter sido evitado — sobretudo porque Neuer tocou na bola na cobrança de falta de Güler.

    É certo que a dupla de goleiros fez algumas grandes defesas. Mas ambos também cometeram erros graves. Não foi uma boa propaganda para o sindicato dos goleiros.


  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    VENCEDOR: Bayern de Munique

    O Bayern deu um passo significativo para pôr fim a uma sequência de quatro derrotas consecutivas nas eliminatórias da Liga dos Campeões contra o Real Madrid ao derrotar os Blancos no Santiago Bernabéu na semana passada, pela primeira vez em 25 anos.

    No entanto, ninguém em Munique estava dando nada como certo antes da partida de volta. A lenda do clube, Karl-Heinz Rummenigge, chegou a alertar em entrevista à DAZN: “Não podemos cometer o erro de deixar a euforia tomar conta. O Real Madrid já nos causou muita dor aqui em Munique ao longo dos anos.”

    No intervalo da noite de quarta-feira, eles pareciam perfeitamente preparados para infligir ainda mais sofrimento aos bávaros. O Bayern pode ter sido a melhor equipe nos primeiros 45 minutos, mas Kylian Mbappé e companhia estavam ganhando por 3 a 2 e pareciam letais nos contra-ataques.

    Consequentemente, todo o crédito deve ir para Vincent Kompany e seus jogadores por manterem a compostura. Enquanto o Madrid acabou perdendo a cabeça durante um final frenético, o Bayern manteve a sua para finalmente quebrar a maldição dos Blancos.

    “O Real Madrid é o Real Madrid; eles são sempre uma ameaça”, disse Kompany à DAZN depois da partida. “Mas os rapazes mostraram força mental hoje para se recuperarem dos reveses. Mantivemos a calma e sempre sentimos que nossa hora chegaria.”

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    PERDEDOR: Álvaro Arbeloa

    Para onde vai Arbeloa a partir de agora? Para ser justo, não estava claro quais eram suas atribuições quando ele assumiu o cargo em janeiro. O Real Madrid não indicou se a nomeação era temporária ou permanente. Arbeloa disse que sabia que precisava vencer, mas o que ele trouxe, exatamente? Uma vitória aqui não teria respondido totalmente a essa pergunta, mas poderia ter oferecido um pouco de clareza. Na verdade, isso parecia um referendo para o espanhol: se conseguisse, de alguma forma, levar a melhor nesta eliminatória, ele poderia ter uma chance de permanecer no cargo a longo prazo. No fim das contas, ele falhou.

    No entanto, a ironia é que Arbeloa não fez nada de tão errado assim. Claro, pode haver algumas reclamações sobre sua decisão de escalar Thiago Pitarch na partida de ida — que parecia estar fora de seu nível na derrota por 2 a 1. Mas o jovem havia jogado tão bem para ele nas semanas anteriores, e Jude Bellingham não estava totalmente em forma.

    Na verdade, ele tentou criar todas as condições certas para aquele tipo de “mágica do Real Madrid” tão comum nesta competição. Mas as coisas simplesmente não se encaixaram para eles. Muito se falará sobre a suposta severidade do cartão vermelho de Camavinga, mas certamente o Real Madrid irá procurar um novo técnico neste verão? Quanto a Arbeloa, bem, ele talvez precise fazer uma reflexão profunda e descobrir onde sua carreira na gestão de alto escalão pode realmente começar.


  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    VENCEDOR: Neutros

    O Real Madrid fez mais do que cumprir seu papel nessa emocionante partida das quartas de final, mas não há dúvida de que a melhor equipe avançou — com ênfase especial na palavra “equipe”. O Bayern tem suas falhas na defesa, com seu ponto fraco no meio-campo sendo motivo de verdadeira preocupação para Vincent Kompany, mas é um time excepcional que mantém a posse de bola de forma brilhante e trabalha incansavelmente para recuperá-la.

    Como resultado, eles sempre estiveram confiantes de que virariam o jogo, com Joshua Kimmich e Olise revelando depois que sentiam que o controle da partida era tal que era apenas uma questão de tempo até que recuperassem a liderança.

    De uma perspectiva neutra, foi animador ver sua combinação de qualidade e caráter ser recompensada — especialmente contra um grupo de indivíduos que mistura momentos de magia com demonstrações patéticas de petulância. De fato, não dá para deixar de imaginar o que Vinicius Júnior e companhia poderiam alcançar se cercassem os adversários com a mesma energia com que cercaram o árbitro após o apito final.

    Portanto, embora tivesse sido fascinante ver Kylian Mbappé enfrentando seu antigo clube nas semifinais, a perspectiva do Bayern disputar com o PSG uma vaga na final é de dar água na boca. Na verdade, provavelmente deveria ter sido a final, já que são facilmente as duas equipes mais atraentes do mundo no momento, tão agradáveis de assistir quanto o Arsenal e o Atlético de Madrid podem ser difíceis de assistir.

    Mas vamos olhar pelo lado positivo. Agora teremos a chance de ver Bayern e PSG se enfrentarem duas vezes em oito dias e, se o confronto entre eles na fase de grupos servir de referência, há todas as chances de que possamos assistir a uma semifinal que rivalize com a batalha titânica da última temporada entre Barcelona e Inter.

    Que delícia seria isso para os fãs de futebol com um bom nível de atenção!

  • Bayern Real Madrid CamavingaGetty

    PERDEDOR: Eduardo Camavinga

    Que 25 minutos estranhos foram esses de Camavinga. Nos primeiros momentos em campo, ele parecia excelente. Brahim Díaz, a quem ele substituiu, carece de força física e agressividade. A agilidade e os instintos defensivos de Camavinga foram o contraponto perfeito.

    Mas o francês estragou sua noite nos 20 minutos restantes. Seu primeiro cartão amarelo foi bobo. Camavinga praticamente derrubou Jamal Musiala com uma entrada de rúgbi enquanto ele corria pelo meio-campo. E o segundo foi enlouquecedor.

    O jogador de 23 anos entrou com atraso em Harry Kane e, em seguida, atrasou o reinício da jogada ao fugir com a bola. O resultado óbvio foi um cartão vermelho, e o jogo se abriu a partir daí. O Bayern teve mais espaço para atuar e, inevitavelmente, seus dois magos das laterais aproveitaram ao máximo.

    Camavinga, para ser claro, não é o único culpado aqui. Mas sua estupidez teve um impacto imenso no jogo, na eliminatória e, de fato, na temporada do Real Madrid.