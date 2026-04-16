Você está assistindo, Aurelio De Laurentiis? O cartão vermelho que custou caro a Eduardo Camavinga, a decisão de Luis Díaz de deixar o Liverpool e todos os vencedores e perdedores do clássico da Liga dos Campeões entre o Bayern de Munique e o Real Madrid

Uma das propostas absurdas do italiano era reduzir a duração dos tempos para 25 minutos, cuja insensatez ficou bem clara na Allianz Arena na noite de quarta-feira. Houve cinco gols durante um primeiro tempo emocionante, com o Bayern empatando duas vezes contra um Real em recuperação, apenas para ver Kylian Mbappé colocar os Blancos novamente na frente pouco antes do intervalo, deixando o placar em 3 a 3 no total.
A disputa estava aberta naquele momento, com os anfitriões ditando o ritmo, mas o Madrid parecendo absolutamente letal no contra-ataque. No entanto, Eduardo Camavinga foi expulso por receber o segundo cartão amarelo a menos de cinco minutos do fim do tempo regulamentar, e o Bayern aproveitou a vantagem: Luis Díaz devolveu a liderança aos bávaros, antes de Michael Olise selar o resultado com um chute espetacular nos segundos finais.
Abaixo, o GOAL analisa todos os grandes vencedores e perdedores de uma noite dramática em Munique, em que o Bayern venceu o Real por 4 a 3 na partida e por 6 a 4 no placar agregado...