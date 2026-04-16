Você está assistindo, Aurelio De Laurentiis? O cartão vermelho que custou caro a Eduardo Camavinga, a decisão de Luis Díaz de deixar o Liverpool e todos os vencedores e perdedores do clássico da Liga dos Campeões entre o Bayern de Munique e o Real Madrid

A ausência de Luis Díaz foi notável em Anfield na noite de terça-feira. O Liverpool sentiu profundamente a falta das habilidades de drible e do faro de gol do colombiano durante a derrota extremamente frustrante para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões.

Para ser justo, porém, tem sido assim durante toda a temporada, com os torcedores do clube lamentando a perda de um jogador que desempenhou um papel tão fundamental na conquista do título da Premier League na temporada passada — e a fantástica fase de Diaz no Bayern de Munique só aumentou o sentimento de arrependimento dos Reds.

Para ser justo com o Liverpool, € 75 milhões (£ 65 milhões/$ 88 milhões) pareciam um preço bastante bom por um ponta que completaria 29 anos no meio da atual temporada, mas o Bayern acreditava ter feito um ótimo negócio — e está realmente começando a parecer que eles estavam certos.

O gol de Diaz na Allianz Arena na noite de quarta-feira foi o 24º dele na temporada — e facilmente o mais importante até agora, já que quebrou a resistência do Real momentos depois de o time ter ficado com apenas 10 jogadores em campo.

Consequentemente, enquanto os ex-companheiros de Diaz estão agora fora da Liga dos Campeões, Diaz continua na disputa para levantar o troféu pela primeira vez — e jogando o melhor futebol de sua carreira.

Para muitos jogadores, deixar o Liverpool é sempre um retrocesso. No caso de Diaz, porém, isso o elevou a um nível totalmente diferente.