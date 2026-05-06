O ex-atacante explicou melhor sua raiva, enfatizando que o talento de Greenwood deveria se refletir em seu empenho, especialmente com o Marselha ocupando a sétima posição na Ligue 1, com 53 pontos. “Você é o líder deste time, todos dependem de você. Quando você não está presente, todos sentem sua falta. E o que você retribui depois de todos esses sacrifícios? Isso? Você é uma vergonha, saia daqui. É esse o dinheiro que você vai render para o clube, mas ninguém vai chorar por você. O que ele fez contra o Nantes é vergonhoso. Eu o vi andando por aí. Às vezes eu só olhava para ele e ele estava fingindo. Ele não se importa”, acrescentou o comentarista.