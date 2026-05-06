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“Você é uma vergonha, saia daqui” - Mason Greenwood é alvo de críticas severas por parte do ex-atacante do Marselha, Christophe Dugarry
Fim da lua de mel para o atacante inglês
De acordo com a RMC Sport, Greenwood tornou-se alvo de críticas severas após o Marselha ter sofrido uma derrota por 3 a 0 para o Nantes. O clube francês contratou o inglês do Manchester United em julho de 2024, assumindo um risco significativo no processo. No entanto, suas atuações medíocres recentes despertaram a ira das antigas estrelas do clube. Em entrevista ao podcast Rothen s’enflamme, o campeão da Copa do Mundo de 1998, Dugarry, não mediu palavras ao avaliar a contribuição do jogador, questionando tanto seu ritmo de trabalho quanto seu comprometimento com a causa.
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Veredicto severo, apesar dos números impressionantes da temporada
Apesar de apresentar números gerais impressionantes nesta temporada, com 25 gols e 10 assistências em 43 partidas em todas as competições, a recente queda de rendimento do atacante deixou os observadores furiosos. A frustração de Dugarry chegou ao auge quando ele abordou diretamente o desempenho do jogador. "É uma questão de orgulho. Esse cara ficou de fora, cometeu um erro grave antes de o Marselha contratá-lo. O Marselha arriscou ao trazê-lo. Ele poderia nunca mais ter jogado futebol. Todos fizeram de tudo para colocar esse jogador nas melhores condições possíveis. Em jogos como este, quando mais importa, você joga isso na cara das pessoas. Tenho vergonha por ele — esse cara é uma vergonha”, disse Dugarry, furioso.
Andando pelo campo em desgraça
O ex-atacante explicou melhor sua raiva, enfatizando que o talento de Greenwood deveria se refletir em seu empenho, especialmente com o Marselha ocupando a sétima posição na Ligue 1, com 53 pontos. “Você é o líder deste time, todos dependem de você. Quando você não está presente, todos sentem sua falta. E o que você retribui depois de todos esses sacrifícios? Isso? Você é uma vergonha, saia daqui. É esse o dinheiro que você vai render para o clube, mas ninguém vai chorar por você. O que ele fez contra o Nantes é vergonhoso. Eu o vi andando por aí. Às vezes eu só olhava para ele e ele estava fingindo. Ele não se importa”, acrescentou o comentarista.
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Olhando para um desfecho decisivo
Com apenas duas rodadas restantes no campeonato, o Marselha enfrenta uma viagem crucial a Le Havre no domingo, seguida por um último confronto em casa contra o Stade Rennais, quinto colocado. Greenwood precisa recuperar imediatamente seu faro de gol para silenciar os críticos e ajudar seu clube na busca desesperada por uma vaga nas competições europeias.