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“Você é uma lenda” - mensagem do caso “Spygate” vazou durante a saga do Southampton que custou ao clube a chance de subir para a Premier League
Revelada a pressão sobre os funcionários juniores
O relatório do Painel de Arbitragem sobre o recurso indeferido do Southampton revelou a imensa pressão a que os jovens funcionários foram submetidos durante o escândalo do “Spygate”. William Salt, o estagiário flagrado filmando o treino do Middlesbrough escondido atrás de uma árvore, disse à comissão que temia pelo seu futuro no clube.
"Eu realmente não tinha escolha e não tive a oportunidade de recusar. Eu era estagiário e estava fazendo o que me mandavam", explicou Salt em seu depoimento. Outro analista ecoou esses sentimentos, observando que um colega havia perdido o emprego no início da campanha, criando um clima de medo entre a equipe.
A investigação revelou uma mensagem enviada a Salt após uma missão bem-sucedida contra o Oxford United em dezembro, que dizia: “Você é uma lenda. O técnico adorou!” Apesar dos elogios, o Saints reconhece as violações regulatórias relacionadas ao monitoramento sistemático dos adversários.
O painel não ficou muito impressionado com a defesa inicial do Southampton, descrevendo a operação de espionagem como um “plano elaborado e determinado” que foi sancionado nos mais altos níveis da comissão técnica.
Eckert mantém o apoio do proprietário
Apesar de estar no centro da tempestade, o técnico Eckert recebeu um voto de confiança público do proprietário do Southampton, Dragan Solak. O técnico alemão pediu desculpas por meio de um vídeo de oito minutos, admitindo seu papel no desastre. “Quero pedir desculpas por tudo o que aconteceu. Assumo a responsabilidade porque, como técnico principal, sou o responsável”, afirmou Eckert. Ele confessou ainda: “Sou um técnico jovem, cometi um erro e assumo total responsabilidade.”
Solak se manteve firme em sua posição de que o técnico deve permanecer no cargo, sugerindo que tais práticas são mais comuns em outras ligas europeias. Falando sobre o técnico de 33 anos, o proprietário do Southampton defende o técnico em apuros, alegando que ele merece uma segunda chance porque é um líder “supertalentoso”.
Tentativas de engano e encobrimento
O relatório também detalhou as tentativas do clube de ocultar a operação de espionagem depois que ela veio a público. O diretor executivo Phil Parsons teria induzido a investigação em erro ao alegar que nenhuma filmagem havia sido capturada ou compartilhada.
Internamente, houve sugestões para remover a imagem de Salt das fotografias oficiais do clube, incluindo as fotos do “Técnico do Mês”. No entanto, os investigadores descobriram que Eckert recebeu análises táticas derivadas dos vídeos filmados ilegalmente mesmo após o incidente em Middlesbrough ter ocorrido.
As conclusões do painel sugerem que o engano foi além de uma simples omissão. As justificativas por escrito afirmam que Parsons alegou que o estagiário “não recebeu instruções de nenhum membro da alta administração do clube”, uma alegação que o painel considerou falsa.
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Integridade do painel é questionada
Desde então, o Southampton manifestou seu pesar por essas ações, declarando: “O clube reconhece que alguns aspectos de nossa resposta inicial à situação não foram tratados com o nível de rigor que exigiam naquele momento. Em retrospecto, gostaríamos que isso tivesse sido conduzido de maneira diferente desde o início.”
Embora tenha reconhecido suas próprias falhas, o Southampton reagiu questionando a imparcialidade do Painel de Arbitragem. O clube apontou laços históricos entre dois membros do painel e o Middlesbrough, clube que acabou substituindo o Southampton na final do playoff.
David Winnie teve uma breve passagem como jogador pelo Boro há décadas, enquanto Lydia Banerjee trabalha para um escritório de advocacia anteriormente contratado pelo clube de Teesside. O Southampton argumentou que essas ligações “levantam questões legítimas sobre consistência, percepção e os padrões de independência”.