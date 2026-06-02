O relatório do Painel de Arbitragem sobre o recurso indeferido do Southampton revelou a imensa pressão a que os jovens funcionários foram submetidos durante o escândalo do “Spygate”. William Salt, o estagiário flagrado filmando o treino do Middlesbrough escondido atrás de uma árvore, disse à comissão que temia pelo seu futuro no clube.

"Eu realmente não tinha escolha e não tive a oportunidade de recusar. Eu era estagiário e estava fazendo o que me mandavam", explicou Salt em seu depoimento. Outro analista ecoou esses sentimentos, observando que um colega havia perdido o emprego no início da campanha, criando um clima de medo entre a equipe.

A investigação revelou uma mensagem enviada a Salt após uma missão bem-sucedida contra o Oxford United em dezembro, que dizia: “Você é uma lenda. O técnico adorou!” Apesar dos elogios, o Saints reconhece as violações regulatórias relacionadas ao monitoramento sistemático dos adversários.

O painel não ficou muito impressionado com a defesa inicial do Southampton, descrevendo a operação de espionagem como um “plano elaborado e determinado” que foi sancionado nos mais altos níveis da comissão técnica.



