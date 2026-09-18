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“Você é punido!”: Xabi Alonso faz duro alerta sobre lesões aos astros do Chelsea antes do clássico
Decisões de última hora sobre a condição física aguardam astros importantes do Chelsea
O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, adia as decisões finais sobre sua escalação titular até a manhã de sexta-feira, enquanto jogadores importantes se recuperam de problemas físicos. O meio-campista Moises Caicedo está perto de retornar, enquanto o capitão Reece James segue seu protocolo de recuperação.
O atacante brasileiro Joao Pedro pode atuar contra o Brentford, embora sua disponibilidade para a seleção siga incerta.
Alonso confirmou que nenhum jogador foi oficialmente descartado antes da última sessão de treino.
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Técnico monitora o progresso de Caicedo e seus compromissos internacionais
Ao falar sobre a recuperação de Caicedo, Alonso observou que a condição do meio-campista está melhorando rapidamente. No entanto, ele se recusou a garantir sua participação antes de avaliar como o jogador responde aos testes físicos de última hora.
O treinador também minimizou as especulações sobre convocações internacionais, priorizando o compromisso imediato do Chelsea.
"Em termos de lesões, ninguém está descartado para sexta-feira, então prefiro ser cauteloso", explicou Alonso. "Moises Caicedo está cada vez mais perto de recuperar a forma física. Vamos ver a evolução de Reece James antes de decidir."
Alonso respeita desafio completo fora de casa contra o Brentford
Voltando a atenção para o adversário, Alonso alertou seu elenco para não subestimar a versatilidade tática do Brentford. Embora o time seja conhecido pelas jogadas de bola parada e pelas transições rápidas, o técnico espanhol destacou sua força geral no Gtech Community Stadium.
Ele revelou que reviu imagens do confronto da temporada passada para preparar seu elenco minuciosamente.
"Eles executam muito bem as jogadas de bola parada e as transições rápidas, mas são um time completo com ou sem a bola", observou Alonso. "Têm muita força jogando em casa, então vai ser um grande desafio."
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Palmer é decisivo enquanto o Chelsea busca vitória fora de casa
Alonso concluiu lembrando seus jogadores de que a Premier League não oferece nenhuma margem para erro. Ele exigiu foco máximo desde o apito inicial para evitar que o Brentford explore qualquer vacilo defensivo.
Uma vitória daria ao Chelsea embalo antes de os jogadores saírem para servir suas seleções.
O Chelsea entra em campo contra o Brentford às 20h desta sexta-feira, no horário de verão britânico.
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