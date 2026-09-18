“Você é punido!”: Xabi Alonso faz duro alerta sobre lesões aos astros do Chelsea antes do clássico

O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, adia as decisões finais sobre sua escalação titular até a manhã de sexta-feira, enquanto jogadores importantes se recuperam de problemas físicos. O meio-campista Moises Caicedo está perto de retornar, enquanto o capitão Reece James segue seu protocolo de recuperação.

O atacante brasileiro Joao Pedro pode atuar contra o Brentford, embora sua disponibilidade para a seleção siga incerta.

Alonso confirmou que nenhum jogador foi oficialmente descartado antes da última sessão de treino.