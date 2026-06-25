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“Você é louco!” - José Mourinho revela que tomou uma injeção analgésica para provar algo a um de seus próprios jogadores
Mourinho já comemorou conquistas de títulos em Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha
Ele espera que a mentalidade de “vencer a qualquer custo” seja compartilhada por aqueles ao seu redor, exigindo 100% de comprometimento. Esses métodos, juntamente com suas lendárias habilidades de gestão de pessoas, permitiram que ele conquistasse títulos importantes em Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha.
Jogadores de renome, do Porto ao Real Madrid, passando pelo Chelsea, Inter, Manchester United e Roma, aderiram a filosofias que geram resultados comprovados. Nem todos, porém, estiveram dispostos a se dedicar de corpo e alma pelo bem da causa coletiva.
- Beast Mode On Podcast
Como é que Mourinho consegue transmitir sua mensagem?
Em entrevista exclusiva a Adebayo Akinfenwa no podcast “Beast Mode On”, Mourinho disse, quando questionado sobre como faz para transmitir sua mensagem: “Quando chego a um clube, desde o início — e hoje não é diferente —, não gosto de falar muito. Não falo sobre mim mesmo e não gosto de falar muito. Preciso conhecer os jogadores e quero que eles saibam que não se trata do que as pessoas dizem sobre mim, mas sim do que eles veem em mim.
“E não se trata do que ouço de outras pessoas, da mídia, de treinadores anteriores e assim por diante, mas sim dos meus novos jogadores. Precisamos nos conhecer bem. E então eu sempre digo que não faço milagres. Mas posso melhorar os jogadores que têm potencial para melhorar. Os jogadores que querem melhorar. [Com] alguns outros, é uma tarefa impossível. Você tem que simplesmente aceitar como eles são.”
Mourinho revela que tomou uma injeção analgésica na frente de um jogador lesionado
Muitos, incluindo o ex-capitão do Chelsea John Terry, acreditam plenamente no modelo de Mourinho. Outros precisam ser um pouco mais convencidos. Explicando até onde ele está disposto a ir para criar uma frente unida e fortalecer os laços entre o banco de reservas e o campo de jogo, Mourinho acrescentou: “Dois exemplos simples — no primeiro vou citar o nome, no segundo não. John Terry. Queremos ganhar a Premier League, e John estava em apuros. Na noite seguinte à conquista do título, ele foi à clínica para fazer uma cirurgia, mas só depois que ganhamos o título.
“Tive outro caso, é engraçado, mas não tem graça. Eu estava desesperado com as lesões e precisava de um jogador em campo. O cara tinha uma pequena fratura no dedo do meio do pé. O médico disse a ele: ‘Sem problema, é só dor... você pode jogar, não tem problema’. [O jogador disse] ‘Não consigo jogar com dor’. Ora, vamos lá. Você pode jogar com dor. ‘Não, não consigo jogar com dor’. Sem problema. Vamos te dar uma pequena injeção de anestésico e você joga sem sentir dor, sem consequências. Você vai jogar tranquilamente. E o cara não quis.”
“Tirei o tênis, tirei as meias, coloquei o pé na frente do rosto dele e disse ao médico: ‘Me dê a injeção’. E o médico me deu a injeção no dedo do pé. Meu dedo do pé estava perfeito. E então eu disse [ao jogador]: ‘Vamos lá, você também consegue’. E ele me disse: ‘Não, você é louco — você é louco, eu não sou louco’. E ele não aceitou. Quantas partidas ele jogou comigo depois disso? Quase nenhuma!”
Assista ao episódio completo do podcast “Beast Mode On” com o convidado José Mourinho
Confira todos os episódios do podcast “Beast Mode On” no canal oficial do YouTube.
Você também pode ouvir os episódios completos no Spotify.
José Mourinho conversou com o podcast “Beast Mode On” como parte de sua parceria com a Coca-Cola, cujo projeto “Jose vs Mourinho” apresenta duas versões geradas por IA do icônico técnico se enfrentando em debates diários sobre temas da Copa do Mundo durante toda a fase final.