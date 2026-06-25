“Você é louco!” - José Mourinho revela que tomou uma injeção analgésica para provar algo a um de seus próprios jogadores

Muitos, incluindo o ex-capitão do Chelsea John Terry, acreditam plenamente no modelo de Mourinho. Outros precisam ser um pouco mais convencidos. Explicando até onde ele está disposto a ir para criar uma frente unida e fortalecer os laços entre o banco de reservas e o campo de jogo, Mourinho acrescentou: “Dois exemplos simples — no primeiro vou citar o nome, no segundo não. John Terry. Queremos ganhar a Premier League, e John estava em apuros. Na noite seguinte à conquista do título, ele foi à clínica para fazer uma cirurgia, mas só depois que ganhamos o título.

“Tive outro caso, é engraçado, mas não tem graça. Eu estava desesperado com as lesões e precisava de um jogador em campo. O cara tinha uma pequena fratura no dedo do meio do pé. O médico disse a ele: ‘Sem problema, é só dor... você pode jogar, não tem problema’. [O jogador disse] ‘Não consigo jogar com dor’. Ora, vamos lá. Você pode jogar com dor. ‘Não, não consigo jogar com dor’. Sem problema. Vamos te dar uma pequena injeção de anestésico e você joga sem sentir dor, sem consequências. Você vai jogar tranquilamente. E o cara não quis.”

“Tirei o tênis, tirei as meias, coloquei o pé na frente do rosto dele e disse ao médico: ‘Me dê a injeção’. E o médico me deu a injeção no dedo do pé. Meu dedo do pé estava perfeito. E então eu disse [ao jogador]: ‘Vamos lá, você também consegue’. E ele me disse: ‘Não, você é louco — você é louco, eu não sou louco’. E ele não aceitou. Quantas partidas ele jogou comigo depois disso? Quase nenhuma!”