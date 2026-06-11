"Você é insubstituível!" O Real Madrid parece estar prestes a levar mais uma rejeição contundente no mercado de transferências

Anteriormente, vários meios de comunicação haviam noticiado que o Real Madrid, e principalmente o recém-reeleito presidente Florentino Pérez, gostaria de trazer um dos dois portugueses para o time.

No entanto, a porta estaria fechada para a dupla de meio-campistas, como confirmou o agente Jorge Mendes a Romano: “Vitinha e João não estavam em discussão para ninguém. Eles são insubstituíveis para o Paris Saint-Germain e se sentem muito, muito bem no PSG — eles continuarão conquistando títulos.”

Ainda em fevereiro, a emissora de rádio espanhola Cadena SER havia noticiado que existia um acordo de cavalheiros entre Vitinha e o clube da capital francesa, segundo o qual o meio-campista poderia deixar o PSG e se juntar a outro clube a partir de uma oferta de 100 milhões de euros.

Tanto Vitinha quanto Neves ainda têm contratos de longo prazo com o Paris. Ambos possuem contratos válidos até 30 de junho de 2029, que, segundo informações, não contêm cláusula de rescisão.