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Real Madrid CF v Al Hilal: Group H - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Christian Guinin

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"Você é insubstituível!" O Real Madrid parece estar prestes a levar mais uma rejeição contundente no mercado de transferências

La Liga
Mercado da bola
Campeonato Francês
Real Madrid
PSG
Vitinha
J. Neves

Os ambiciosos planos de transferências do Real Madrid parecem ter sofrido mais um revés significativo.

Segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano, as chances do Real Madrid também são mínimas no que diz respeito aos dois meio-campistas do PSG, Vitinha e João Neves.

  • Anteriormente, vários meios de comunicação haviam noticiado que o Real Madrid, e principalmente o recém-reeleito presidente Florentino Pérez, gostaria de trazer um dos dois portugueses para o time.

    No entanto, a porta estaria fechada para a dupla de meio-campistas, como confirmou o agente Jorge Mendes a Romano: “Vitinha e João não estavam em discussão para ninguém. Eles são insubstituíveis para o Paris Saint-Germain e se sentem muito, muito bem no PSG — eles continuarão conquistando títulos.”

    Ainda em fevereiro, a emissora de rádio espanhola Cadena SER havia noticiado que existia um acordo de cavalheiros entre Vitinha e o clube da capital francesa, segundo o qual o meio-campista poderia deixar o PSG e se juntar a outro clube a partir de uma oferta de 100 milhões de euros.

    Tanto Vitinha quanto Neves ainda têm contratos de longo prazo com o Paris. Ambos possuem contratos válidos até 30 de junho de 2029, que, segundo informações, não contêm cláusula de rescisão.

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  • Michael Olise - Bayern Munich 2025-26Getty

    O Real Madrid sofre mais um revés no mercado de transferências

    Para os merengues de Madri, a recusa representa mais um revés significativo no mercado de transferências. Durante a campanha para a reeleição da presidência, Pérez havia chamado a atenção com grandes promessas de contratações, caso fosse reeleito. No entanto, os merengues receberam inicialmente uma recusa verbal do Bayern de Munique em relação a uma possível oferta por Michael Olise e, pouco depois, também uma resposta negativa do Atlético de Madri em relação a Julián Álvarez.

    As duas ofertas de 150 milhões de euros foram imediatamente rejeitadas pelos representantes dos respectivos clubes; os Rojiblancos chegaram a zombar publicamente da oferta do Real em uma postagem no X.