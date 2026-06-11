Segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano, as chances do Real Madrid também são mínimas no que diz respeito aos dois meio-campistas do PSG, Vitinha e João Neves.
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"Você é insubstituível!" O Real Madrid parece estar prestes a levar mais uma rejeição contundente no mercado de transferências
Anteriormente, vários meios de comunicação haviam noticiado que o Real Madrid, e principalmente o recém-reeleito presidente Florentino Pérez, gostaria de trazer um dos dois portugueses para o time.
No entanto, a porta estaria fechada para a dupla de meio-campistas, como confirmou o agente Jorge Mendes a Romano: “Vitinha e João não estavam em discussão para ninguém. Eles são insubstituíveis para o Paris Saint-Germain e se sentem muito, muito bem no PSG — eles continuarão conquistando títulos.”
Ainda em fevereiro, a emissora de rádio espanhola Cadena SER havia noticiado que existia um acordo de cavalheiros entre Vitinha e o clube da capital francesa, segundo o qual o meio-campista poderia deixar o PSG e se juntar a outro clube a partir de uma oferta de 100 milhões de euros.
Tanto Vitinha quanto Neves ainda têm contratos de longo prazo com o Paris. Ambos possuem contratos válidos até 30 de junho de 2029, que, segundo informações, não contêm cláusula de rescisão.
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O Real Madrid sofre mais um revés no mercado de transferências
Para os merengues de Madri, a recusa representa mais um revés significativo no mercado de transferências. Durante a campanha para a reeleição da presidência, Pérez havia chamado a atenção com grandes promessas de contratações, caso fosse reeleito. No entanto, os merengues receberam inicialmente uma recusa verbal do Bayern de Munique em relação a uma possível oferta por Michael Olise e, pouco depois, também uma resposta negativa do Atlético de Madri em relação a Julián Álvarez.
As duas ofertas de 150 milhões de euros foram imediatamente rejeitadas pelos representantes dos respectivos clubes; os Rojiblancos chegaram a zombar publicamente da oferta do Real em uma postagem no X.