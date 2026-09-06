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"Você deveria ter assinado com um grande clube" - torcedores do Arsenal provocam Morgan Rogers durante derrota para o Chelsea
Torcedores do Arsenal zombam de Rogers
Rogers deu ao Chelsea um início dos sonhos no Emirates Stadium no domingo ao marcar com apenas 77 segundos de jogo, mas o Arsenal acabou garantindo uma vitória por 2 a 1. De acordo com o Daily Mirror, torcedores do Arsenal zombaram sem piedade de Rogers quando ele foi substituído no fim do segundo tempo.
Os torcedores da casa cantaram "Você deveria ter assinado com um grande clube" para Rogers, em referência à decisão dele de rejeitar o Arsenal em favor do Chelsea durante a janela de transferências recente. O Arsenal havia planejado inicialmente contratar Rogers junto ao Aston Villa, mas o clube se recusou a entrar em uma guerra de ofertas quando o Chelsea apresentou uma proposta enorme.
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Transferência recorde e confronto com Rice
O Chelsea garantiu Rogers por impressionantes £117 milhões, tornando-o o jogador britânico mais caro da história. Embora Rogers tenha tido um forte início de temporada, com dois gols em seus primeiros jogos, a partida de domingo terminou em frustração para ele e sua equipe. A tensão explodiu no segundo tempo, quando Rogers se desentendeu com Declan Rice.
Rice pareceu derrubar Rogers sem a bola, o que levou a um confronto acalorado entre os dois jogadores e resultou em cartão amarelo para Rogers. A derrota marcou a primeira derrota do Chelsea sob o comando do técnico Xabi Alonso.
Arsenal perde alvos para o ataque
O Arsenal optou por não igualar a taxa de £117 milhões por Rogers, ficando sem uma contratação de peso para o ataque neste verão. Mikel Arteta tinha como alvo jogadores de alto perfil para reforçar o setor ofensivo, mas várias movimentações não se concretizaram. O Arsenal foi fortemente ligado a Vinicius Jnr antes de ele assinar um novo contrato com o Real Madrid, assim como a Julian Alvarez, que queria deixar o Atletico Madrid, mas não conseguiu garantir uma transferência para Londres.
Apesar de ter perdido esses grandes alvos, o Arsenal manteve um início impecável na nova campanha, juntando-se a apenas outra equipe ao somar nove pontos nas três primeiras partidas.
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De olho nos próximos jogos
A vitória deixa o Arsenal com os mesmos nove pontos do Manchester City na liderança da tabela. Arteta agora volta sua atenção para a Liga dos Campeões da Uefa, com o Arsenal viajando para enfrentar o Napoli na quarta-feira, antes de um duelo fora de casa, pelo cenário doméstico, contra o Sunderland no sábado. Enquanto isso, o Chelsea segue com seis pontos e tentará se recuperar quando receber o Hull City em Stamford Bridge no sábado, dando a Alonso a chance de corrigir suas vulnerabilidades defensivas e disciplinares.
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