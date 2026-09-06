"Você deveria ter assinado com um grande clube" - torcedores do Arsenal provocam Morgan Rogers durante derrota para o Chelsea

Rogers deu ao Chelsea um início dos sonhos no Emirates Stadium no domingo ao marcar com apenas 77 segundos de jogo, mas o Arsenal acabou garantindo uma vitória por 2 a 1. De acordo com o Daily Mirror, torcedores do Arsenal zombaram sem piedade de Rogers quando ele foi substituído no fim do segundo tempo.

Os torcedores da casa cantaram "Você deveria ter assinado com um grande clube" para Rogers, em referência à decisão dele de rejeitar o Arsenal em favor do Chelsea durante a janela de transferências recente. O Arsenal havia planejado inicialmente contratar Rogers junto ao Aston Villa, mas o clube se recusou a entrar em uma guerra de ofertas quando o Chelsea apresentou uma proposta enorme.