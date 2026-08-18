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'Você continua dizendo meu nome!' - Pep Guardiola vai às lágrimas após explosiva discussão no vestiário com Kyle Walker no Manchester City
A explosão em Anfield
A tensão no elenco do Manchester City chegou ao limite após uma desmoralizante derrota por 2 a 0 para o Liverpool, em dezembro de 2024. Segundo novas imagens do documentário da Amazon Prime Video A Beautiful Obsession, Walker fez um duro ataque ao seu treinador, acusando-o de tratamento injusto durante as reuniões da equipe. O internacional inglês sentiu que estava sendo injustamente alvo de críticas, apesar de seu status como um dos líderes mais experientes do elenco.
"Você fica dizendo meu nome em toda reunião", Walker aparece desabafando com raiva no vestiário. "Em toda p*** de reunião é o meu nome."
A explosão aconteceu em um momento delicado para o clube. A derrota em Anfield levou o Manchester City a uma péssima sequência de sete jogos consecutivos sem vencer, incluindo seis derrotas. Esse colapso repentino contrastou fortemente com o feito histórico de conquistar quatro títulos consecutivos da Premier League justamente na temporada anterior. Para aumentar ainda mais o peso do ambiente tenso, Guardiola havia assumido apenas recentemente seu futuro com o City ao assinar uma renovação de contrato.
- Getty Images Sport
A resposta emocionada de Guardiola
À medida que a discussão se intensificava, Guardiola tentou amenizar a situação explicando que o nome de Walker era frequentemente citado simplesmente porque ele era um dos capitães do time. No entanto, essa explicação apenas colocou mais lenha na fogueira. Walker rebateu imediatamente, questionando a sinceridade do treinador ao afirmar: "Você não queria que eu fosse capitão." O lateral-direito frustrado seguiu argumentando que estava sendo repetidamente transformado em bode expiatório por falhas táticas mais amplas em campo, acrescentando: "Eu reagi a outra pessoa, perdi a bola, e de alguma forma você traz meu nome para isso."
O confronto então tomou um rumo surpreendente quando Guardiola, normalmente conhecido por seu intenso foco tático, ficou visivelmente emocionado diante de todo o elenco principal. Lutando para conter as lágrimas, o treinador fez um discurso apaixonado, questionando abertamente a própria posição caso tivesse se tornado uma fonte de atrito para os jogadores.
"Se eu sou um problema, vocês têm que me dizer", disse Guardiola, às lágrimas. "Não vou ficar aqui pelo dinheiro ou simplesmente pelo fato de ficar. Renovei o contrato porque quero estar com vocês, quero lutar nessa posição.
"Não quero que vocês sintam que estou indo embora e fugindo de vocês. Não quero ter a sensação de que as peças estão caindo. E eu sinto: 'Não, eu quero ajudá-los.'
"Mas se vocês sentem, primeiro os capitães e depois os outros, que há um problema? Digam-me. Isso não vai mudar o amor que tenho por todos vocês. Nem por um segundo. Mas eu quero lutar. Só isso. Desculpem."
O fim de uma era
As consequências da discussão em Anfield foram imediatas, já que a participação de Walker no time titular despencou após o incidente. Ele atuou em apenas mais sete partidas pelo clube antes de buscar um recomeço em outro lugar. Em janeiro de 2025, o defensor pediu para explorar opções no exterior, o que levou a uma transferência por empréstimo para o Milan.
Walker acabou deixando o Manchester City em definitivo no verão de 2025, juntando-se ao Burnley depois de fazer mais de 300 partidas pelo clube. Sua saída marcou o fim de uma passagem de sete anos altamente vitoriosa, na qual ele se tornou um dos laterais mais vitoriosos da história da Premier League.
- AFP
Legado no Etihad
O próprio Guardiola não cumpriu integralmente a duração de seu último contrato, optando por deixar o clube no verão de 2026, um ano antes do inicialmente planejado. O anúncio de sua saída veio pouco depois de o Manchester City abrir mão da disputa pelo título após um empate com o Bournemouth. Apesar da natureza tumultuada de suas temporadas finais, sua saída encerrou oficialmente uma era sem precedentes de domínio que transformou para sempre o futebol inglês.
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