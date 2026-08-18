À medida que a discussão se intensificava, Guardiola tentou amenizar a situação explicando que o nome de Walker era frequentemente citado simplesmente porque ele era um dos capitães do time. No entanto, essa explicação apenas colocou mais lenha na fogueira. Walker rebateu imediatamente, questionando a sinceridade do treinador ao afirmar: "Você não queria que eu fosse capitão." O lateral-direito frustrado seguiu argumentando que estava sendo repetidamente transformado em bode expiatório por falhas táticas mais amplas em campo, acrescentando: "Eu reagi a outra pessoa, perdi a bola, e de alguma forma você traz meu nome para isso."

O confronto então tomou um rumo surpreendente quando Guardiola, normalmente conhecido por seu intenso foco tático, ficou visivelmente emocionado diante de todo o elenco principal. Lutando para conter as lágrimas, o treinador fez um discurso apaixonado, questionando abertamente a própria posição caso tivesse se tornado uma fonte de atrito para os jogadores.

"Se eu sou um problema, vocês têm que me dizer", disse Guardiola, às lágrimas. "Não vou ficar aqui pelo dinheiro ou simplesmente pelo fato de ficar. Renovei o contrato porque quero estar com vocês, quero lutar nessa posição.

"Não quero que vocês sintam que estou indo embora e fugindo de vocês. Não quero ter a sensação de que as peças estão caindo. E eu sinto: 'Não, eu quero ajudá-los.'

"Mas se vocês sentem, primeiro os capitães e depois os outros, que há um problema? Digam-me. Isso não vai mudar o amor que tenho por todos vocês. Nem por um segundo. Mas eu quero lutar. Só isso. Desculpem."







