O caminho para a recuperação raramente é uma linha reta e, para Ter Stegen, a volta aos gramados foi marcada por obstáculos mentais. O ex-jogador do Barcelona confessou que a natureza repetitiva de seus problemas físicos colocou sua determinação à prova. Ter Stegen, que se juntou por empréstimo ao gigante holandês Ajax no início desta temporada, destacou que a sensação de vulnerabilidade física muitas vezes se traduz em falta de confiança.

"Não posso dizer que nunca tive dúvidas às vezes, especialmente depois de uma lesão, principalmente quando uma leva a outra. Você começa a duvidar de si mesmo, e nada parece certo. Mas, durante a reabilitação, você também percebe que seu corpo está reagindo e agradecendo por você voltar aos trilhos. E, claro, eu nunca duvidei de que voltaria, porque essa é a minha mentalidade e a forma como eu me vejo como pessoa. Ainda assim, há altos e baixos na reabilitação. E, sim, estou feliz que tudo esteja realmente dando certo da maneira como imaginei que seria. Que estou saudável agora, e realmente valorizo isso", disse o jogador de 34 anos à Sky Germany.