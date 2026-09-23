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"Você começa a duvidar de si mesmo" - Marc-Andre ter Stegen se abre sobre o pesadelo brutal com lesão e os "altos e baixos" da reabilitação enquanto retoma a posição de número 1 da Alemanha sob o comando de Jurgen Klopp
Superando a escuridão da lesão
O caminho para a recuperação raramente é uma linha reta e, para Ter Stegen, a volta aos gramados foi marcada por obstáculos mentais. O ex-jogador do Barcelona confessou que a natureza repetitiva de seus problemas físicos colocou sua determinação à prova. Ter Stegen, que se juntou por empréstimo ao gigante holandês Ajax no início desta temporada, destacou que a sensação de vulnerabilidade física muitas vezes se traduz em falta de confiança.
"Não posso dizer que nunca tive dúvidas às vezes, especialmente depois de uma lesão, principalmente quando uma leva a outra. Você começa a duvidar de si mesmo, e nada parece certo. Mas, durante a reabilitação, você também percebe que seu corpo está reagindo e agradecendo por você voltar aos trilhos. E, claro, eu nunca duvidei de que voltaria, porque essa é a minha mentalidade e a forma como eu me vejo como pessoa. Ainda assim, há altos e baixos na reabilitação. E, sim, estou feliz que tudo esteja realmente dando certo da maneira como imaginei que seria. Que estou saudável agora, e realmente valorizo isso", disse o jogador de 34 anos à Sky Germany.
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Uma nova valorização da plena forma física
A empolgação de voltar ao grupo é palpável para o goleiro, que não atua por sua seleção desde a derrota por 2 a 0 para a França, em junho de 2025. Depois de passar tanto tempo assistindo das arquibancadas, o arqueiro admite que ganhou uma nova perspectiva sobre sua carreira. Ele já não encara sua saúde como algo garantido, vendo cada treino e cada jogo como um privilégio.
"Para mim, é sempre algo especial estar de volta aqui. Especialmente depois de um período em que as coisas não saíram como planejado, quando o seu corpo não estava colaborando, aí você valoriza tudo ainda mais. Acredito que trabalhei duro para voltar a este ponto", observou.
"E, por isso, estou incrivelmente feliz e também ansioso para encontrar muitos rostos novos: velhos conhecidos, velhos amigos que estão aqui e simplesmente recomeçar e dar o nosso melhor pela equipe, por nós mesmos e por vocês. Estou simplesmente encantado, e é por isso que estou radiante. Estou feliz por estar de volta a 100%, com a seleção nacional, e poder estar em campo e, espero, jogar um futebol vitorioso. É isso que todos nós queremos."
Voltando ao topo sob o comando de Klopp
O panorama da seleção alemã mudou significativamente durante a ausência de Ter Stegen, sobretudo com a chegada de Jurgen Klopp ao comando técnico. O novo treinador não perdeu tempo para estabelecer sua hierarquia e confirmou que o goleiro do Ajax será o titular nesta atual pausa internacional. Essa demonstração de confiança é um impulso importante para Ter Stegen, que muitas vezes se viu à sombra de Manuel Neuer ao longo de sua carreira internacional.
"O que você sempre espera de um jogador mais experiente é, simplesmente, uma certa tranquilidade em situações em que as coisas podem ficar difíceis. Isso vai estar lá, 100%! E então nós simplesmente temos que confiar em jogadores que talvez tenham disputado algumas partidas internacionais a mais, como Jo [Kimmich] e Kai [Havertz], por exemplo, ou como eu. E depois há os rostos novos. Acho que eles vão trazer renovação e, para o treinador, é obviamente fantástico ver muitos rostos novos e ver o que eles podem nos oferecer para a seleção", acrescentou Ter Stegen.
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De olho no desafio da Holanda
O destino proporcionou um cenário poético para o retorno de Ter Stegen, já que a Alemanha se prepara para enfrentar a Holanda, em Amsterdã. Dado seu atual status no clube Ajax, o local parece uma casa longe de casa, embora a importância do jogo siga extremamente alta na Liga das Nações. O goleiro descreveu a coincidência de fazer seu retorno em sua nova cidade no país, dizendo: "Loucura, tenho que dizer. Eu não imaginava que seria assim."
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