Quando o assunto foi o lendário árbitro Pierluigi Collina, os protagonistas voltaram a falar da final da Liga dos Campeões de 2013 entre o Bayern de Munique e o BVB.
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"Você colocou um belo vagabundo lá": Jürgen Klopp e Thomas Müller trocam farpas por causa da final entre o FC Bayern e o BVB
"Este é o homem que designou o árbitro que deu de presente ao Bayern a final da Liga dos Campeões em 2013", disse Klopp, dirigindo-se a Mats Hummels, que também estava presente e que, na época, jogava pelo Borussia Dortmund sob o comando do atual "Head of Global Soccer" da Red Bull.
O time mais titulado da Alemanha havia saído vitorioso por 2 a 1 há cerca de 13 anos, no auge da rivalidade entre os dois clubes da Bundesliga. Nessa ocasião, segundo Klopp — e aos olhos de muitos outros —, o árbitro Nicola Rizzoli cometeu um erro claro de arbitragem. Com o placar em 1 a 0 para o time de Munique, o italiano não expulsou o zagueiro do FCB Dante, que já havia recebido cartão amarelo, após sua falta em Marco Reus, que resultou no pênalti e no empate marcado por Ilkay Gündogan, do BVB.
Em seguida, Müller entrou com uma entrada forte. “Não precisava ter marcado”, disse o veterano do Bayern e chamou Hummels para defendê-lo: “O próprio Mats me disse uma vez que, para ele, estava tudo bem que o cartão amarelo fosse mantido.” Mas o ex-zagueiro central, que vestiu tanto a camisa do Bayern quanto a do Dortmund em sua carreira, deixou o atual jogador do Vancouver Whitecaps, da MLS, na mão e explicou com um sorriso: “Do ponto de vista do zagueiro, eu diria que você tem que dar o cartão vermelho.”
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Müller teria mostrado o cartão vermelho antes a Ribéry
Müller, por outro lado, teria mostrado o cartão amarelo contra seu antigo time em outra jogada e aludiu à suposta ação de Franck Ribéry no início da partida, que teria acertado Robert Lewandowski — na época também ainda no BVB — com o cotovelo, provavelmente de forma intencional. “Mas isso é uma questão de tato. Afinal, não queremos estragar a final”, disse ele com um largo sorriso.
Klopp lembrou-se então de um encontro com Collina. Quando este atravessava os corredores do lendário Wembley após o jogo, ele teria lançado-lhe: “’Você colocou um belo vagabundo lá’”. Müller rebateu com sua habitual sagacidade: “Não, não, o nome dele era Rizzoli, não vagabundo”. Klopp riu e respondeu, quase incrédulo: “Ele se lembra dos árbitros.”
Hummels acrescentou: “Quando eles apitam a seu favor, você se lembra dos nomes, não é?”. A última palavra, antes de encerrar o assunto, ficou, porém, com Müller: “Não, ele era um árbitro muito bom, de nível mundial.”
Na Copa do Mundo, o trio provavelmente proporcionará mais momentos divertidos. Os outros especialistas da Magenta são a ex-jogadora da seleção nacional Tabea Kemme, Manuel Baum, Sebastian Kneißl e Tobias Schweinsteiger.
Aqui vocês podem assistir novamente à troca de farpas no vídeo.
FC Bayern x BVB: escalação e artilheiros da final da Liga dos Campeões de 2013
Gols 1 a 0 Mandzukic (60'), 1 a 1 Gündogan (68', pênalti), 2 a 1 Robben (89') Escalação do FC Bayern Neuer - Lahm, Boateng, Dante, Alaba - Martinez, Schweinsteiger - Robben, Müller, Ribéry (90'+1 Gustavo) - Mandzukic (90'+4 Gomez) Escalação do BVB Weidenfeller - Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer - S. Bender (90'+2 Sahin), Gündogan - Blaszczykowski (90' Schieber), Reus, Grosskreutz - Lewandowski