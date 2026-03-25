"Você colocou um belo vagabundo lá": Jürgen Klopp e Thomas Müller trocam farpas por causa da final entre o FC Bayern e o BVB

"Este é o homem que designou o árbitro que deu de presente ao Bayern a final da Liga dos Campeões em 2013", disse Klopp, dirigindo-se a Mats Hummels, que também estava presente e que, na época, jogava pelo Borussia Dortmund sob o comando do atual "Head of Global Soccer" da Red Bull.

O time mais titulado da Alemanha havia saído vitorioso por 2 a 1 há cerca de 13 anos, no auge da rivalidade entre os dois clubes da Bundesliga. Nessa ocasião, segundo Klopp — e aos olhos de muitos outros —, o árbitro Nicola Rizzoli cometeu um erro claro de arbitragem. Com o placar em 1 a 0 para o time de Munique, o italiano não expulsou o zagueiro do FCB Dante, que já havia recebido cartão amarelo, após sua falta em Marco Reus, que resultou no pênalti e no empate marcado por Ilkay Gündogan, do BVB.

Em seguida, Müller entrou com uma entrada forte. “Não precisava ter marcado”, disse o veterano do Bayern e chamou Hummels para defendê-lo: “O próprio Mats me disse uma vez que, para ele, estava tudo bem que o cartão amarelo fosse mantido.” Mas o ex-zagueiro central, que vestiu tanto a camisa do Bayern quanto a do Dortmund em sua carreira, deixou o atual jogador do Vancouver Whitecaps, da MLS, na mão e explicou com um sorriso: “Do ponto de vista do zagueiro, eu diria que você tem que dar o cartão vermelho.”