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“Você ainda não é o Ronaldinho” - O astro brasileiro manteve Lionel Messi com os pés no chão, encarregando-o de preparar café durante sua ascensão no Barcelona
O aprendiz de barista
Em entrevista ao podcast HProject, o ex-jogador do Barcelona Andrea Orlandi compartilhou insights fascinantes sobre a relação entre o rei consagrado do clube e seu sucessor definitivo. Segundo Orlandi, Ronaldinho usava um método específico para garantir que o jovem Messi não se deixasse levar pela euforia, apesar de seu talento óbvio de nível mundial.
“Ronaldinho pedia para Messi fazer café para ele”, revelou Orlandi. “Ele dizia: ‘Bem, quantas Copas do Mundo você já disputou, novato?’, só de brincadeira. E ele preparava o café para ele! Mas era uma forma de mantê-lo por perto, de demonstrar carinho. Era como mantê-lo calmo, como se dissesse ‘você ainda não é o Ronaldinho’.”
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Um mestre orientando seu pupilo
Embora a tarefa de preparar café possa parecer uma espécie de trote no vestiário, Orlandi explica que, na verdade, ela surgiu do profundo respeito do brasileiro pelo talento em ascensão de Messi. Os dois tinham uma conexão em campo que era evidente para todos no elenco, mas Ronaldinho assumiu o papel de mentor.
“Havia uma conexão que, no fim das contas, quando dois jogadores se entendem e percebem que estão em um nível semelhante, digamos que o mestre tenta orientar o jovem e havia um certo carinho”, explicou Orlandi. Ficou claro desde o início que o vencedor da Bola de Ouro de 2005 sabia exatamente o que tinha ao seu lado.
Reconhecimento público do herdeiro
A relação não se resumia apenas a manter o jovem astro com os pés no chão nos bastidores; Ronaldinho também não se cansava de falar sobre o potencial de Messi para chegar ao topo da pirâmide do futebol. Orlandi lembra que o brasileiro nunca teve vergonha de elogiar o talento daquele que acabaria por herdar sua icônica camisa número 10.
“Ronaldinho era carinhoso com todo mundo, mas para Messi ele dizia: ‘caramba, você está num nível em que um dia poderá sentar à minha mesa’. No fim das contas, esses gênios se reconhecem”, acrescentou Orlandi. “Olha, não era difícil reconhecer o talento de Messi, mas era como uma demonstração pública de dizer ‘esse é o meu garoto e ele é o cara’.”
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Da equipe B à elite
A perspectiva de Orlandi vem de um ponto de vista único, já que ele passou três temporadas no clube. Ele jogou duas temporadas na equipe B, na terceira divisão, antes de dar o salto para o time principal, onde testemunhou o auge da “Ronaldinho-mania”, que coincidiu com a ascensão da “Pulga Atômica”.
Embora a carreira de Messi acabasse por superar quase todos os recordes da história do futebol, essas histórias iniciais destacam a hierarquia no vestiário que ajudou a moldar seu caráter profissional. Orlandi, que mais tarde teve uma carreira de sucesso em times como o Alavés e o Swansea City, continua impressionado com a química que definiu uma das épocas mais icônicas do Barcelona.