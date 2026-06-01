“Você ainda não é o Ronaldinho” - O astro brasileiro manteve Lionel Messi com os pés no chão, encarregando-o de preparar café durante sua ascensão no Barcelona

Em entrevista ao podcast HProject, o ex-jogador do Barcelona Andrea Orlandi compartilhou insights fascinantes sobre a relação entre o rei consagrado do clube e seu sucessor definitivo. Segundo Orlandi, Ronaldinho usava um método específico para garantir que o jovem Messi não se deixasse levar pela euforia, apesar de seu talento óbvio de nível mundial.

“Ronaldinho pedia para Messi fazer café para ele”, revelou Orlandi. “Ele dizia: ‘Bem, quantas Copas do Mundo você já disputou, novato?’, só de brincadeira. E ele preparava o café para ele! Mas era uma forma de mantê-lo por perto, de demonstrar carinho. Era como mantê-lo calmo, como se dissesse ‘você ainda não é o Ronaldinho’.”