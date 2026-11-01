Era para ser o jogo da confirmação e da retomada definitiva do Besiktas, que visitava o Kasimpasa de Emre Belozoglu, ex-Inter, para tentar ficar a três pontos do Galatasaray, líder do Campeonato Turco. Mas, apesar da boa notícia da volta de Dusan Vlahovic aos gols, com o atacante se destacando também além do gol marcado, o empate por 2 a 2 sofrido no último instante voltou a apagar os sonhos de glória de Vincenzo Italiano.

O atacante sérvio, ex-Juventus, porém, também se envolveu, contra a própria vontade, em um forte choque de jogo, que o levou a recorrer a uma velha frase de Mario Balotelli: "Why always me?".