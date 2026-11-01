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Ao VivoIngressos
Besiktas JK v Rams Basaksehir FK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Vlahovic volta a marcar, leva um tapa e grita "Why always me?" ao estilo de Balotelli, mas o Besiktas de Italiano para de novo

Besiktas
D. Vlahovic
M. Balotelli
V. Italiano
Juventus
Kasimpasa x Besiktas
Kasimpasa
Campeonato Turco

O Besiktas empata novamente e vê o Galatasaray abrir seis pontos de vantagem.

Era para ser o jogo da confirmação e da retomada definitiva do Besiktas, que visitava o Kasimpasa de Emre Belozoglu, ex-Inter, para tentar ficar a três pontos do Galatasaray, líder do Campeonato Turco. Mas, apesar da boa notícia da volta de Dusan Vlahovic aos gols, com o atacante se destacando também além do gol marcado, o empate por 2 a 2 sofrido no último instante voltou a apagar os sonhos de glória de Vincenzo Italiano.

O atacante sérvio, ex-Juventus, porém, também se envolveu, contra a própria vontade, em um forte choque de jogo, que o levou a recorrer a uma velha frase de Mario Balotelli: "Why always me?".

  • Vlahovic voltou a marcar

    Depois de pouco menos de um mês afastado, período que interrompeu um início de temporada espetacular, com seis gols, o sérvio voltou a marcar aos 47 minutos, no começo do segundo tempo, após assistência de Murillo. Ele não balançava as redes desde 11 de outubro, quando marcou contra o Kocaelispor, e os torcedores do Besiktas já tinham começado a criticá-lo e a reclamar. A resposta veio em campo, como ele gosta, embora não tenha sido suficiente.

  • O TAPA RECEBIDO E "WHY ALWAYS ME"

    Maltratado pelos defensores durante toda a partida, Vlahovic se revoltou especialmente com um lance que também deixou Italiano e todo o Besiktas furiosos. Derrubado após uma disputa pelo alto, ele levou um tapa do defensor Arous, e o árbitro nem sequer foi chamado pelo VAR para revisar o lance.

    Vlahovic então se levantou e, olhando para o quarto árbitro e para o banco de Italiano, abriu os braços e gritou o "Why always me?" que Mario Balotelli tornou famoso nos tempos de Manchester City.

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