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Besiktas JK v Rams Basaksehir FK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Vlahovic volta a marcar, leva um tapa e grita "Why always me?", à la Balotelli: mas o Besiktas de Italiano para de novo

Kasimpasa
Besiktas
Campeonato Turco
Juventus
Kasimpasa x Besiktas

O Besiktas empata novamente e deixa o Galatasaray abrir seis pontos de vantagem.

Era para ser o jogo da confirmação e da retomada definitiva do Besiktas, que visitava o Kasimpasa de Emre Belozoglu, ex-Inter, em busca de ficar a três pontos do Galatasaray, líder do Campeonato Turco. Mas, apesar da boa notícia da volta de Dusan Vlahovic aos gols, o atacante também foi protagonista para além do gol marcado, e o empate por 2 a 2 sofrido nos instantes finais voltou a apagar os sonhos de glória de Vincenzo Italiano.

O atacante sérvio ex-Juventus, porém, acabou envolvido em um forte choque durante a partida, que o levou até a recorrer a um velho bordão de Mario Balotelli: "Por que sempre eu?".

  • VLAHOVIC VOLTOU A MARCAR

    Depois de pouco menos de um mês afastado, período que interrompeu um início de temporada impressionante, com seis gols, o sérvio voltou a marcar aos 47 minutos, no início do segundo tempo, após assistência de Murillo. Ele não marcava desde 11 de outubro, quando balançou as redes contra o Kocaelispor, e os torcedores do Besiktas já tinham começado a criticá-lo e a reclamar. A resposta veio prontamente em campo, como ele gosta, embora não tenha sido suficiente.

  • O tapa recebido e "WHY ALWAYS ME"

    Maltratado pelos defensores durante toda a partida, Vlahovic se revoltou com um lance em particular, que também deixou Italiano e todo o Besiktas furiosos. Derrubado após uma disputa pelo alto, Vlahovic levou um tapa do zagueiro Arous, e o árbitro nem sequer foi chamado pelo VAR para rever o lance.

    Vlahovic então se levantou e, olhando para o quarto árbitro e para o banco de Italiano, abriu os braços e gritou "Why always me?", frase que Mario Balotelli tornou célebre nos tempos de Manchester City.

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