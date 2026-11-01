Era para ser o jogo da confirmação e da retomada definitiva do Besiktas, que visitava o Kasimpasa de Emre Belozoglu, ex-Inter, em busca de ficar a três pontos do Galatasaray, líder do Campeonato Turco. Mas, apesar da boa notícia da volta de Dusan Vlahovic aos gols, o atacante também foi protagonista para além do gol marcado, e o empate por 2 a 2 sofrido nos instantes finais voltou a apagar os sonhos de glória de Vincenzo Italiano.

O atacante sérvio ex-Juventus, porém, acabou envolvido em um forte choque durante a partida, que o levou até a recorrer a um velho bordão de Mario Balotelli: "Por que sempre eu?".