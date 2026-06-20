Vlahovic: a Juventus oferece um contrato de um ano; Italiano o convoca para o Besiktas

Segundo o que informa o jornal *La Gazzetta dello Sport*, a última carta que a Juventus tinha na mão foi jogada nestas últimas horas: um contrato de apenas uma temporada (há também a hipótese de dois anos) de até oito milhões de euros, incluindo bônus. Um contrato de um ano seria uma aposta mútua: o clube não precisaria procurar, no difícil mercado, dois atacantes de valor; Dusan poderia prolongar sua permanência em um ambiente ao qual se sente muito ligado e que lhe permitiria deixar para trás uma temporada conturbada — a longa ausência por lesão pesa —, trabalhando com um técnico que não para de elogiá-lo e que se posicionou publicamente a favor da renovação do contrato que está prestes a expirar.



