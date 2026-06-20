A dez dias do término de seu contrato com a Juventus, no próximo dia 30 de junho, Dusan Vlahovic está cada vez mais no centro dos rumores do mercado. Por um lado, há as últimas — e muito ténues — esperanças de uma renovação com a “Vecchia Signora”. Por outro lado, surgem rumores sobre possíveis novos destinos para o atacante sérvio. Quanto à renovação, surge a hipótese de uma prorrogação por apenas uma temporada, enquanto, no que diz respeito ao interesse de outros clubes, nas últimas horas destaca-se o do Besiktas, comandado por Vincenzo Italiano.
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Vlahovic: a Juventus oferece um contrato de um ano; Italiano o convoca para o Besiktas
RENOVAÇÃO POR UM ANO?
Segundo o que informa o jornal *La Gazzetta dello Sport*, a última carta que a Juventus tinha na mão foi jogada nestas últimas horas: um contrato de apenas uma temporada (há também a hipótese de dois anos) de até oito milhões de euros, incluindo bônus. Um contrato de um ano seria uma aposta mútua: o clube não precisaria procurar, no difícil mercado, dois atacantes de valor; Dusan poderia prolongar sua permanência em um ambiente ao qual se sente muito ligado e que lhe permitiria deixar para trás uma temporada conturbada — a longa ausência por lesão pesa —, trabalhando com um técnico que não para de elogiá-lo e que se posicionou publicamente a favor da renovação do contrato que está prestes a expirar.
A CHAMADA DE ITALIANO
Enquanto isso, o jogador nascido em 2000 ainda não recebeu, até o momento, grandes e concretas manifestações de interesse por parte dos grandes clubes da Europa. Nenhuma oferta significativa da Premier League nem da La Liga. Nas últimas horas, quem se destacou foi principalmente o Beşiktaş, comandado por Vincenzo Italiano, que mantém um ótimo relacionamento com Vlahovic desde a época da Fiorentina e agora gostaria de tê-lo de volta na Turquia. Ainda na Turquia, há também a possibilidade do Galatasaray, que corre o risco de perder tanto Icardi quanto Osimhen.