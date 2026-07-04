“Vivo o momento” - Marcus Rashford responde quando o atacante do Manchester United e da seleção inglesa é questionado sobre sua situação de transferência

Rashford insistiu que não permitirá que as especulações sobre seu futuro no United o distraiam de suas responsabilidades com a seleção inglesa. O atacante passou a última temporada emprestado ao Barcelona, recuperando a forma na La Liga, mas o gigante catalão acabou optando por não exercer a opção de compra definitiva de 26 milhões de libras incluída no acordo.

Em declarações destacadas pelo Daily Mail, Rashford deixou claras suas prioridades ao falar com a imprensa antes do confronto decisivo das oitavas de final dos Três Leões contra o México. “Como pessoa, vivo o momento”, disse ele. “Fui muito claro com todos os envolvidos antes da Copa do Mundo. Queria que isso estivesse resolvido antes e, caso contrário, não lidaria com isso até depois, porque quero estar totalmente presente neste momento.”



