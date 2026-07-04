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“Vivo o momento” - Marcus Rashford responde quando o atacante do Manchester United e da seleção inglesa é questionado sobre sua situação de transferência
A posição de Rashford sobre os rumores de transferência
Rashford insistiu que não permitirá que as especulações sobre seu futuro no United o distraiam de suas responsabilidades com a seleção inglesa. O atacante passou a última temporada emprestado ao Barcelona, recuperando a forma na La Liga, mas o gigante catalão acabou optando por não exercer a opção de compra definitiva de 26 milhões de libras incluída no acordo.
Em declarações destacadas pelo Daily Mail, Rashford deixou claras suas prioridades ao falar com a imprensa antes do confronto decisivo das oitavas de final dos Três Leões contra o México. “Como pessoa, vivo o momento”, disse ele. “Fui muito claro com todos os envolvidos antes da Copa do Mundo. Queria que isso estivesse resolvido antes e, caso contrário, não lidaria com isso até depois, porque quero estar totalmente presente neste momento.”
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Incerteza em Old Trafford
Enquanto o jogador permanece focado na glória internacional, a situação em Manchester está longe de estar resolvida. O United está aberto a ouvir ofertas pelo seu jogador mais bem pago neste verão, embora o clube não tenha intenção de autorizar mais um empréstimo ao Barcelona neste momento. O contrato atual de Rashford em Old Trafford vai até 2028, o que dá ao clube alguma vantagem nas negociações.
Apesar dos rumores sobre possíveis saídas, Rashford está convicto de que toda a sua concentração está voltada para o torneio. O atacante acrescentou: “Ao mesmo tempo, estamos lutando por algo. Não tenho energia para dedicar a outras coisas.” A menos que um acordo seja fechado enquanto ele estiver fora, ele deve retornar a Carrington para os treinos de pré-temporada três semanas após o término do torneio da Inglaterra.
Enfrentando o desafio do México
O desafio imediato para Rashford e a equipe de Thomas Tuchel é um confronto difícil no histórico Estádio Azteca. Jogar contra a seleção anfitriã na Cidade do México apresenta desafios únicos, incluindo uma atmosfera hostil e uma mudança significativa nas condições. Rashford, no entanto, parece não se abalar com a perspectiva de jogar a 7.200 pés acima do nível do mar.
“É um ótimo estádio”, comentou o jogador formado na Academia do United antes de a equipe partir de sua base em Kansas City. “Obviamente, isso funcionou bem para eles no passado, embora isso seja irrelevante [para nós]. Sabemos o que vamos enfrentar e temos que tentar controlar o jogo e jogar do nosso jeito. É simples assim: seja o que for que nos seja apresentado, tentamos lidar com isso e seguir em frente.”
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Como lidar com o fator altitude
Do ponto de vista tático, a seleção da Inglaterra vem se preparando para lidar com o impacto da altitude elevada no trajeto da bola. Rashford acredita que os Três Leões têm a qualidade técnica necessária para usar o ambiente a seu favor, especialmente quando se trata de chutes de longa distância. Ele continua confiante de que o experiente elenco será capaz de lidar com as variáveis de uma partida de fase eliminatória nesse clima tão específico.
“Se tivermos a oportunidade, sabemos que precisamos testar o goleiro”, explicou Rashford. “A altitude obviamente é um fator, mas não é algo que nos preocupe nem nada parecido. Somos todos jogadores experientes. Temos que controlar o jogo. Trata-se de fazer o que for preciso para vencer a partida e avançar. Há muitas variáveis, mas isso não significa grande coisa.”
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