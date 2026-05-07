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Vivianne Miedema revela notícias comoventes após a conquista do título pelo Manchester City, enquanto sua mãe luta pela vida na UTI
Miedema compartilha uma mensagem emocionante sobre a crise familiar
Miedema explicou por que não compareceu à comemoração do mais recente título do City. Enquanto suas companheiras de equipe se reuniam para celebrar a conquista do título, a jogadora da seleção holandesa permaneceu ao lado da família, após sua mãe ter sido hospitalizada em estado crítico.
A atacante revelou nas redes sociais que sua mãe sofreu graves complicações após o tratamento de quimioterapia contra o câncer e passou as últimas semanas na UTI. O City foi confirmado como campeão na noite de quarta-feira sem jogar, depois que o Arsenal, seu rival pelo título, empatou em 1 a 1 com o Brighton. No entanto, Miedema não esteve presente nas comemorações, tendo deixado Manchester no início de abril para apoiar sua família.
Miedema conta a história da luta de sua mãe pela recuperação
Em uma mensagem aos fãs, Miedema explicou a situação pela qual sua família passou nas últimas semanas.
“Uma pequena atualização nossa. As últimas duas semanas e meia têm sido muito difíceis para nós como família. Minha mãe teve complicações graves após o tratamento de quimioterapia contra o câncer e está na UTI desde então”, escreveu ela no Instagram.
“Ela tem lutado pela vida e, por algum milagre, ainda está aqui. Agora, ela está lutando arduamente em cada pequeno passo da recuperação, embora ainda haja muitos grandes obstáculos pela frente. Muito obrigada a todos pelo carinho, apoio e mensagens.”
Título conquistado ofuscado por dificuldades pessoais
A conquista do título pelo City foi confirmada fora de campo, com o empate do Arsenal garantindo o campeonato para o time. Jogadoras e comissão técnica se reuniram no centro de treinamento do clube para comemorar, mas a ausência de Miedema foi notável. A atacante já havia desistido da recente convocação para a seleção holandesa devido a uma emergência familiar. As companheiras de equipe demonstraram seu apoio durante sua ausência, incluindo a também jogadora da seleção holandesa Kerstin Casparij.
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Retorno incerto à medida que a recuperação prossegue
Miedema não revelou quando poderá voltar a jogar pelo City. Por enquanto, seu foco continua sendo apoiar a mãe durante um processo de recuperação longo e incerto. Ela encerrou sua mensagem com uma nota que reflete tanto o sucesso do clube quanto sua esperança pessoal: "PS. Mal posso esperar para contar para a mamãe que nos tornamos campeãs."