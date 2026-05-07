Vivianne Miedema revela notícias comoventes após a conquista do título pelo Manchester City, enquanto sua mãe luta pela vida na UTI

Miedema explicou por que não compareceu à comemoração do mais recente título do City. Enquanto suas companheiras de equipe se reuniam para celebrar a conquista do título, a jogadora da seleção holandesa permaneceu ao lado da família, após sua mãe ter sido hospitalizada em estado crítico.

A atacante revelou nas redes sociais que sua mãe sofreu graves complicações após o tratamento de quimioterapia contra o câncer e passou as últimas semanas na UTI. O City foi confirmado como campeão na noite de quarta-feira sem jogar, depois que o Arsenal, seu rival pelo título, empatou em 1 a 1 com o Brighton. No entanto, Miedema não esteve presente nas comemorações, tendo deixado Manchester no início de abril para apoiar sua família.