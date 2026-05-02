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"Viver no centro de treinamento" - James Maddison atribui todo o mérito a Roberto De Zerbi pela permanência do Tottenham na Premier League
De Zerbi, o salvador no N17
O meio-campista do Tottenham, Maddison, elogiou o técnico “apaixonado” De Zerbi depois que este ajudou o clube a evitar o “desastre” na última rodada da temporada da Premier League. O Spurs enfrentou um último dia dramático de uma campanha desastrosa e, enquanto o West Ham, rival na luta contra o rebaixamento, venceu o Leeds por 3 a 0 no domingo, o gol de João Palhinha aos 43 minutos garantiu uma vitória vital sobre o Everton, assegurando a permanência do time na primeira divisão.
De Zerbi assumiu o comando no final de março, com o Tottenham sem nenhuma vitória na Premier League em 2026, e o time caiu para os três últimos colocados antes de sua estreia contra o Sunderland, o que aumentou ainda mais o alarme de que poderia ocorrer o primeiro rebaixamento em 49 anos. Outros golpes se seguiram com as baixas de Cristian Romero e Xavi Simons, mas a positividade contagiante do italiano restaurou a confiança e reconstruiu a conexão com uma torcida desesperada.
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Maddison elogia o técnico dedicado
Após uma sequência de 15 jogos sem vitórias no campeonato ter chegado ao fim contra o Wolves, a última ação de De Zerbi no domingo foi levar o Tottenham à sua primeira vitória em casa na Premier League desde 6 de dezembro, diante de uma torcida em polvorosa em N17. Maddison, que ficou fora da maior parte desta temporada devido a uma grave lesão no joelho, elogiou o impacto do ex-técnico do Brighton.
Maddison falando sobre a influência do técnico: “Estou muito feliz pelo técnico que chegou e colocou o barco no rumo certo, porque acho que, sem ele, poderia ter sido um desastre, para ser sincero. Ele é tão apaixonado. Tem vivido no centro de treinamento com os rapazes, com a equipe. Ele está lá às 21h com toda a sua comissão técnica. Eles montam o quadro tático; são seis; ficam apenas conversando; são 21h, e já tivemos quatro ou cinco reuniões sobre cada jogo. Ele é simplesmente obcecado por futebol e é apaixonado.”
Autenticidade e sangue acima de tudo
Maddison destacou que a ligação de De Zerbi com o clube pareceu genuína desde o momento em que ele chegou. Maddison acredita que, sem essa contratação específica, a situação do clube poderia ter sido muito pior, já que a equipe esteve à beira do rebaixamento durante uma campanha de pesadelo na temporada 2025-26.
“Quando você sente a autenticidade de alguém que é apaixonado pelo Tottenham — porque eu sou, eu amo este clube e quero tanto que ele seja bem-sucedido — e quando você vê o homem que está no comando, quando ele é [tão] genuíno e não está apenas dizendo isso por dizer, dá para perceber que ele fala sério. É por isso que ele diz: ‘Tenho sangue dentro de mim, não água’. Ele sempre diz isso. É porque ele é genuinamente apaixonado pelo clube. Sem essa nomeação, talvez tivesse acontecido um desastre, mas não aconteceu, e ele merece muito crédito por isso devido ao trabalho que tem feito nos bastidores e no campo de treino”, acrescentou Maddison.
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Gallagher sente o efeito De Zerbi
Conor Gallagher concordou com essas palavras e prestou homenagem a De Zerbi, que mostrou ao jogador — que bateu o recorde de contratação do clube em janeiro — vídeos do YouTube para reavivar a confiança do meio-campista inglês. O ex-jogador do Chelsea admitiu que a mudança na comissão técnica foi exatamente o que ele e o elenco precisavam para dar a volta por cima.
“Ele mudou completamente o início da minha carreira no Spurs”, refletiu Gallagher com franqueza. “Desde o primeiro ou segundo dia, ele já tinha todos sob sua proteção, pode-se dizer. Todos confiaram nele instantaneamente e em tudo o que ele fazia; foi como se disséssemos: ‘Graças a Deus ele chegou logo’. Não tenho palavras para elogiar o suficiente o que ele fez pelo clube, pela equipe e por mim individualmente. Estou ansioso para trabalhar ainda mais com ele.”