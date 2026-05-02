"Viver no centro de treinamento" - James Maddison atribui todo o mérito a Roberto De Zerbi pela permanência do Tottenham na Premier League

O meio-campista do Tottenham, Maddison, elogiou o técnico “apaixonado” De Zerbi depois que este ajudou o clube a evitar o “desastre” na última rodada da temporada da Premier League. O Spurs enfrentou um último dia dramático de uma campanha desastrosa e, enquanto o West Ham, rival na luta contra o rebaixamento, venceu o Leeds por 3 a 0 no domingo, o gol de João Palhinha aos 43 minutos garantiu uma vitória vital sobre o Everton, assegurando a permanência do time na primeira divisão.

De Zerbi assumiu o comando no final de março, com o Tottenham sem nenhuma vitória na Premier League em 2026, e o time caiu para os três últimos colocados antes de sua estreia contra o Sunderland, o que aumentou ainda mais o alarme de que poderia ocorrer o primeiro rebaixamento em 49 anos. Outros golpes se seguiram com as baixas de Cristian Romero e Xavi Simons, mas a positividade contagiante do italiano restaurou a confiança e reconstruiu a conexão com uma torcida desesperada.