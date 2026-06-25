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Grafica Palestra Chelsea HDCalciomercato

Traduzido por

Viva o Palestra, viva o Atalanta e viva também o Chelsea: porque essa história do mercado de transferências deve servir de lição para o futebol italiano

M. Palestra
Especiais e Opinião
Opinion
Atalanta
Inter de Milão

O fato de nossos melhores talentos conseguirem se destacar no campeonato mais prestigiado do mundo deve ser motivo de orgulho

Marco Palestra é apenas o mais recente. Antes dele, foram Riccardo Calafiori, Sandro Tonali, Gianluigi Donnarumma, Micheal Kayode e Destiny Udogie, só para citar os casos mais marcantes. Poderíamos acrescentar a essa lista também Marco Verratti, que já no “longínquo” ano de 2012 se transferiu do Pescara para o Paris Saint-Germain sem sequer passar pela Série A.


É bom começarmos a ser realistas e um pouco menos chauvinistas, para não dizer provincianos: há muito tempo somos um campeonato e um movimento de segundo plano, e o fato de alguns dos nossos melhores talentos escolherem o dinheiro, mas também e sobretudo as maiores perspectivas de crescimento em um campeonato como a Premier League, deve ser visto com satisfação em um momento histórico em que somos acusados de não exportar jogadores de alto nível suficientes. E não com a habitual dose de retórica negativa, uma mistura de inveja e arrogância, que não vai apagar num piscar de olhos os muitos problemas e limites do nosso futebol diante dos concorrentes europeus.

  • QUE CULPA TEM A ACADEMIA?

    Marco Palestra fez muito bem em aceitar a proposta multimilionária do Chelsea, deixando de lado o interesse anterior do Inter: ele vai ganhar mais, muito mais, do que teria recebido se tivesse ficado na Itália; e quem hoje o critica – imaginando dificuldades certas de adaptação e de se firmar como titular – depois de tê-lo idolatrado pelo menos até o momento em que a perspectiva de se transferir para o Nerazzurro parecia a mais provável, mostra-se profundamente incoerente.E talvez sejam míopes demais por não perceberem que, enquanto aqui continuamos discutindo as mesmas questões de sempre que impedem o crescimento e nos impedem de acompanhar os tempos, no exterior seguem em frente, melhoram, se estruturam para se tornarem cada vez maiores e, inevitavelmente, se tornam mais atraentes também para os profissionais que vêm de fora. Treinadores, dirigentes e jogadores, sem exceção.


    TODOS OS DETALHES POR TRÁS DA OFENSIVA DO CHELSEA E A REACÇÃO DO INTER

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  • CÍRCULO VIRTUOSO

    Se, nos últimos anos, aumentou o número de jogadores italianos que chamam a atenção dos times da Premier League — considerada, de longe, a melhor liga do mundo —, devemos nos alegrar com isso e com essa inversão positiva da tendência, o que provavelmente nos permite pensar que, em termos de talento e de jovens promissores, não estamos tão mal quanto acreditávamos. Talvez devêssemos, ao contrário, nos questionar sobre como tentar alimentar um ciclo virtuoso que alguns clubes, inclusive da Série A e de alto nível, começaram a implementar há alguns anos. Algumas por meio da valorização das categorias de base – Atalanta, Empoli, Roma ou Fiorentina são excelentes exemplos –, outras graças à criação de times-B (também aqui a Atalanta, junto com a Juventus e, em parte, o Milan, merece destaque).

  • EXEMPLO: ATALANTA

    O verdadeiro avanço seria transformar o que é um processo, um mecanismo com finalidades principalmente econômicas – basta pensar no número de jogadores da Juventus Next Gen com os quais o clube bianconero lucrou – em algo que tenha o aspecto técnico e futebolístico como verdadeiro ponto de partida. A sempre Atalanta, ainda mais quando sua situação estava bem distante daquela alcançada de forma estável sob a gestão inspirada de Gasperini, mas ainda assim atual mesmo agora que é uma participante habitual das competições europeias, traçou o caminho. Trabalhando muito bem em Zingonia com seus jovens, após ter feito boas contratações na região e lançado os melhores deles, sem medo, na Série A. Para depois colher os frutos, tanto em termos econômicos quanto técnicos.

  • DE DONNARUMMA A YILDIZ: O CASO DO INTER

    Nos últimos anos, devido a uma crise econômica declarada e à evidente impossibilidade de competir com certos valores na contratação de jogadores estrangeiros, cada vez mais times passaram a recorrer a jogadores formados nas próprias categorias de base. O Milan lançou jogadores como Donnarumma, Calabria, Gabbia, Locatelli e Cutrone, mas também Liberali, Bartesaghi e Camarda; a Juventus, por sua vez, recorreu ao seu próprio viveiro para contratar Savona, Kulusevski, Soulé e Yildiz; o Inter conta em seu elenco com um produto da base como Dimarco, lançou este ano Pio Esposito e acaba de trazer de volta Stankovic (além de ter investido generosamente milhões de euros em talentos nacionais que cresceram em outros clubes, como Bastoni e Barella, e de ter tentado contratar primeiro Leoni e depois Palestra). E a própria Roma continua sendo um exemplo positivo a ser citado pelos muitos jovens promovidos ao time principal (o mais recente foi Pisilli) e que conseguiram ingressar no profissionalismo mesmo sem permanecer no time giallorosso.

  • NUNCA MAIS CASOS COMO O DE INACIO OU O DE REGGIANI

    Isso significa que a mensagem foi, em parte, compreendida, mas ainda não é o suficiente. É possível e necessário fazer mais. Por exemplo, tentando reduzir ainda mais o tempo até a estreia no futebol de alto nível para aqueles jovens de 16 ou 17 anos que, em outros lugares, jogariam e talvez se destacassem com maior facilidade. Isso certamente seria um incentivo para evitar que, no futuro — além das normas europeias e da FIFA que protegem mais os clubes contra a “roubada” de seus jovens das categorias de base (Inacio, Reggiani, Natali, para citar apenas alguns casos recentes) — mas que ainda não são suficientes — muitos jogadores promissores optem por construir imediatamente uma carreira no exterior, em vez de trilhar um caminho na Itália e permitir que seus clubes obtenham um ganho maior no momento da transferência.

  • ESPERANÇA PARA O FUTURO

    Portanto, não adianta ficar lamentando a saída de um jogador como Palestra da nossa Série A, quando, ao contrário, deveríamos elogiar mais uma vez a política de um clube sério e com visão de futuro como a Atalanta, que soube criar as melhores condições para valorizar o talento de um de seus jogadores, mesmo tendo se beneficiado muito pouco em termos de tempo de jogo, para depois registrar mais uma mais-valia da gestão de Percassi. Seria muito melhor reconhecer a situação atual em que se encontra o nosso futebol e adotar todas as medidas necessárias para fortalecer nossa competitividade. Investir bem e no verdadeiro sentido da palavra em nossos melhores jovens para criar valor. Também no âmbito da Seleção Nacional.