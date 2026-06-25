Viva o Palestra, viva o Atalanta e viva também o Chelsea: porque essa história do mercado de transferências deve servir de lição para o futebol italiano

Marco Palestra é apenas o mais recente. Antes dele, foram Riccardo Calafiori, Sandro Tonali, Gianluigi Donnarumma, Micheal Kayode e Destiny Udogie, só para citar os casos mais marcantes. Poderíamos acrescentar a essa lista também Marco Verratti, que já no “longínquo” ano de 2012 se transferiu do Pescara para o Paris Saint-Germain sem sequer passar pela Série A.





É bom começarmos a ser realistas e um pouco menos chauvinistas, para não dizer provincianos: há muito tempo somos um campeonato e um movimento de segundo plano, e o fato de alguns dos nossos melhores talentos escolherem o dinheiro, mas também e sobretudo as maiores perspectivas de crescimento em um campeonato como a Premier League, deve ser visto com satisfação em um momento histórico em que somos acusados de não exportar jogadores de alto nível suficientes. E não com a habitual dose de retórica negativa, uma mistura de inveja e arrogância, que não vai apagar num piscar de olhos os muitos problemas e limites do nosso futebol diante dos concorrentes europeus.