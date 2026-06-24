“Viva Cristiano Ronaldo!” – Rio Ferdinand manda os críticos do capitão de Portugal “calarem a boca” após os dois gols marcados na Copa do Mundo contra o Uzbequistão

Ferdinand nunca escondeu sua admiração pelo ex-companheiro de equipe e, na terça-feira, o ex-zagueiro não conseguiu mais se conter. Ferdinand recorreu às redes sociais para parabenizar Ronaldo depois que ele marcou dois gols contra o Uzbequistão, garantindo uma vitória crucial.

Reagindo ao primeiro gol, Ferdinand simplesmente tuitou: “VIVA RONALDO!” Quando Nuno Mendes marcou mais tarde na partida, Ferdinand usou a ironia para criticar aqueles que afirmam que Ronaldo é egoísta, postando: “Mas Cristiano não é um jogador de equipe.”

Quando Ronaldo marcou seu segundo gol na partida, Ferdinand continuou com uma mensagem breve, mas reveladora, acompanhada de emojis de risada: “E mais um!”