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Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

“Viva Cristiano Ronaldo!” – Rio Ferdinand manda os críticos do capitão de Portugal “calarem a boca” após os dois gols marcados na Copa do Mundo contra o Uzbequistão

R. Ferdinand
C. Ronaldo
Portugal x Uzbequistão
Portugal
Uzbequistão
Copa do Mundo

Rio Ferdinand defendeu veementemente Cristiano Ronaldo após sua impressionante atuação, com dois gols, pela seleção de Portugal contra o Uzbequistão na Copa do Mundo. O ex-zagueiro do Manchester United recorreu às redes sociais para silenciar enfaticamente os críticos de Ronaldo, elogiando sua notável longevidade, seus recordes históricos de gols e sua capacidade inigualável de sempre se destacar nos maiores palcos do futebol.

  • Ferdinand defende Ronaldo após suas atuações heroicas na Copa do Mundo

    Ferdinand nunca escondeu sua admiração pelo ex-companheiro de equipe e, na terça-feira, o ex-zagueiro não conseguiu mais se conter. Ferdinand recorreu às redes sociais para parabenizar Ronaldo depois que ele marcou dois gols contra o Uzbequistão, garantindo uma vitória crucial.

    Reagindo ao primeiro gol, Ferdinand simplesmente tuitou: “VIVA RONALDO!” Quando Nuno Mendes marcou mais tarde na partida, Ferdinand usou a ironia para criticar aqueles que afirmam que Ronaldo é egoísta, postando: “Mas Cristiano não é um jogador de equipe.”

    Quando Ronaldo marcou seu segundo gol na partida, Ferdinand continuou com uma mensagem breve, mas reveladora, acompanhada de emojis de risada: “E mais um!”

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    Silenciando os céticos

    Após suas postagens iniciais, Ferdinand publicou um vídeo abordando diretamente as críticas implacáveis que Ronaldo vem enfrentando. Defendendo o capitão de Portugal, Ferdinand disse: “Cristiano! Meu Deus, é isso que ele faz! Sério: Cristiano Ronaldo já deixou sua marca nesta Copa do Mundo. E quer saber? Para todos os céticos... Como vocês podem duvidar de um homem que está a caminho dos 1.000 gols? O maior artilheiro português na história da Copa do Mundo: ele acabou de ultrapassar o Eusébio, o grande Eusébio. O único homem vivo a marcar gols em seis Copas do Mundo. Dizer que esse cara está completamente acabado, que ele não deveria jogar, que está prejudicando a equipe, etc... Não há muitos atacantes no planeta que se movimentem assim.”

  • Ferdinand compara Ronaldo a Haaland

    Ferdinand continuou sua defesa apaixonada analisando os movimentos excepcionais e a habilidade de finalização de Ronaldo durante a partida. Ferdinand acrescentou: “O timing, o momento certo para partir em arrancada e, então, finalizar assim. E depois o segundo gol: um jogador de 41 anos correndo por trás de um zagueiro central, um zagueiro central jovem, em uma Copa do Mundo, para finalizar como Haaland. O grande Haaland. Vamos curtir esses jogadores. Não vamos criticá-los, vamos curtir! E eu adoro ver isso.” Concluindo seu vídeo apaixonado com uma mensagem direta para aqueles que constantemente questionam o lugar de Ronaldo na seleção, Ferdinand riu e exclamou: “E quer saber? Para os haters que... estão por aí: calem a boca!”

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    Aguarda-se a decisiva partida final da fase de grupos contra a Colômbia

    Ronaldo e a seleção de Portugal agora voltarão sua atenção para a decisiva partida final da fase de grupos contra a Colômbia. Com a Colômbia atualmente na liderança, com seis pontos, Portugal, que soma quatro pontos após o empate na estreia contra a República Democrática do Congo, precisa garantir a vitória para assegurar o primeiro lugar. Ronaldo buscará dar continuidade à sua histórica sequência de gols para levar sua seleção às oitavas de final como líder do grupo.

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