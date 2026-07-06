Vitória dos campeões? Vencedores e perdedores: a Inglaterra apresenta no Azteca uma atuação histórica na Copa do Mundo, que prova que a equipe de Thomas Tuchel É CAPAZ de chegar até o fim

Aqui, mais do que qualquer outra coisa, a Inglaterra provou que era capaz de reagir à adversidade. Na verdade, tudo começou logo no primeiro minuto. O México pressionou. A Inglaterra tirou a intensidade do jogo. E, quando chegou a hora, eles atacaram. Bellingham marcou o primeiro, com uma cabeçada inteligente em mergulho no segundo poste, após cruzamento de Bukayo Saka. Ele fez a mesma jogada novamente 98 segundos depois. Kane deu o passe para a vantagem de 2 a 0 aos 38 minutos.

E então tudo ficou um pouco fora de controle. Uma falha na defesa em uma jogada ensaiada fez com que a bola caísse nos pés de Julian Quinones a seis jardas do gol. Ele mandou para o fundo da rede, e a Inglaterra chegou ao intervalo com uma vantagem apertada de 2 a 1. O segundo tempo exigia controle. Mas a loucura se instalou. A Inglaterra voltou forte, e Nico O’Reilly acertou a trave. Então, no outro lado do campo, Jarrell Quansah entrou com muita força em um contra-ataque do México. Ele saiu do chão, passou por cima da bola e derrubou o adversário. Uma revisão do VAR confirmou o que parecia grave em tempo real — e Quansah foi expulso.

Mas a Inglaterra reagiu. Anthony Gordon avançou rapidamente pela defesa mexicana e driblou Raul Rangel, que o derrubou. O árbitro apontou para a marca do pênalti. Kane havia perdido um pênalti no primeiro jogo contra a Croácia. Desta vez, ele converteu. Em seguida, o México também recebeu um pênalti — este mais duvidoso, depois que Kane tocou levemente em Brian Gutiérrez ao tentar afastar a bola. Raúl Jiménez, que poderia muito bem ter marcado quatro gols naquela noite, converteu o pênalti.

Naquele momento, Tuchel teve que tomar uma decisão: continuar jogando ou se defender? Ele optou pela segunda opção. Entrou Dan Burn para ancorar um 5-3-1 que repeliu onda após onda de ataques do México. Jordan Pickford defendeu com os punhos. Burn saltou e cabeceou. Até mesmo Kane estava de volta à sua própria área, afastando as bolas. Nunca foi confortável. Nunca foi fácil. Mas talvez nunca fosse para ser.

A GOAL analisa os vencedores e os perdedores da partida na Cidade do México...