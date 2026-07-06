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England Mexico winners losers GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Vitória dos campeões? Vencedores e perdedores: a Inglaterra apresenta no Azteca uma atuação histórica na Copa do Mundo, que prova que a equipe de Thomas Tuchel É CAPAZ de chegar até o fim

Vencedores & perdedores
Copa do Mundo
Inglaterra
Especiais e Opinião
México x Inglaterra
México
T. Tuchel
J. Bellingham
J. Quansah

Bem, nunca seria fácil, não é mesmo? Se a Inglaterra fosse vencer no Azteca — algo que apenas duas seleções haviam conseguido antes em uma partida oficial —, haveria choques, contusões e alguns sustos. O que provavelmente não foi previsto, porém, foi o caos total. E foi exatamente isso que aconteceu: uma vitória por 3 a 2 sobre o México, marcada por um jogo de vai e vem, corajoso, muitas vezes brilhante, constantemente de tirar o fôlego e, no fim das contas, gloriosa, que deu um impulso imenso às esperanças da Inglaterra na Copa do Mundo.

Aqui, mais do que qualquer outra coisa, a Inglaterra provou que era capaz de reagir à adversidade. Na verdade, tudo começou logo no primeiro minuto. O México pressionou. A Inglaterra tirou a intensidade do jogo. E, quando chegou a hora, eles atacaram. Bellingham marcou o primeiro, com uma cabeçada inteligente em mergulho no segundo poste, após cruzamento de Bukayo Saka. Ele fez a mesma jogada novamente 98 segundos depois. Kane deu o passe para a vantagem de 2 a 0 aos 38 minutos.

E então tudo ficou um pouco fora de controle. Uma falha na defesa em uma jogada ensaiada fez com que a bola caísse nos pés de Julian Quinones a seis jardas do gol. Ele mandou para o fundo da rede, e a Inglaterra chegou ao intervalo com uma vantagem apertada de 2 a 1. O segundo tempo exigia controle. Mas a loucura se instalou. A Inglaterra voltou forte, e Nico O’Reilly acertou a trave. Então, no outro lado do campo, Jarrell Quansah entrou com muita força em um contra-ataque do México. Ele saiu do chão, passou por cima da bola e derrubou o adversário. Uma revisão do VAR confirmou o que parecia grave em tempo real — e Quansah foi expulso.

Mas a Inglaterra reagiu. Anthony Gordon avançou rapidamente pela defesa mexicana e driblou Raul Rangel, que o derrubou. O árbitro apontou para a marca do pênalti. Kane havia perdido um pênalti no primeiro jogo contra a Croácia. Desta vez, ele converteu. Em seguida, o México também recebeu um pênalti — este mais duvidoso, depois que Kane tocou levemente em Brian Gutiérrez ao tentar afastar a bola. Raúl Jiménez, que poderia muito bem ter marcado quatro gols naquela noite, converteu o pênalti.

Naquele momento, Tuchel teve que tomar uma decisão: continuar jogando ou se defender? Ele optou pela segunda opção. Entrou Dan Burn para ancorar um 5-3-1 que repeliu onda após onda de ataques do México. Jordan Pickford defendeu com os punhos. Burn saltou e cabeceou. Até mesmo Kane estava de volta à sua própria área, afastando as bolas. Nunca foi confortável. Nunca foi fácil. Mas talvez nunca fosse para ser.

A GOAL analisa os vencedores e os perdedores da partida na Cidade do México...

  • Jude Bellingham England 2:1Getty/GOAL

    VENCEDOR: Jude Bellingham

    Jude Bellingham tem sido descrito de várias maneiras nos últimos seis meses: um jogador de momentos marcantes, um cara com um pouco de atitude a mais, o competente reserva de Morgan Rogers. O que ele apresentou aqui foi talvez a atuação mais completa no meio-campo que a Inglaterra viu nos últimos tempos. Tuchel montou um esquema parecido com um 4-4-2, com Bellingham jogando o mais próximo possível de Kane. E ele mostrou o tipo de instinto de finalização que o levou a quebrar recordes de gols em sua primeira temporada no Real Madrid. Seus dois gols foram assustadoramente semelhantes: a mesma arrancada de fora para dentro — ambos finalizados com precisão.

    E então vieram 50 minutos de garra. Ele atuou um pouco no meio-campo central. Depois, um pouco mais à direita. Houve uma participação de última hora no ataque para explorar jogadas sem saída e aliviar a pressão. Talvez o mais importante seja que tudo isso aconteceu enquanto Bellingham precisava evitar um cartão para poder jogar nas quartas de final. O México tentou repetidamente provocá-lo. Bellingham nunca mordeu a isca. Que tal outra descrição, então? Classe mundial.

    • Publicidade
  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    VENCEDOR: Thomas Tuchel

    Tuchel disse no início desta semana que o futebol talvez não fosse tão glamoroso assim se a Inglaterra quisesse chegar longe na competição. Essa observação não foi necessariamente bem recebida em alguns setores. Como esse técnico experiente ousa admitir que nem sempre é possível vencer jogando um “futebol espetacular”? Bem, sua afirmação foi comprovada com estilo aqui.

    A Inglaterra não foi glamourosa, mas este foi um grande jogo para Tuchel. Ele fez ajustes desde o início e tinha um plano de jogo claro. A Inglaterra praticamente não deu chances ao México por 20 minutos. Depois, partiu para o contra-ataque nos momentos certos e marcou seus gols. E então, quando a confusão começou, Tuchel manteve a cabeça fria. A defesa com cinco jogadores provavelmente não lhe rendeu muitos amigos entre quem assistia nos bares às 3 da manhã, mas funcionou perfeitamente. A entrada de Burn, basicamente como um jogador alto para disputar cabeçadas, foi uma jogada inteligente.

    E ainda houve a confiança depositada em Anthony Gordon, que reconquistou seu lugar no time após impressionar saindo do banco contra a República Democrática do Congo. Ele foi incansável durante os 90 minutos. No final das contas, a Inglaterra jogou em duas formações diferentes, em quatro estilos distintos, com vários jogadores atuando em múltiplas posições. E um técnico muito calmo supervisionou tudo isso.

  • QuansahGetty

    PERDEDOR: Jarrel Quansah

    Quansah foi uma surpresa na escalação inicial como lateral-direito. Para ser justo, a Inglaterra estava com falta de jogadores nessa posição. Com Reece James ainda se recuperando de uma lesão, Quansah era praticamente a única opção de Tuchel. Por cerca de 50 minutos, ele se saiu razoavelmente bem. Quinones, o melhor jogador do México neste torneio, pouco contribuiu além de seu gol oportunista. Quansah também se mostrou seguro com a bola.

    Mas seu cartão vermelho foi uma bobagem notável. Quansah não agiu de forma precipitada, mas sim excessivamente animado. Foi uma entrada para provar o quanto ele queria a vitória, na verdade, um excesso de zelo, um pouco sem pensar. Ele é um jogador jovem, e foi o tipo de bobagem que os jogadores jovens costumam fazer com frequência. Quansah foi duro demais. O banco do México ficou furioso. Ele não teve muito o que reclamar quando o árbitro o expulsou.

    Talvez a boa notícia seja que, no fim das contas, isso não custou nada à Inglaterra — embora seja justo questionar se Quansah terá outra chance aqui.

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  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    VENCEDOR: Jordan Pickford

    Que momento para mostrar que é um goleiro de respeito, né?! O Pickford da seleção inglesa e o Pickford do Everton parecem, às vezes, dois jogadores totalmente diferentes. A versão do Everton comete um ou outro erro e nem sempre é a mais sólida. Quando se trata da seleção inglesa, porém, o Pickford parece se sentir um pouco mais à vontade na camisa.

    E essa foi uma exibição clássica e corajosa de um goleiro. No primeiro tempo, Pickford fez duas defesas extremamente importantes — ambas contra Jiménez. E, no segundo tempo, ele se dedicou a fazer muitas coisas nas quais costuma ser bastante bom: dar ordens, sair para pegar cruzamentos, afastar a bola com os punhos e lançá-la para o fundo do campo para aliviar a pressão. Pickford não é um goleiro moderno do tipo refinado. Essa partida exigia um pouco mais de garra. E ele proporcionou isso.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: México

    E assim, duas das três nações anfitriãs estão fora. Esta é uma seleção mexicana estranha, na verdade. Ela é desequilibrada, carece de qualidade e depende do veterano Jiménez e do jovem Gilberto Mora. Não há um grupo de verdade que tenha amadurecido junto, se desenvolvido no mesmo lugar e encontrado sua verdadeira identidade. É por essa razão que Javier Aguirre convocou o elenco para a Copa do Mundo em meados de maio.

    Para ser justo, o México talvez tenha rendido mais do que se esperava dos jogadores disponíveis. A equipe liderou seu grupo. Conquistou uma vitória convincente nas oitavas de final contra um Equador em ascensão. Jogou um futebol bastante bom ao longo do caminho. Mas, quando chegou a hora de enfrentar uma equipe que pudesse superá-la em qualidade e demonstrar um pouco de criatividade nos momentos decisivos, a seleção desmoronou. Essa equipe não tem jogadores capazes de se defender contra adversários que partem para o ataque com tanta rapidez, nem a experiência necessária para evitar pênaltis bobos, nem a garra para romper blocos defensivos baixos. A enxurrada de cruzamentos no final da partida foi emocionante, mas foi algo que a Inglaterra conseguiu lidar com relativa facilidade.

    Talvez não haja nada de errado em perder para uma equipe que é, objetivamente, melhor do que você. Mas perder nesta famosa catedral do futebol vai doer, não importa o que aconteça.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: As perspectivas da Inglaterra na Copa do Mundo

    Então, essa é a montanha-russa, não é? Olhando de longe, as coisas parecem estar bem agora. A Inglaterra venceu de forma impressionante uma vez, de forma feia duas vezes, sobreviveu ao Azteca e superou uma boa dose de adversidades para chegar até aqui. A equipe se adaptou na hora, marcou gols na hora certa e cometeu relativamente poucos erros. Esse não é, de forma alguma, o domínio que a contratação de Tuchel prometia. Mas é uma condução decente de uma campanha promissora na Copa do Mundo.

    E talvez seja depois de noites como essa que a gente comece a sonhar um pouquinho. Essa não é a melhor seleção do México do mundo, mas o Azteca carrega uma verdadeira mitologia. Não se espera que você vença aqui, na altitude, na chuva, com a torcida gritando contra você por mais de 90 minutos. Existem poucas verdadeiras fortalezas no futebol. Esta é uma delas. É difícil exagerar o quanto é complicado conseguir resultados neste lugar.

    Obviamente, nada fica mais fácil a partir daqui. Mas essa foi uma vitória que não só mantém a Inglaterra na disputa quanto também lhe dá motivos para otimismo. O jogo contra a Noruega, em Miami, será difícil. Mas não se falará mais em altitude nem na necessidade de comprimidos de cafeína para aguentar os 90 minutos lá. Agora, tudo se resume ao futebol. E, como time de futebol, a Inglaterra pode ser bastante convincente.