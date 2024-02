De volta a Anfield? Vitória sobre o Bayern consolida Xabi Alonso como favorito a suceder Klopp no Liverpool

Mesmo ainda sem ser campeão, espanhol passou em seu 'grande teste' para mostrar que é, sim, o favorito para suceder alemão nos Reds

Jamie Carragher não ficou muito feliz com o que viu do Arsenal após o clássico de domingo (04), uma vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool, no Emirates Stadium. Mas imagina só o que o chefe da 'Patrulha das Comemorações' (da qual Richard Keys é o comissário) teria dito depois da vitória do Bayer Leverkusen sobre o Stuttgart, pela Copa da Alemanha, apenas dois dias depois.

Enquanto a torcida celebrava o triunfo de virada que levou o Leverkusen às semifinais da competição, graças a um gol de Jonathan Tah, aos 45' do 2° tempo, Xabi Alonso se virava para a multidão na BayArena dando socos no ar antes de correr para o campo para parabenizar cada um de seus jogadores.

Segundo Alonso, o triunfo (mais um de vários nesta temporada) provou que o time tem "alma". Logo, para muitos torcedores do Liverpool que agora passaram a acompanhar o trabalho do ex-meia mais de perto, as cenas na BayArena pareceram familiares...

Mas é fato: a torcida dos Reds, ainda engasgada com o anúncio de Jürgen Klopp de que ele deixará Anfield no final desta temporada, facilmente se encantaria pelo trabalho de Alonso, ainda mais abrilhantado pela vitória acachapante deste sábado (10) sobre o Bayern de Munique, por um sonoro 3 a 0, que encaminha o título da Bundesliga para a cidade de Leverkusen - apelidada, ironicamente, de 'Neverkusen'.

E também é fato, muitos deles concordam com Carragher: o espanhol é o 'herdeiro natural' do cargo de Klopp, em Anfield.