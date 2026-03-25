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Vitor Roque Rayan GFXGetty/GOAL
Joaquim Lira Viana

Vitor Roque, Rayan e mais: saiba quem são os brasileiros na lista dos jogadores sub-23 mais valiosos do mundo

Brasil
V. Roque
Rayan

Estudo internacional destaca jovens promessas fora das maiores potências do futebol europeu e coloca cinco brasileiros entre os talentos mais valiosos da nova geração

O CIES Football Observatory, grupo de pesquisa especializado em estatísticas e análise de mercado no futebol, divulgou um levantamento com os 100 jogadores sub-23 mais valiosos do mundo. O estudo avalia atletas de diversas ligas e projeta o valor de mercado com base em dados de desempenho, idade, tempo de contrato e potencial esportivo.

A pesquisa, no entanto, possui um critério específico: não considera jogadores que atuam em 10 dos clubes mais poderosos do futebol mundial. Entre eles estão Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint‑Germain e Real Madrid.

Com essa limitação, nomes que normalmente aparecem em rankings de jovens mais valiosos, como Lamine Yamal e Estêvão, ficaram automaticamente fora da lista, já que pertencem a equipes desse grupo seleto.

Ao todo, cinco jogadores brasileiros aparecem no top 100, misturando nomes já conhecidos do público internacional e algumas surpresas que vêm ganhando espaço no cenário global. A GOAL informa, abaixo, quem são eles.

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  • Palmeiras v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Os brasileiros da lista

    O brasileiro que ocupa a posição mais alta no ranking é Vitor Roque, atacante do Palmeiras de 21 anos, com valor de mercado avaliado em € 75,3 milhões (R$ 454,3). Ele é o 9º colocado na lista e, de todos, é o único que atua no futebol brasileiro.

    Em seguida vem Rayan, jogador do Bournemouth de 19 anos, avaliado em € 72,9 milhões (R$ 489,8), valor que o coloca no 11º do ranking.

    Já na 38ª posição, quem aparece é Wesley França, lateral de 22 anos que hoje joga na Roma, avaliado em € 52,8 milhões (R$ 318,5 milhões).

    O salto para o próximo brasileiro na lista é longo. Na 73ª posição está William Gomes, ponta de 20 anos ex-São Paulo e hoje no Porto, com valor de mercado de € 38,6 milhões (R$ 233,5 milhões).

    Por fim, Pedro Henrique, atacante de 20 anos do Zenit e revelado pelo Corinthians, é o 78º colocado, valendo cerca de € 36,8 milhões (R$ 222 milhões).

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  • Brighton & Hove Albion v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Premier League no topo

    De todos os jogadores e equipes classificadas no levantamento, o campeonato nacional que mais aparece é a Premier League, com 25 nomes. Os três jogadores mais bem rankeados que atuam no Campeonato Inglês são Daniel Gómez, do Brighton (6º); Xavi Simons, do Tottenham (7º); e Junior Kroupi, do Bournemouth (8º).

  • Yildiz JuventusGetty Images

    Confira o top 10 da lista

    1. Kenan Yildiz (Juventus): € 133,5 milhões

    2. Pio Esposito (Inter de Milão): € 94,7 milhões

    3. Yan Diomandé (RB Leipzig): € 83,4 milhões

    4. Christian Kofane (Bayer Leverkusen): € 80,9 milhões

    5. Victor Froholdt (Porto): € 80,3 milhões

    6. Diego Gómez (Brighton): € 78,7 milhões

    7. Xavi Simons (Tottenham): € 78,4 milhões

    8. Junior Kroupi (Bournemouth): € 76,6 milhões

    9. Vitor Roque (Palmeiras): € 76,6 milhões

    10. Antonio Nusa (RB Leipzig): € 76,6 milhões

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