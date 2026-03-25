Vitor Roque, Rayan e mais: saiba quem são os brasileiros na lista dos jogadores sub-23 mais valiosos do mundo

O CIES Football Observatory, grupo de pesquisa especializado em estatísticas e análise de mercado no futebol, divulgou um levantamento com os 100 jogadores sub-23 mais valiosos do mundo. O estudo avalia atletas de diversas ligas e projeta o valor de mercado com base em dados de desempenho, idade, tempo de contrato e potencial esportivo.

A pesquisa, no entanto, possui um critério específico: não considera jogadores que atuam em 10 dos clubes mais poderosos do futebol mundial. Entre eles estão Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint‑Germain e Real Madrid.

Com essa limitação, nomes que normalmente aparecem em rankings de jovens mais valiosos, como Lamine Yamal e Estêvão, ficaram automaticamente fora da lista, já que pertencem a equipes desse grupo seleto.

Ao todo, cinco jogadores brasileiros aparecem no top 100, misturando nomes já conhecidos do público internacional e algumas surpresas que vêm ganhando espaço no cenário global. A GOAL informa, abaixo, quem são eles.