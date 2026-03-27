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Girona FC v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Gabriel Marin

Vitor Reis é o brasileiro com mais minutos em campo no Espanhol e destaque pelo alto: saiba como está a temporada do zagueiro ex-Palmeiras convocado por Ancelotti

V. Reis
Brasil

Zagueiro do Girona vive temporada de elite no Campeonato Espanhol e desponta como nome para o futuro da seleção brasileira

A primeira convocação de Vitor Reis para a seleção brasileira principal marca um novo capítulo na ascensão meteórica do defensor. Chamado por Carlo Ancelotti para o amistoso contra a Croácia, o zagueiro de 20 anos chega ao elenco em meio a desfalques na defesa e, principalmente, respaldado por uma temporada de altíssimo nível no futebol espanhol.

A convocação acontece em um contexto emergencial, com problemas físicos de Marquinhos e Gabriel Magalhães, mas também como reconhecimento direto ao desempenho do jovem na La Liga, onde se consolidou como um dos principais defensores da competição.

Revelado pelo Palmeiras e atualmente no Girona, por empréstimo do Manchester City, Vitor Reis chega à seleção após uma rápida transição do futebol brasileiro para o cenário europeu e já com impacto imediato.

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  • Getafe CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Números colocam Vitor Reis entre os melhores da liga

    Se a convocação pode surpreender pelo timing, ela é plenamente justificável pelo desempenho. Vitor Reis não apenas se firmou como titular do Girona, como também se tornou o brasileiro com mais minutos em campo na atual edição da La Liga.

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    Em números, sua temporada impressiona:

    - 2º jogador com mais chutes bloqueados na liga (32)

    - Líder em cortes por jogo (6)

    - Líder em duelos aéreos ganhos (73)

    - 91% de acerto nos passes

    Além disso, o defensor soma 29 partidas na temporada, com um gol e uma assistência, mantendo regularidade rara para um atleta tão jovem. Seu desempenho chama atenção especialmente pela maturidade defensiva: forte no jogo aéreo, preciso na antecipação e seguro na saída de bola.

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  • Manchester City FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Protagonismo no Girona e evolução acelerada na Europa

    Desde que chegou ao Girona, Vitor Reis rapidamente assumiu o protagonismo. Em sua primeira temporada na Europa, o zagueiro se tornou peça-chave do sistema defensivo, atuando praticamente todos os jogos e completando a maioria deles com 90 minutos.

    Inserido no grupo do City Football Group, o brasileiro tem acompanhamento direto de um dos ecossistemas mais avançados do futebol mundial, o que acelera seu desenvolvimento tático e técnico.

    A regularidade, aliada à capacidade de leitura de jogo e imposição física, fez com que seu nome passasse a figurar entre os jovens defensores mais promissores da Europa.

    Para a próxima temporada, a expectativa é que o zagueiro faça parte do elenco do Manchester City, principal time do City Football Group.

  • Vitor Reis BrasilGetty/GOAL

    Como Vitor Reis pode se encaixar na seleção brasileira

    A convocação de Vitor Reis não é apenas pontual, ela indica uma mudança no olhar da comissão técnica de Ancelotti para a renovação defensiva do Brasil.

    Com características modernas, o zagueiro oferece uma saída de bola qualificada, o domínio do jogo aéreo, além de regularidade e disciplina tática.

    Em um cenário onde o Brasil possui zagueiro experientes como Marquinhos, Gabriel Magalhães, Éder Militão e Bremer, Vitor surge como uma opção de renovação, visando o futuro da seleção.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Tem vaga na Copa do Mundo?

    Pensando na Copa do Mundo de 2026, Vitor Reis ainda corre por fora. A própria comissão técnica entende que, apesar do talento, a pouca experiência internacional pode pesar contra sua presença na lista final.

    Por outro lado, sua convocação já o coloca no radar e uma sequência de boas atuações pode encurtar esse caminho.

    O cenário muda completamente quando se projeta a Copa do Mundo de 2030. Com apenas 24 anos no próximo ciclo, Vitor Reis tem tudo para chegar como um dos pilares da defesa brasileira, possivelmente já consolidado no futebol europeu de elite.

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