Vitor Reis é o brasileiro com mais minutos em campo no Espanhol e destaque pelo alto: saiba como está a temporada do zagueiro ex-Palmeiras convocado por Ancelotti

A primeira convocação de Vitor Reis para a seleção brasileira principal marca um novo capítulo na ascensão meteórica do defensor. Chamado por Carlo Ancelotti para o amistoso contra a Croácia, o zagueiro de 20 anos chega ao elenco em meio a desfalques na defesa e, principalmente, respaldado por uma temporada de altíssimo nível no futebol espanhol.

A convocação acontece em um contexto emergencial, com problemas físicos de Marquinhos e Gabriel Magalhães, mas também como reconhecimento direto ao desempenho do jovem na La Liga, onde se consolidou como um dos principais defensores da competição.

Revelado pelo Palmeiras e atualmente no Girona, por empréstimo do Manchester City, Vitor Reis chega à seleção após uma rápida transição do futebol brasileiro para o cenário europeu e já com impacto imediato.