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Vitor Pereira exige reunião com a PGMOL para esclarecer a regra do toque de mão após o polêmico gol de Matheus Cunha na derrota do Nottingham Forest para o Manchester United
Polêmica em Old Trafford
O momento decisivo ocorreu durante o segundo tempo da derrota do Forest, quando Cunha marcou o segundo gol do United no Old Trafford, levando o placar a 2 a 1.
O oficial do VAR, Peter Bankes, realizou uma longa análise para verificar uma possível mão de Mbeumo enquanto a bola era disputada antes da finalização de Cunha, mas o árbitro Michael Salisbury acabou optando por validar o gol.
Explicando a decisão, o Centro de Partidas da Premier League divulgou um comunicado dizendo: “Após a análise do VAR, o árbitro manteve a decisão original de validar o gol do Manchester United. Anúncio do árbitro: ‘Após a análise, a decisão de validar o gol se mantém, pois a falta de mão foi acidental; portanto, a decisão final é gol.’”
- AFP
Pereira desabafa sua frustração
A decisão não foi bem recebida pela comissão técnica do Forest, e Pereira não poupou palavras para expressar seu descontentamento após o apito final. “Jogo louco, talvez um bom jogo para os torcedores, mas para um técnico foi um jogo aberto, especialmente no segundo tempo”, disse ele.
“No final, foi uma pena que o jogo tenha sido decidido por uma decisão que devo aceitar, mas não é a minha opinião; para mim, foi mão, muito clara, mas ele decidiu não anular o gol.”
Pereira explicou sua visão sobre o incidente, alegando que o contato deu a Mbeumo uma vantagem injusta. Ele afirmou: “Ele [o árbitro] acha que o controle foi após o toque no corpo, tenho que aceitar, mas não é minha opinião, porque eu assisti à imagem. Ele controla com as mãos e a bola vem do controle; se não fosse assim, ele não teria chance de chutar.”
Pedidos de esclarecimentos à PGMOL
O técnico do Forest acredita que a inconsistência na arbitragem exige uma reunião de alto nível entre os treinadores e a Professional Game Match Officials Limited. “Essa é a dúvida que temos na Premier League neste momento em relação às decisões”, acrescentou Pereira.
“Acho importante reunir todos e tentar entender as regras e as decisões. Acho que todos os treinadores têm dúvidas sobre algumas decisões.”
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Neville critica decisão "desastrada"
O ex-capitão do Manchester United, Gary Neville, também ficou surpreso com a decisão enquanto comentava a partida pela Sky Sports. “É uma clara mão na bola. Ficaria surpreso se esse gol fosse validado”, comentou Neville. “O Manchester United interrompeu as comemorações. Ele quase prende a bola entre o lado do corpo e o braço. Se ele marcasse, sabemos que o gol seria anulado.”
Neville concluiu sua análise com uma crítica contundente ao processo do VAR. “Eu ficaria furioso se esse gol fosse validado. Pereira está certo, ele quase pegou a bola. Não acho que seja gol, ele tocou com a mão, está claro como água. Eles precisam intervir aqui. Não entendo por que estavam analisando isso tantas vezes”, acrescentou.