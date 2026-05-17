Vitor Pereira exige reunião com a PGMOL para esclarecer a regra do toque de mão após o polêmico gol de Matheus Cunha na derrota do Nottingham Forest para o Manchester United

O momento decisivo ocorreu durante o segundo tempo da derrota do Forest, quando Cunha marcou o segundo gol do United no Old Trafford, levando o placar a 2 a 1.

O oficial do VAR, Peter Bankes, realizou uma longa análise para verificar uma possível mão de Mbeumo enquanto a bola era disputada antes da finalização de Cunha, mas o árbitro Michael Salisbury acabou optando por validar o gol.

Explicando a decisão, o Centro de Partidas da Premier League divulgou um comunicado dizendo: “Após a análise do VAR, o árbitro manteve a decisão original de validar o gol do Manchester United. Anúncio do árbitro: ‘Após a análise, a decisão de validar o gol se mantém, pois a falta de mão foi acidental; portanto, a decisão final é gol.’”











