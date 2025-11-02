+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Fulham v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport
Harry Sherlock

Vitor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, é demitido após seguir sem vitórias com o Wolverhampton com dez jogos na temporada 2025/26

Os Wolves, que estão enfrentando dificuldades na Premier League, demitiram o técnico Vitor Pereira após o mau início de temporada do clube. O clube de Molineux é o único time nas quatro principais divisões da Inglaterra que ainda não venceu um jogo da liga em 2025/26, tendo perdido oito de seus 10 jogos sob o comando do português, que havia renovado o contrato em setembro

  • Wolves demitem Vítor Pereira com o time na lanterna da Premier League

    O Wolverhampton anunciou a demissão do técnico Vítor Pereira após um início de temporada desastroso. O time ainda não venceu na Premier League e somou apenas dois pontos em 10 rodadas, com empates diante de Tottenham e Brighton. Apesar das boas vitórias sobre West Ham e Everton na Copa da Liga inglesa, o clube não conseguiu repetir o bom desempenho no campeonato e amarga a última posição da tabela.

    O CEO do clube, Jeff Shi, confirmou a saída em comunicado: “Vítor e sua comissão trabalharam muito e ajudaram o Wolves em um período difícil na última temporada, mas o início deste ano foi decepcionante. Mesmo com o desejo de dar tempo para uma recuperação, entendemos que era hora de mudar. Agradecemos a ele e desejamos sorte no futuro.”

    • Publicidade
  • Fulham v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Vítor Pereira lamenta e diz que “tentou de tudo”

    No último jogo sob o comando do português, o Wolves perdeu por 3 a 0 para o Fulham, com gols de Ryan Sessegnon, Harry Wilson e um gol contra de Yerson Mosquera. A situação ficou ainda pior após a expulsão de Emmanuel Agbadou no primeiro tempo.

    Depois da partida, Pereira desabafou: “Estou tentando de tudo para manter a equipe motivada e competitiva. Assumo a responsabilidade, não coloco culpa nos jogadores. Precisamos conversar e reagir juntos, como grupo. Entendo a frustração dos torcedores — eu também estou frustrado.”

    Ele ainda completou: “Sou um lutador. Nunca desisto. Vou fazer o meu melhor para recuperar o time, tanto mental quanto taticamente, antes do próximo jogo.”

  • Renovação recente e discurso por união

    Em setembro, Pereira havia assinado um novo contrato de três anos, numa tentativa do clube de garantir estabilidade após uma sequência de trocas de comando. Desde a saída de Nuno Espírito Santo, em 2021, os Wolves passaram por Bruno Lage, Julen Lopetegui e Gary O’Neil, nenhum deles ficando mais de dois anos no cargo.

    O português recebeu a renovação como reconhecimento por ter evitado o rebaixamento na temporada passada, quando levou o Wolves ao 16º lugar, longe da zona de perigo. Na época, declarou: “É uma honra treinar o Wolves. Essa cidade respira futebol, e precisamos estar unidos para competir com os melhores.”

  • Wolverhampton Wanderers v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Confronto com torcedores marcou fim da passagem

    Mesmo com o novo contrato, os resultados não melhoraram. Após a derrota por 3 a 2 para o Burnley, no fim de outubro, Vítor Pereira acabou discutindo com torcedores e precisou ser contido. O episódio aumentou a pressão sobre o técnico, que acabou sendo demitido dias depois.

    O Wolverhampton volta a campo no sábado, 8 de novembro, contra o Chelsea, pela Premier League — adversário que já havia eliminado o clube na Copa da Liga Inglesa, em um duelo cheio de gols que terminou 4 a 3 para os Blues.

Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Fulham crest
Fulham
FUL
Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Wolverhampton crest
Wolverhampton
WOL