Vitor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, é demitido após seguir sem vitórias com o Wolverhampton com dez jogos na temporada 2025/26
Wolves demitem Vítor Pereira com o time na lanterna da Premier League
O Wolverhampton anunciou a demissão do técnico Vítor Pereira após um início de temporada desastroso. O time ainda não venceu na Premier League e somou apenas dois pontos em 10 rodadas, com empates diante de Tottenham e Brighton. Apesar das boas vitórias sobre West Ham e Everton na Copa da Liga inglesa, o clube não conseguiu repetir o bom desempenho no campeonato e amarga a última posição da tabela.
O CEO do clube, Jeff Shi, confirmou a saída em comunicado: “Vítor e sua comissão trabalharam muito e ajudaram o Wolves em um período difícil na última temporada, mas o início deste ano foi decepcionante. Mesmo com o desejo de dar tempo para uma recuperação, entendemos que era hora de mudar. Agradecemos a ele e desejamos sorte no futuro.”
Vítor Pereira lamenta e diz que “tentou de tudo”
No último jogo sob o comando do português, o Wolves perdeu por 3 a 0 para o Fulham, com gols de Ryan Sessegnon, Harry Wilson e um gol contra de Yerson Mosquera. A situação ficou ainda pior após a expulsão de Emmanuel Agbadou no primeiro tempo.
Depois da partida, Pereira desabafou: “Estou tentando de tudo para manter a equipe motivada e competitiva. Assumo a responsabilidade, não coloco culpa nos jogadores. Precisamos conversar e reagir juntos, como grupo. Entendo a frustração dos torcedores — eu também estou frustrado.”
Ele ainda completou: “Sou um lutador. Nunca desisto. Vou fazer o meu melhor para recuperar o time, tanto mental quanto taticamente, antes do próximo jogo.”
Renovação recente e discurso por união
Em setembro, Pereira havia assinado um novo contrato de três anos, numa tentativa do clube de garantir estabilidade após uma sequência de trocas de comando. Desde a saída de Nuno Espírito Santo, em 2021, os Wolves passaram por Bruno Lage, Julen Lopetegui e Gary O’Neil, nenhum deles ficando mais de dois anos no cargo.
O português recebeu a renovação como reconhecimento por ter evitado o rebaixamento na temporada passada, quando levou o Wolves ao 16º lugar, longe da zona de perigo. Na época, declarou: “É uma honra treinar o Wolves. Essa cidade respira futebol, e precisamos estar unidos para competir com os melhores.”
Confronto com torcedores marcou fim da passagem
Mesmo com o novo contrato, os resultados não melhoraram. Após a derrota por 3 a 2 para o Burnley, no fim de outubro, Vítor Pereira acabou discutindo com torcedores e precisou ser contido. O episódio aumentou a pressão sobre o técnico, que acabou sendo demitido dias depois.
O Wolverhampton volta a campo no sábado, 8 de novembro, contra o Chelsea, pela Premier League — adversário que já havia eliminado o clube na Copa da Liga Inglesa, em um duelo cheio de gols que terminou 4 a 3 para os Blues.