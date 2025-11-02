Vitor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, é demitido após seguir sem vitórias com o Wolverhampton com dez jogos na temporada 2025/26

O Wolverhampton anunciou a demissão do técnico Vítor Pereira após um início de temporada desastroso. O time ainda não venceu na Premier League e somou apenas dois pontos em 10 rodadas, com empates diante de Tottenham e Brighton. Apesar das boas vitórias sobre West Ham e Everton na Copa da Liga inglesa, o clube não conseguiu repetir o bom desempenho no campeonato e amarga a última posição da tabela.

O CEO do clube, Jeff Shi, confirmou a saída em comunicado: “Vítor e sua comissão trabalharam muito e ajudaram o Wolves em um período difícil na última temporada, mas o início deste ano foi decepcionante. Mesmo com o desejo de dar tempo para uma recuperação, entendemos que era hora de mudar. Agradecemos a ele e desejamos sorte no futuro.”