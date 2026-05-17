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Vitor Pereira alimenta o otimismo em torno da transferência de Elliot Anderson para o Manchester United e o Manchester City, já que o técnico do Nottingham Forest admite que “tudo pode acontecer” na janela de transferências de verão
Pereira abre as portas para uma saída no meio do ano
Após a derrota por 3 a 2 no Old Trafford, Pereira foi questionado se temia perder o talentoso meio-campista para um dos grandes clubes da Premier League. Apesar do desejo do Forest de manter seu elenco principal intacto, o técnico português admitiu que a decisão final pode estar fora de seu controle assim que a janela de transferências se abrir.
“Não tenho as respostas. O mercado é o mercado e tudo pode acontecer”, disse Pereira aos repórteres. “O que posso dizer é que o clube quer mantê-lo jogando por nós, com certeza. O clube quer manter quase todos os jogadores, porque este é um grupo muito bom, com qualidade e personalidade, e temos uma base muito boa para a próxima temporada.”
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Manchester United e Manchester City em alerta máximo
A atuação de Anderson contra os Red Devils serviu como uma excelente demonstração de talento, com o meio-campista dando assistências tanto para Morato quanto para Morgan Gibbs-White. Sua capacidade de ditar o ritmo do jogo em espaços apertados teria levado o United a identificá-lo como um alvo-chave para a janela de transferências de verão, enquanto o Man City também vem acompanhando sua evolução há vários meses.
O Forest teria tentado afastar os interessados ao colocar um preço exorbitante de 100 milhões de libras no ex-jogador do Newcastle.
No entanto, com Pereira reconhecendo a natureza imprevisível do mercado, tanto o United quanto o City podem se sentir encorajados a testar a determinação do clube de Midlands durante o período de entressafra.
Elogios ao "grande" talento do Forest
Embora Pereira tenha se mostrado cauteloso em relação aos rumores sobre uma transferência, ele não poupou elogios ao talento natural de Anderson. O técnico acredita que o jogador da seleção inglesa está destinado a chegar ao topo do futebol europeu, desde que continue a aprimorar certos aspectos de sua disciplina posicional dentro de um sistema tático.
“Ele tem talento para ser um dos melhores, o melhor dos melhores”, acrescentou Pereira. “Sempre que ele consegue marcar mais gols, pode se arriscar um pouco mais no último terço do campo, pois tem um chute muito bom. Depende do sistema, porque se jogarmos num esquema em que lhe damos total liberdade para construir jogadas e aparecer, acho que ele pode fazer tudo, mas no nosso sistema, jogamos com dois meio-campistas. Ele precisa entender que, quando os outros perdem a posição, ele não pode perder a sua. Mas ele tem muito talento, com certeza. É jovem e vai voar com asas grandes.”
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O drama em Old Trafford e os elogios a Gibbs-White
A partida contra o United foi marcada por uma decisão polêmica que validou o gol de Matheus Cunha. Apesar da frustração com o resultado, o técnico do Forest também reservou um momento para elogiar Morgan Gibbs-White, que jogou mesmo com dores, usando uma máscara protetora após uma lesão recente na cabeça.
“Em um jogo aberto, eles [Anderson e Gibbs-White] são jogadores muito perigosos”, continuou Pereira. “Não se pode dar muito espaço para o Elliot, porque ele pode decidir um jogo, seja dando assistências, chutando ou encontrando alguém livre. O Morgan, mesmo com o problema da máscara, tem muita qualidade e marcou um belo gol. Ele teve chances de marcar mais gols hoje e estou muito orgulhoso dos meus jogadores.”