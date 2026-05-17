Vitor Pereira alimenta o otimismo em torno da transferência de Elliot Anderson para o Manchester United e o Manchester City, já que o técnico do Nottingham Forest admite que “tudo pode acontecer” na janela de transferências de verão

Após a derrota por 3 a 2 no Old Trafford, Pereira foi questionado se temia perder o talentoso meio-campista para um dos grandes clubes da Premier League. Apesar do desejo do Forest de manter seu elenco principal intacto, o técnico português admitiu que a decisão final pode estar fora de seu controle assim que a janela de transferências se abrir.

“Não tenho as respostas. O mercado é o mercado e tudo pode acontecer”, disse Pereira aos repórteres. “O que posso dizer é que o clube quer mantê-lo jogando por nós, com certeza. O clube quer manter quase todos os jogadores, porque este é um grupo muito bom, com qualidade e personalidade, e temos uma base muito boa para a próxima temporada.”