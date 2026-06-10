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Vitinha e João Neves poderiam deixar o PSG? Jorge Mendes revela a posição da dupla portuguesa em relação à janela de transferências de verão, em meio a rumores sobre o Real Madrid
Pilares fundamentais para Luis Enrique
Vitinha e Neves tornaram-se peças fundamentais no esquema tático de Luis Enrique. Vitinha, em particular, tornou-se um dos jogadores mais consistentes da Europa, somando 50 partidas em todas as competições na última temporada, incluindo 17 na Liga dos Campeões, onde marcou seis gols.
Já Neves também se consolidou como um jogador essencial para o time parisiense, apesar de ter apenas 21 anos. O ex-jogador do Benfica também foi um dos destaques dos bicampeões europeus, registrando sete gols e quatro assistências em 38 jogos.
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O veredicto definitivo do agente
Apesar dos rumores crescentes que associam tanto Vitinha quanto Neves a uma possível transferência para o Santiago Bernabéu, Mendes fechou a porta para qualquer saída neste verão. Em conversa com Fabrizio Romano, o influente agente deixou claro que os campeões franceses não têm intenção de considerar ofertas por seus principais jogadores do meio-campo.
“Vitinha e João nunca foram uma opção para ninguém. Eles são inegociáveis para o Paris Saint-Germain e estão muito, muito felizes no PSG – eles continuarão conquistando troféus”, disse Mendes a Romano.
Por que o Real Madrid está de olho
Os rumores envolvendo o Real Madrid decorrem da busca constante do clube por talentos de ponta para o meio-campo, com o objetivo de reforçar o elenco. Considerando a faixa etária de Vitinha e Neves, ambos representam exatamente o tipo de perfil que os campeões espanhóis têm buscado nos últimos anos. No entanto, a diretoria do PSG considera os dois jogadores “intocáveis”. Segundo relatos, a diretoria do PSG teria informado aos interessados que nem mesmo ofertas recordes seriam suficientes para convencê-la a vender os jogadores da seleção portuguesa este ano.
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O foco volta-se para o cenário mundial
Com o futuro dos dois jogadores nos clubes oficialmente definido por seus representantes, a atenção de Vitinha e Neves agora se desvia do mercado de transferências. Espera-se que a dupla desempenhe papéis importantes na seleção portuguesa, que se prepara para a próxima Copa do Mundo, com grandes expectativas em relação à Seleção no cenário mundial. A equipe de Roberto Martínez busca conquistar seu primeiro título mundial enquanto se prepara para disputar um grupo que conta com a República Democrática do Congo, o Uzbequistão e a Colômbia.