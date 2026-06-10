Vitinha e João Neves poderiam deixar o PSG? Jorge Mendes revela a posição da dupla portuguesa em relação à janela de transferências de verão, em meio a rumores sobre o Real Madrid

Vitinha e Neves tornaram-se peças fundamentais no esquema tático de Luis Enrique. Vitinha, em particular, tornou-se um dos jogadores mais consistentes da Europa, somando 50 partidas em todas as competições na última temporada, incluindo 17 na Liga dos Campeões, onde marcou seis gols.

Já Neves também se consolidou como um jogador essencial para o time parisiense, apesar de ter apenas 21 anos. O ex-jogador do Benfica também foi um dos destaques dos bicampeões europeus, registrando sete gols e quatro assistências em 38 jogos.