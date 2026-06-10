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Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Vitinha e João Neves poderiam deixar o PSG? Jorge Mendes revela a posição da dupla portuguesa em relação à janela de transferências de verão, em meio a rumores sobre o Real Madrid

Vitinha
J. Neves
PSG
Real Madrid
Campeonato Francês
La Liga

Os astros do Paris Saint-Germain, Vitinha e João Neves, têm sido alvo de intensas especulações sobre transferências na véspera da janela de transferências de verão, com o Real Madrid supostamente de olho na dupla portuguesa. No entanto, o superagente Jorge Mendes interveio para esclarecer onde seus clientes jogarão na próxima temporada.

  • Pilares fundamentais para Luis Enrique

    Vitinha e Neves tornaram-se peças fundamentais no esquema tático de Luis Enrique. Vitinha, em particular, tornou-se um dos jogadores mais consistentes da Europa, somando 50 partidas em todas as competições na última temporada, incluindo 17 na Liga dos Campeões, onde marcou seis gols.

    Já Neves também se consolidou como um jogador essencial para o time parisiense, apesar de ter apenas 21 anos. O ex-jogador do Benfica também foi um dos destaques dos bicampeões europeus, registrando sete gols e quatro assistências em 38 jogos.

    • Publicidade
  • Enrique VitinhaGetty Images

    O veredicto definitivo do agente

    Apesar dos rumores crescentes que associam tanto Vitinha quanto Neves a uma possível transferência para o Santiago Bernabéu, Mendes fechou a porta para qualquer saída neste verão. Em conversa com Fabrizio Romano, o influente agente deixou claro que os campeões franceses não têm intenção de considerar ofertas por seus principais jogadores do meio-campo.

    “Vitinha e João nunca foram uma opção para ninguém. Eles são inegociáveis para o Paris Saint-Germain e estão muito, muito felizes no PSG – eles continuarão conquistando troféus”, disse Mendes a Romano.

  • Por que o Real Madrid está de olho

    Os rumores envolvendo o Real Madrid decorrem da busca constante do clube por talentos de ponta para o meio-campo, com o objetivo de reforçar o elenco. Considerando a faixa etária de Vitinha e Neves, ambos representam exatamente o tipo de perfil que os campeões espanhóis têm buscado nos últimos anos. No entanto, a diretoria do PSG considera os dois jogadores “intocáveis”. Segundo relatos, a diretoria do PSG teria informado aos interessados que nem mesmo ofertas recordes seriam suficientes para convencê-la a vender os jogadores da seleção portuguesa este ano.

  • Joao Neves Portugal 2026Getty Images

    O foco volta-se para o cenário mundial

    Com o futuro dos dois jogadores nos clubes oficialmente definido por seus representantes, a atenção de Vitinha e Neves agora se desvia do mercado de transferências. Espera-se que a dupla desempenhe papéis importantes na seleção portuguesa, que se prepara para a próxima Copa do Mundo, com grandes expectativas em relação à Seleção no cenário mundial. A equipe de Roberto Martínez busca conquistar seu primeiro título mundial enquanto se prepara para disputar um grupo que conta com a República Democrática do Congo, o Uzbequistão e a Colômbia.