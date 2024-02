Visita de Endrick foi vídeo mais visualizado do Instagram do Real Madrid em 2023

Publicação supera a marca de 67 milhões de views e se torna a mais assistida da conta no ano de 2023

A joia do Palmeiras, Endrick, ainda não vestiu a camisa do Real Madrid, mas já demostrou que tem potencial para cativar os corações merengues. A visita do jovem atacante ao CT do clube da capital espanhola em dezembro de 2023 se tornou o vídeo mais visto do Instagram do Real Madrid no ano passado, com mais de 67 milhões de vizualizações.

