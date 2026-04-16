"Visão pouco clara" - A Associação de Torcedores do Chelsea critica duramente a gestão "inconsistente" da BlueCo em carta aberta

O Chelsea Supporters’ Trust (CST) manifestou sérias preocupações quanto ao rumo do clube sob a gestão do grupo de proprietários BlueCo, liderado pelo empresário americano Todd Boehly. Em uma longa carta aberta publicada na quinta-feira, o CST destacou um crescente distanciamento entre a diretoria e a torcida, citando questões que vão desde o preço dos ingressos até uma falta geral de transparência no diálogo com os torcedores. O grupo questionou por que os torcedores deveriam continuar a depositar confiança “em uma estratégia que tem envolvido perturbações e gastos extraordinários”.

A carta serve como um prenúncio dos protestos planejados para Stamford Bridge antes do confronto de grande destaque contra o Manchester United, no sábado. De acordo com o CST, as frustrações dos torcedores que frequentam os jogos chegaram a um ponto crítico, pois eles sentem que a identidade tradicional do clube está sendo sacrificada em prol de um modelo experimental de múltiplos clubes que ainda não produziu estabilidade ou sucesso tangíveis.



