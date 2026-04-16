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"Visão pouco clara" - A Associação de Torcedores do Chelsea critica duramente a gestão "inconsistente" da BlueCo em carta aberta
Uma falha na comunicação
O Chelsea Supporters’ Trust (CST) manifestou sérias preocupações quanto ao rumo do clube sob a gestão do grupo de proprietários BlueCo, liderado pelo empresário americano Todd Boehly. Em uma longa carta aberta publicada na quinta-feira, o CST destacou um crescente distanciamento entre a diretoria e a torcida, citando questões que vão desde o preço dos ingressos até uma falta geral de transparência no diálogo com os torcedores. O grupo questionou por que os torcedores deveriam continuar a depositar confiança “em uma estratégia que tem envolvido perturbações e gastos extraordinários”.
A carta serve como um prenúncio dos protestos planejados para Stamford Bridge antes do confronto de grande destaque contra o Manchester United, no sábado. De acordo com o CST, as frustrações dos torcedores que frequentam os jogos chegaram a um ponto crítico, pois eles sentem que a identidade tradicional do clube está sendo sacrificada em prol de um modelo experimental de múltiplos clubes que ainda não produziu estabilidade ou sucesso tangíveis.
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Dúvidas sobre a estratégia de longo prazo
Apesar de um investimento impressionante de aproximadamente 1,5 bilhão de libras em taxas de transferência desde a aquisição em 2022, o desempenho do Chelsea tem oscilado drasticamente. O clube registrou recentemente um prejuízo antes dos impostos de 262,4 milhões de libras no último exercício financeiro — um recorde na Premier League —, o que acrescentou um escrutínio financeiro às suas dificuldades esportivas. O CST insiste que suas queixas não são meramente uma reação aos maus resultados, mas sim um desacordo fundamental com a atual filosofia operacional.
“Essas preocupações não são motivadas por resultados de curto prazo e não serão resolvidas por eles”, afirmou o CST. “Elas dizem respeito à direção subjacente do clube e persistirão independentemente das flutuações em campo. No cerne da preocupação dos torcedores está um ponto simples: o modelo atual exigiu uma enorme dose de fé da torcida, ao mesmo tempo em que ofereceu muito pouca clareza em troca. Os torcedores têm assistido a uma agitação incessante. Jogadores, treinadores, comissários e estruturas têm mudado rapidamente. Isso tem sido apresentado como parte de um plano de longo prazo.”
Crise de identidade em Stamford Bridge
A transição sob a gestão da BlueCo tem sido marcada por frequentes mudanças no banco de reservas, mais recentemente com a saída de Enzo Maresca em dezembro, seguida por uma fase difícil sob o comando de Liam Rosenior, na qual a equipe perdeu cinco das últimas seis partidas. No entanto, para a CST, a questão continua sendo a falta de uma identidade coesa.
“No entanto, quatro anos depois, ainda não há uma explicação suficientemente clara ou convincente de como esse plano garante sucesso sustentável ao mesmo tempo em que preserva uma identidade reconhecível do Chelsea”, continuava a carta. “A visão continua obscura, sua execução é inconsistente e sua liderança não presta contas de forma satisfatória. Os torcedores do Chelsea não estão simplesmente pedindo para ganhar todos os anos. Eles estão pedindo para reconhecer o clube que sempre apoiaram. No momento, muitos não o reconhecem. Essa erosão da confiança não se limita apenas a questões relacionadas ao futebol. Ela se estende à forma como os torcedores vivenciam o clube.”
- AFP
Modelo de múltiplos clubes sob fogo cruzado
O protesto planejado para o jogo contra o Manchester United contará, em particular, com uma ação conjunta com os torcedores do time francês Estrasburgo. Ambos os clubes estão sob a égide da BlueCo, e os torcedores na França também têm se manifestado abertamente contra o modelo de propriedade que abrange vários clubes. Essa demonstração internacional de solidariedade ressalta o fosso cada vez maior entre as ambições comerciais globais dos proprietários e os valores locais das respectivas torcidas.
Ao coordenar-se com os torcedores do Strasbourg, o CST pretende destacar que as questões no Chelsea são sintomáticas de um problema sistêmico mais amplo dentro da estrutura da BlueCo. Enquanto os Blues se preparam para um dos maiores jogos em casa da temporada, o foco permanece firmemente na tribuna de honra e na questão de saber se a diretoria proporcionará a “clareza” e a “responsabilidade” que os torcedores agora exigem.