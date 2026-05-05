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Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Gabriel Marin

Visando a Copa do Mundo, CBF se acerta com Manchester United para Matheus Cunha ser poupado até o fim da temporada

M. Cunha
Manchester United
Copa do Mundo

Atacante enfrenta problema físico e entidade busca garantir recuperação total antes do Mundial; versões oficiais, porém, divergem

Em meio a uma sequência de lesões que tem preocupado a comissão técnica da CBF, uma possível solução surgiu envolvendo o atacante Matheus Cunha. Titular da seleção brasileira com Carlo Ancelotti, o jogador convive com dores nos adutores, mas segue sendo peça importante às vésperas da Copa do Mundo.

Apesar do cenário delicado, Cunha voltou recentemente aos gramados, marcou gol e foi decisivo na vitória do Manchester United sobre o Liverpool, resultado que garantiu a classificação da equipe para a próxima Champions League.

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    Lesões preocupam e mobilizam comissão técnica

    O técnico Carlo Ancelotti vive um momento de atenção máxima com o elenco brasileiro. A proximidade da Copa do Mundo e o aumento no número de jogadores lesionados têm gerado incertezas na montagem do grupo ideal.

    Nesse contexto, a situação de Matheus Cunha passou a ser tratada com prioridade, já que o atacante é considerado peça-chave no sistema ofensivo da seleção.

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    Acordo para preservação até a Copa do Mundo?

    Segundo apuração da ESPN, a CBF teria chegado a um entendimento com o Manchester United para que o camisa 10 seja poupado nas últimas três rodadas da Premier League.

    A ideia é evitar riscos desnecessários agora que o principal objetivo do clube na temporada já foi alcançado. Mesmo com condições de jogo, Cunha seria preservado para garantir recuperação completa até o início do Mundial, que acontece em pouco mais de um mês.

    Apesar das informações de bastidores, o cenário oficial é diferente. A CBF, o estafe do jogador e o próprio Manchester United negam que exista qualquer acordo formal para poupar Matheus Cunha.

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    Foco total na Copa do Mundo

    Com ou sem acordo oficial, o fato é que a prioridade é clara: ter Matheus Cunha em plenas condições para a Copa do Mundo. Diante do histórico recente de lesões e do calendário apertado, qualquer decisão envolvendo o atacante será tomada com cautela.

    Para Ancelotti, cada jogador recuperado a tempo pode fazer a diferença em um torneio de tiro curto e evitar novas dores de cabeça já é uma vitória fora de campo.

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