Visando a Copa do Mundo, CBF se acerta com Manchester United para Matheus Cunha ser poupado até o fim da temporada

Em meio a uma sequência de lesões que tem preocupado a comissão técnica da CBF, uma possível solução surgiu envolvendo o atacante Matheus Cunha. Titular da seleção brasileira com Carlo Ancelotti, o jogador convive com dores nos adutores, mas segue sendo peça importante às vésperas da Copa do Mundo.

Apesar do cenário delicado, Cunha voltou recentemente aos gramados, marcou gol e foi decisivo na vitória do Manchester United sobre o Liverpool, resultado que garantiu a classificação da equipe para a próxima Champions League.