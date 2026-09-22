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Virgil van Dijk x Alan Hansen: Jeremy Jacquet se encaixa no perfil do Liverpool, enquanto ídolo do clube explica as melhores qualidades do zagueiro construtor de jogo de £ 60 milhões
Jacquet se adaptou rapidamente após transferência de £ 60 milhões
Contratado por £ 60 milhões (US$ 80 mi), em um acordo fechado durante a janela de transferências de inverno, o confiante jogador de 21 anos se encaixou perfeitamente ao elenco em Anfield. Ele literalmente começou com tudo no futebol inglês.
Uma chamativa sequência de atuações na pré-temporada ajudou a aumentar a empolgação entre a fiel torcida, e esse nível foi mantido no início das disputas da Premier League, da Champions League e da Copa da Liga Inglesa.
O Liverpool, ainda invicto, soma três jogos sem sofrer gols em sete partidas por todas as competições, com Jacquet se adaptando rapidamente ao lado do capitão do clube, Van Dijk. Considera-se que ele reúne muitas das qualidades que fizeram do companheiro holandês um dos melhores do ramo.
Sua capacidade com a bola também pode ser comparada à de da lenda Hansen, campeã da Copa dos Campeões da Europa, com o Liverpool sendo famoso por contar, em sua linha defensiva, com jogadores tão confortáveis com a posse quanto ao recuperá-la.
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Qualidades que Jacquet compartilha com Van Dijk e Hansen
Questionado sobre sua opinião a respeito de Jacquet e se a joia francesa parece estar seguindo os passos de algumas figuras icônicas, o ex-meio-campista do Liverpool Houghton, que falou em associação com IrishBetting.ie, disse à GOAL: “Ele é mais um que gosta de dar carrinho. Gosto disso nele, é muito competitivo. Mesmo quando levou um cartão amarelo contra o Fulham, eles não entraram em pânico, entraram? Alguns técnicos pensam: ‘ah, não, é melhor tirá-lo em caso de ficarmos com 10’. Não foi o caso, apenas deixaram que ele seguisse em frente.
“O que vejo nele é um competidor de verdade: bom pelo alto, bom líder, se comunica bem e está realmente gostando de jogar futebol. Ele passa a bola com firmeza. Quando você o vê jogando para o meio-campo, ele coloca a bola com velocidade, ou na velocidade certa para o jogador dominar.
“Acho que ele começou muito bem. Eu o vi em um jogo de pré-temporada, ele foi brilhante quando jogou, e simplesmente parece ser um talento natural. Está realmente gostando de jogar futebol, boa adição ao clube.”
Araújo impressiona como lateral-direito improvisado
Ao mesmo tempo em que dá as boas-vindas ao potencial de Jacquet em seu elenco, o Liverpool também adquiriu a bagagem de Ronald Araujo. O experiente uruguaio chegou por empréstimo de uma temporada do Barcelona.
Ele está mais acostumado a atuar como zagueiro, mas tem sido opção na cobertura da lateral direita para o técnico dos Reds, Andoni Iraola. Ele é mais um que chamou a atenção de Houghton, com o ex-internacional da República da Irlanda acrescentando: “Acho que ele realmente deixou o Liverpool mais sólido defensivamente. O time parece físico agora, enquanto antes eu não achava que fosse tão físico. Acho que certamente esse já não é o caso.
“Eu o vi no jogo contra o Fulham, quando eles vinham na sequência da partida contra o Atletico Madrid, então ele não estava avançando tanto porque não é um lateral de origem, mas vou te dizer uma coisa: competitivo, ganha pelo alto, ganha nos desarmes, gosta de dar carrinho, algo que não vemos com tanta frequência no futebol, e faz isso de forma simples e eficiente.
“E também, para o seu ponta, isso é ótimo porque, se ele simplesmente te dá a bola, então você pode seguir fazendo sua mágica, sem se preocupar com ele passando por fora o tempo todo e com você tendo de fazer a cobertura; você sabe que, na maioria das vezes, ele vai te dar sustentação e deixar você fazer o seu trabalho.
“Acho que, para o ponta, quem quer que esteja jogando naquele lado direito, isso deve ser uma dádiva: siga fazendo o seu trabalho e coloque alguns cruzamentos na área, passe pelo seu lateral, faça pequenas tabelas, seja qual for o caso, mas então você sabe quais são os seus pontos fortes e sabe qual é o ponto forte dele.”
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Jogos do Liverpool em 2026-27: Manchester City é o próximo adversário
O Liverpool entrou na primeira pausa internacional de 2026-27 na sexta colocação da tabela da Premier League, com nove pontos conquistados em cinco partidas. Há a promessa de que o coletivo ainda pode render mais.
Com Jacquet e Araujo impressionando na defesa, enquanto o atacante sueco Alexander Isak, de £125 milhões (US$ 167 milhões), redescobre seu brilho no terço final, o Liverpool voltará a jogar em 11 de outubro, quando fará o aguardado duelo em casa com o líder Manchester City.
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