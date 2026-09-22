Ao mesmo tempo em que dá as boas-vindas ao potencial de Jacquet em seu elenco, o Liverpool também adquiriu a bagagem de Ronald Araujo. O experiente uruguaio chegou por empréstimo de uma temporada do Barcelona.

Ele está mais acostumado a atuar como zagueiro, mas tem sido opção na cobertura da lateral direita para o técnico dos Reds, Andoni Iraola. Ele é mais um que chamou a atenção de Houghton, com o ex-internacional da República da Irlanda acrescentando: “Acho que ele realmente deixou o Liverpool mais sólido defensivamente. O time parece físico agora, enquanto antes eu não achava que fosse tão físico. Acho que certamente esse já não é o caso.

“Eu o vi no jogo contra o Fulham, quando eles vinham na sequência da partida contra o Atletico Madrid, então ele não estava avançando tanto porque não é um lateral de origem, mas vou te dizer uma coisa: competitivo, ganha pelo alto, ganha nos desarmes, gosta de dar carrinho, algo que não vemos com tanta frequência no futebol, e faz isso de forma simples e eficiente.

“E também, para o seu ponta, isso é ótimo porque, se ele simplesmente te dá a bola, então você pode seguir fazendo sua mágica, sem se preocupar com ele passando por fora o tempo todo e com você tendo de fazer a cobertura; você sabe que, na maioria das vezes, ele vai te dar sustentação e deixar você fazer o seu trabalho.

“Acho que, para o ponta, quem quer que esteja jogando naquele lado direito, isso deve ser uma dádiva: siga fazendo o seu trabalho e coloque alguns cruzamentos na área, passe pelo seu lateral, faça pequenas tabelas, seja qual for o caso, mas então você sabe quais são os seus pontos fortes e sabe qual é o ponto forte dele.”