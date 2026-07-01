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Moataz Elgammal

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Virgil van Dijk surge como um alvo surpreendente para o AC Milan de Ruben Amorim, enquanto Zlatan Ibrahimovic aponta o zagueiro do Liverpool como a contratação dos seus sonhos

Mercado da bola
V. van Dijk
Milan
Liverpool
Z. Ibrahimovic
Campeonato Italiano
Premier League

O AC Milan identificou o capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, como seu principal alvo defensivo neste verão, após a contratação de Gonçalo Ramos por 70 milhões de euros. O consultor sênior Zlatan Ibrahimovic está liderando essa ambiciosa campanha, enquanto o clube italiano busca aproveitar a grande reformulação em Anfield e garantir o experiente zagueiro central para sua nova era sob o comando do técnico Ruben Amorim.

  • O Milan tem Van Dijk na mira após fechar a contratação de Ramos

    De acordo com reportagens do *La Gazzetta dello Sport*, o AC Milan voltou imediatamente seu foco para o reforço da defesa após anunciar oficialmente, na terça-feira, a contratação do atacante Ramos, do Paris Saint-Germain. Com essa importante aquisição para o ataque garantida, o proprietário Gerry Cardinale e Ibrahimovic estão agora concentrados inteiramente em garantir a contratação de um zagueiro central de destaque.

    Ibrahimovic instou a diretoria a apresentar uma oferta ousada por Van Dijk. O gigante italiano quer construir sua nova linha defensiva em torno do experiente holandês, vendo nele o líder definitivo necessário para iniciar uma nova era ousada sob o comando de Amorim e disputar novamente os principais títulos da Europa.


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  • Liverpool Everton 2025-26 Virgil van DijkGetty

    A reconstrução do Liverpool representa uma oportunidade para os grandes clubes italianos

    A tentativa de contratação ocorre em um momento de grande transição para o Liverpool, que já testemunhou as saídas das lendas do clube, Mohamed Salah e Andrew Robertson, neste verão. O Milan espera tirar proveito dessa troca de guarda em Anfield, mas, como o Liverpool já perdeu Ibrahima Konaté para o Real Madrid em uma transferência sem custos, provavelmente resistirá a qualquer tentativa de tirar Van Dijk do clube.

    A RedBird está avaliando ativamente a viabilidade financeira de uma proposta formal, especialmente porque Van Dijk está agora no último ano de contrato. O imponente zagueiro acumulou 374 partidas e marcou 36 gols pelo time da Premier League, consolidando-se como uma das figuras mais dominantes do futebol mundial nos últimos anos.

  • A decepção na Copa do Mundo vem após uma incrível sequência de conquistas

    Durante sua ilustre passagem pela Inglaterra, Van Dijk conquistou uma incrível coleção de títulos, incluindo a Liga dos Campeões, dois campeonatos nacionais, a FA Cup e o prêmio de Melhor Jogador da Europa da UEFA.

    No entanto, o zagueiro passou recentemente por uma campanha frustrante com a seleção, já que a Holanda foi eliminada da Copa do Mundo nas oitavas de final, após uma derrota nos pênaltis para o Marrocos.

    Caso a negociação se mostre impossível, o Milan tem Goncalo Inácio, do Sporting CP, como alternativa por €40 milhões. Além disso, o Liverpool já concordou em ceder Ibrahima Konaté ao Real Madrid, o que significa que o clube pode resistir fortemente à ideia de se desfazer de outro zagueiro.

  • Fulham FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Semanas decisivas pela frente para o Milan e Amorim

    As próximas semanas serão absolutamente cruciais, já que o Milan tenta convencer o Liverpool a iniciar negociações pelo seu capitão, figura emblemática do time. Com a nova temporada da Série A se aproximando rapidamente, os torcedores podem esperar movimentos decisivos no mercado muito em breve, à medida que o clube italiano busca finalizar seus planos defensivos e consolidar suas ambições sob o comando do novo técnico Amorim.