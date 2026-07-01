De acordo com reportagens do *La Gazzetta dello Sport*, o AC Milan voltou imediatamente seu foco para o reforço da defesa após anunciar oficialmente, na terça-feira, a contratação do atacante Ramos, do Paris Saint-Germain. Com essa importante aquisição para o ataque garantida, o proprietário Gerry Cardinale e Ibrahimovic estão agora concentrados inteiramente em garantir a contratação de um zagueiro central de destaque.

Ibrahimovic instou a diretoria a apresentar uma oferta ousada por Van Dijk. O gigante italiano quer construir sua nova linha defensiva em torno do experiente holandês, vendo nele o líder definitivo necessário para iniciar uma nova era ousada sob o comando de Amorim e disputar novamente os principais títulos da Europa.



